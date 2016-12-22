«Газпром» научился контролировать свои объекты из космоса

«Газпром» для контроля за безопасностью своих объектов начал использовать беспилотники и космические технологии. Об этом заявил председатель правления компании Виталий Маркелов на пресс-конференции, передает корреспондент РБК.



«Мы внедрили систему «Смотр» с помощью нашей космической группировки. Поэтому у нас сейчас космос плюс беспилотники создают систему обеспечения контроля за нашими объектами», — сказал он, отметив, что космическая связь также используется на судах и месторождениях компании.



Маркелов добавил, что до 2020 года «Газпром» планирует запустить еще два космических спутника, а также арктический спутник, который будет фотографировать и отслеживать на объектах разного рода нарушения.

«Мы также обеспечили космической связью все наши северные месторождения, все наши морские суда. На Ямале можно говорить и по сотовому, и по спутниковому телефону», — отметил он.



Ранее, в начале мая, из-за повреждения газопровода без газа осталось около 30 объектов в Ростове. По информации компании, причиной ЧП стало короткое замыкание в электросети. Электрокабель упал на газопровод на улице Каскадной, после чего началось возгорание.