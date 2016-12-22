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«Ведомости» узнали о переговорах о продаже банка из топ-40
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«Ведомости» узнали о переговорах о продаже банка из топ-40
Бизнес, 02:40
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«Ведомости» узнали о переговорах о продаже банка из топ-40
Nordea Group рассматривает возможность продать свой единственный российский актив — Nordea банк, сообщают источники «Ведомостей». По их словам, акционеры банка с начала года ведут активные переговоры с потенциальными инвесторами
Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva / Reuters

Шведская группа Nordea может уйти из России, продав свой единственный актив на российском рынке — Nordea банк. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудника одного из крупных промышленных холдингов, а также на двух осведомленных банкиров, активных в сфере M&A (англ. mergers and acquisitions, «рынок слияния и поглощения»).

Как стало известно изданию, акционеры Nordea банка с начала 2017 года активизировали переговоры с потенциальными инвесторами. Собеседник подчеркивает, что продать столь крупный актив сразу в настоящее время будет сложно, учитывая ожидания собственников по стоимости, поэтому группа допускает продажу портфеля кредитов вместо полноценной сделки по продаже финансовой организации.

По словам двух источников газеты, группа ведет переговоры о возможной сделке с Локо-банок и Совкомбанком.

Представитель Nordea Group на вопрос «Ведомостей», планирует ли группа продавать свой банк в России и рассматривает ли другие варианты выхода с российского рынка, заявил, что не будет комментировать «рыночные спекуляции и слухи». В Nordea банке от комментариев также отказались.

Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев заверил, что кредитная организация не ведет переговоров о покупке Nordea банка. Представитель Локо-банка подчеркнул, что его организация в течение двух последних лет ищет возможности для расширения бизнеса за счет покупки.

​«Во всех сделках покупок, которые за последние два года прошли с участием иностранных «дочек», мы участвовали в качестве претендентов. Конкретные названия банков мы называть не можем, но рассматривали только иностранные банки», — пояснил собеседник.

Согласно рэнкингу «Интерфакс-100», Nordea банк занимает 39-ю строчку по размеру активов в банковской системе России (этот показатель у кредитной организации составляет 210,7 млрд руб.)

Группа пришла на российский рынок в 2006 году, купив Оргрэсбанк. С 2015 года банк начал активно сворачивать розничный бизнес, отдав приоритет корпоративным заемщикам. На тот момент розничный портфель организации составлял 25 млрд руб., совокупный — 315 млрд руб. В начале 2017 года Nordea банк продал розничный кредитный портфель Совкомбанку.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Nordea , продажа банка , "Нордеа банк"
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