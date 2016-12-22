Потребление хлеба в России сократилось на четверть за десять лет

Потребление хлеба в России за последние десять лет сократилось на четверть — с 66 до 49 кг на человека в год. Такие данные назвал глава Минпромторга Денис Мантуров, анонсируя совместное с Роскачеством всероссийское исследование хлеба.

Как отметил министр, падение потребления хлеба обусловлено осознанным выбором потребителя, а не сокращением доходов населения или дефицитом продукции. «Современные экономические реалии подталкивают рынок ориентироваться уже не только на ценовую доступность хлеба, но и на его потребительские характеристики», — считает Мантуров, слова которого приводятся в сообщении.

Исследование хлеба будет проведено по трем направлениям: на соответствие обязательным показателям безопасности, ГОСТам и повышенным стандартам Роскачества. Всего продукцию планируется исследовать по 50 показателям качества и безопасности в каждом из федеральных округов. Планируется, что итоги первого исследования будут доступны к середине июля.