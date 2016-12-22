«Еврохим» решил оспорить антидемпинговые пошлины Украины на удобрения

Здание завода по производству азотных удобрений и аммиака Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Крупный производитель удобрений «Еврохим» намерен оспорить антидемпинговые пошлины Украины на ввоз карбамида и карбамидо-аммиачной смеси из России. Украина вводит 31,84-процентные пошлины для защиты своих производителей «от опасной зависимости от поставок из России»

Министерство экономического развития и торговли Украины сообщило в пятницу о возобновлении действия антидемпинговых пошлин на ввоз из России некоторых видов азотных удобрений — карбамида и карбамидо-аммиачных смесей. Пошлина в 31,84% начнет действовать после публикации решения ведомства в официальной газете кабинета министров. Основной поставщик карбамида на Украину «Еврохим» Андрея Мельниченко намерен оспорить эти пошлины, сообщил его представитель. Компания, владеющая торговой сетью на Украине, считает эту меру незаконной и намерена обратиться в украинские суды, добавил он.

«Поставки российской продукции при этом будут заменены импортом в дистрибьюторскую сеть «Еврохима» из других регионов мира, так как все предприятия Украины, производящие удобрения для поставок на внутренний рынок, в настоящий момент остановлены и планов по их запуску нет. А аграрный рынок Украины, выросший в прошлом году на 30%, требует поставок большого количества удобрений», — отметил представитель компании.

По его словам, на протяжении пяти лет «Еврохим» ежегодно поставлял на Украину порядка 1 млн т карбамида, включая 800 тыс. т собственной продукции. Такие объемы обеспечиваются широкой сетью дистрибуции в республике, которую «Еврохим» развивал более десяти лет. Компания и дальше планирует сохранять аналогичный объем поставок с небольшим приростом.

Межведомственная комиссия по международной торговле страны 13 апреля начала антидемпинговое расследование по поводу импорта карбамида из России, передает «Правительственный курьер». Инициатором расследования в отношении импорта карбамида и его смеси с аммиачной селитрой (КАС) из РФ выступила компания Ostchem из Group DF Дмитрия Фирташа, чьи заводы являются крупнейшими производителями азотных удобрений на Украине, сообщал «Интерфакс». По данным Ostchem, после введения Украиной заградительных пошлин на селитру на уровне 36,03% российские производители начали активно завозить в страну азотные удобрения, заменяющие селитру.

«Основные выводы Минэкономразвития о результатах антидемпингового расследования относительно импорта в Украину некоторых видов азотных удобрений из Российской Федерации свидетельствуют о наличии факта демпинга. Также выводы свидетельствуют о том, что импорт российских удобрений в Украину по демпинговым ценам наносит ущерб отечественным производителям химических удобрений и несет угрозу продовольственной безопасности страны. Учитывая, что Россия является основным поставщиком удобрений в Украину (80–90% от общего объема), импорт по демпинговым ценам ставит украинских аграриев в опасную зависимость от их поставок в будущем», — отмечает украинское министерство экономического развития и торговли по итогам расследования.

По мнению аналитика ИК «Уралсиб» Дениса Ворчика, от новых антидемпинговых пошлин пострадают прежде всего украинские фермеры — потребители удобрений. Данная мера безусловно выгодна украинским производителям, чьи цены выше, чем у российских поставщиков.

Исторически Украина была крупным экспортером карбамида, прокомментировал ситуацию представитель другого крупного российского производителя карбамида — компании «Уралхим». Мощности страны по выпуску этого удобрения составляют около 4,5 млн т в год с учетом производств, находящихся в зоне конфликта, и около 2,7 млн т — без учета, отметил он. «В последние годы азотные производства на Украине часто останавливаются из-за перебоев с поставками газа, а также из-за накопленных долгов за газ. Это обстоятельство создало для российских экспортеров временную нишу на местном рынке», — считает он.

В структуре экспорта карбамида компании «Уралхим» доля Украины в 2016 году составила 7% от произведенных в 2016 году 1,16 млн т, рассказал ее представитель. При этом мировой рынок карбамида составляет более 40 млн т в год.

По словам представителя «Уралхима», сравнительно небольшой объем карбамида, поставлявшийся на Украину, может быть перераспределен на другие рынки, в том числе на рынок США, которые в декабре 2016 года, как передавало РИА «Новости», отменили аналогичные пошлины для России. В то же время он считает, что рынок США в настоящее время не является привлекательным, так как запуск большого количества новых азотных заводов в стране в последние годы вызвал перепроизводство на локальном рынке, которое ведет к обострению конкуренции и снижению цен.

Новые украинские пошлины на карбамид — не первые заградительные меры против российских производителей удобрений.​ 27 декабря 2016 года Украина ввела пошлины на импорт карбамида по результатам антидемпингового расследования, говорится в сообщении украинского правительства. В феврале 2017 года пошлины отменили после просьбы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины остановить действие пошлин на время весенних полевых работ.