Брат шведского короля запустит производство вина в Крыму

Троюродный брат короля Швеции Ян Бернадотт займется виноделием в Крыму — на заводе «Массандра» он планирует выпуск вина под брендом «Romanov — Массандра». Ранее потомок российской царской семьи запустил в России производство водки

Фото: Михаил Мордасов для РБК

Ян Бернадотт, троюродный брат действующего короля Швеции Карла XVI Густава и известный винный эксперт и сомелье, намерен заняться виноделием в России. На предприятиях крымского ФГУП «Массандра» он планирует выпускать серию вин под брендом «Romanov — Массандра». Об этом РБК рассказал представитель Бернадотта. По его словам, уже достигнуты «предварительные договоренности о выпуске данной серии», сам Бернадотт прибыл в Россию с визитом, и 21 сентября, в четверг, в Крыму начнется отбор вин для данной коллекции.

Представитель ФГУП «Массандра» подтвердил РБК визит Бернадотта. Финальное решение о проекте будет принимать владелец ФГУП — Управление делами президента, ​​​​​​в ведении которого находится предприятие, добавил собеседник РБК, но от дальнейших комментариев отказался.

Ян Бернадотт, граф Висборгский, родился в Швеции в 1941 году. Он является внуком принца Карла Вильгельма Людвига Шведского, герцога Зюдерманландского, и русской княжны Марии Павловны, внучки императора Александра II. Отец Яна, Леннарт Бернадотт, после брака с не принадлежащей к аристократии Карин Ниссвандт был лишен всех титулов, и только в 1951 году герцогиня Люксембурга Шарлотта пожаловала ему титул графа. В официальном списке членов королевской семьи Швеции Ян Бернадотт не значится. Известность он получил как винный эксперт и сомелье после работы в Германии, Франции и Новой Зеландии.

«Мой визит в Крым — это дань памяти предкам в годовщину трагических событий [октября 1917 года]. Ливадия — одно из последних мест, которое помнит всех членов царской фамилии. Здесь бывали и мой прадед великий князь Павел Александрович, и моя бабушка Мария Павловна. Будучи в России, я не мог не посетить это место», — пояcняет Бернадотт.

Возможные объемы и регионы продаж новой линейки вин представители Бернадотта не назвали. По их словам, переговоры по этому поводу будут проведены по итогам дегустации и выбора вин. В шорт-лист вин, предварительно отобранных для дегустации, вошли «Мускат белый Ливадия», «Портвейн красный Ливадия», «Пино-Гри Ай-Даниль» и другие — всего около десяти наименований, исторически связанных с домом Романовых и деятельностью царской семьи по развитию российского виноделия, отметил представитель Бернадотта. Выпуск серии вин «Romanov — Массандра» планируется начать до конца 2017 года. Вина будут позиционироваться в ценовой категории 1–1,5 тыс. руб. за бутылку.

Водка от графа Интересы Яна Бернадотта на алкогольном рынке России вином не ограничиваются. С августа 2017 года на заводе «Пермалко» производится водка под товарной маркой Romanov. Как утверждается на сайте пермского предприятия, идея производства водки родилась у праправнука Александра II во время его путешествия на историческую родину еще в 2004 году. «Увидев Москву и Санкт-Петербург, пообщавшись с людьми, попробовав русскую водку в тех местах, где она создается, мне захотелось передать этот колорит, энергию России, познакомить с ними моих друзей во многих странах. Так родилась идея водки Romanov», — передал РБК Бернадотт. Продукцию планируется поставлять как на внутренний рынок, так и на экспорт, прежде всего в страны ЕврАзЭС. Стоимость бутылки водки 0,5 л будет составлять около 600 руб.

Как сообщил представитель Бернадотта, общий объем инвестиций в алкогольные проекты в России в первый год составят около 140 млн руб. При этом половина этой суммы будет вложена в продвижение продукции, еще 70 млн руб. ​потребуется на дооснащение водочного производства, разработку дизайна упаковки и выпуск первых партий водки, внешнее оформление вин и шампанского, а также на регистрацию российской компании — «Дом водки Романов».

Против санкций

Почему Бернадотт решил инвестировать в крымское виноделие, несмотря на действующие в отношении региона санкции, и какое у него гражданство, его представитель пообещал прокомментировать позже.

В посольстве Швеции о новом проекте ничего не знают и «никаким образом его не поддерживают», сообщил РБК советник по СМИ и связям с общественностью посольства Швеции в России Пер Энеруд.

Швеция как член Евросоюза участвует в секторальных санкциях против России, введенных в 2014 году. Ограничительные меры в том числе предусматривают запрет на импорт продуктов, произведенных в Крыму и Севастополе, в ЕС, запрет для европейских компаний и граждан инвестировать в предприятия полуострова, запрет на туристические услуги. Санкции введены и в отношении отдельных компаний, включая «Массандру».

Летом 2017 года премьер-министр Швеции Стефан Лёвен поддержал продление санкций. По его словам, «ЕС должен сохранить единство в отношениях с Россией». «Мы выступаем за сохранение санкций до момента реализации Россией минских соглашений», — заявил он. Ранее, в мае 2017 года, министр обороны Швеции Петер Хультквист называл Россию «главным вызовом для европейской безопасности».

В феврале 2017 года глава МИД Швеции Маргот Валльстрём впервые за три года посетила Россию. В преддверии визита в российском МИДе посетовали на сворачивание отношений между странами. «С началом украинских событий Стокгольмом был взят курс на сворачивание российско-шведских контактов по линии глав министерств и ведомств, приостановлены межпарламентское сотрудничество и работа по укреплению договорно-правовой базы отношений», — заявили тогда в российском министерстве. У Валльстрём — другая точка зрения. «Отношения все это время (с 2014 года) оставались очень холодными. Я не считаю, что в основном это наша вина, поскольку мы с самого начала говорили, что полагаем важным наличие прямого диалога даже тогда, когда у нас есть разногласия», — заявляла она.