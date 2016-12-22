«Роснефть» договорилась с Иракским Курдистаном об участии в добыче нефти

«Роснефть» и Иракский Курдистан, недавно проголосовавший за независимость, договорились о сотрудничестве. Компания будет участвовать в добыче на пяти нефтяных блоках на условиях раздела продукции

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Компания «Роснефть» и правительство Иракского Курдистана договорились о сотрудничестве на пяти нефтяных блоках, расположенных на территории автономного района, сообщает пресс-служба российской нефтяной компании.

Речь идет о вхождении в проект на условиях раздела продукции. Доля дочерних компаний «Роснефти» в нем составит 80%. Плата российской компании за вхождение в проект и за приобретение геологической информации может составить до $400 млн. При этом $200 млн могут быть компенсированы за счет добытой на блоках нефти, говорится в сообщении.

Начало геологических разведочных работ намечено на начало 2018 года. Если они будут успешными, то промышленная эксплуатация начнется уже в 2021 году, подчеркивает пресс-служба «Роснефти». «По консервативным оценкам, суммарные извлекаемые запасы нефти на пяти блоках могут составить около 670 млн барр.», — сказано в сообщении.

Документы подписаны в развитие Инвестиционного соглашения, которое было заключено на Петербургском международном экономическом форуме в 2017 году, добавили в «Роснефти».

25 сентября состоялся референдум о независимости Иракского Курдистана. По итогам выборов, 91,83% избирателей проголосовали за независимость региона.