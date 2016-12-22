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Совет директоров «Газпрома» предложит лишить вознаграждения Улюкаева
19:13
Наталья Демченко
Совет директоров «Газпрома» предложит лишить вознаграждения Улюкаева
Совет директоров «Газпрома» предложит акционерам на годовом собрании проголосовать за то, чтобы не выплачивать вознаграждение бывшему главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву. Собрание пройдет 30 июля

Совет директоров «Газпрома» на годовом собрании компании предложит свои акционерам проголосовать за то, чтобы не выплачивать вознаграждение бывшему главе Минэкономразвития России Алексею Улюкаеву. Соответствующее решение Совета директоров компании опубликовано на портале раскрытия корпоративной информации.

«Одобрить предложение о невыплате вознаграждения члену Совета директоров А.В. Улюкаеву», — говорится в решении Совета директоров. В документе также указано, что за то, чтобы принять документ

Общее годовое собрание акционеров назначено на 30 июня 2017 года.

Фотогалерея От Гайдара до Улюкаева: 11 министров экономики России. Фотогалерея Алексей Улюкаев был одиннадцатым по счету министром экономики в истории современной России. Все его предшественники и их судьба после ухода с одного из ключевых постов в правительстве — в фотогалерее РБК. Показать 11 фотографий

В решении совета директоров «Газпрома» также зафиксированы размеры вознаграждений его членов. Минимальный размер определен для членов совета, не осуществляющих дополнительных функций в совете, - 25,5 млн руб., а те, кто совмещает членство в совете с функциями председателей комитетом от 26, 6 млн руб. до 27, 6 млн руб. зампредседателя совета директоров Алексей Миллер получит 30,1 млн, а председатель совета директоров Виктор Зубков — 31 млн руб.

Алексей Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года в офисе «Роснефти» во время получения взятки в размере $2 млн (более 130 млн руб.) По данным следствия, эти деньги предназначались министру за выдачу Минэкономразвитием положительного заключения, которое в конечной счете позволило «Роснефти» приобрести пакет акций «Башнефти». Сам Улюкаев свою вину не признает.​ На следующий день после задержания президент Владимир Путин подписал указ об увольнении его с должности в связи с утратой доверия.

Вознаграждение за работу в совете получают только члены совета, не занятые на госслужбе. 

Теги
«Газпром», дивиденды, Алексей Улюкаев
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