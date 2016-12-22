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Олег Дерипаска получит контроль в UC Rusal
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Олег Дерипаска получит контроль в UC Rusal
Бизнес, 20:26
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Олег Дерипаска получит контроль в UC Rusal
Glencore решила обменять свой пакет в UC Rusal (8,75%) на долю в ее крупнейшем акционере En+, который готовится к IPO. В итоге Олег Дерипаска получит контроль над алюминиевым холдингом
Олег Дерипаска (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Международный трейдер Glencore согласился обменять 8,75% UC Rusal на долю в компании En+, которая объединяет промышленные активы Олега Дерипаски и готовится в ноябре провести IPO. Об этом говорится в сообщении Glencore. В итоге Дерипаска получит контрольный пакет в алюминиевом холдинге, увеличив свою долю с 48,13% до 56,88%. Пакет Glencore в En+ будет определен по итогам IPO, следует из сообщения.

«Предложение Glencore конвертировать его долю в UC Rusal в акции En+ — это признание нашей инвестиционной привлекательности и сильных бизнес-позиций», — заявил гендиректор En+ Максим Соков (его слова приводятся в сообщении Glencore). «Мы рады возможности получить долгосрочную поддержку такого уважаемого партнера, широко известного на глобальных сырьевых рынках», — добавил он.

En+ сообщила 5 октября, что намерена провести первичное размещение своих акций (IPO) на Лондонской и Московской биржах, в ходе которого собирается привлечь $1,5 млрд. Это первое размещение акций российской компании в Лондоне после введения санкций в 2014 году. «ВТБ Капитал», один из организаторов IPO En+, оценил холдинг Дерипаски в диапазоне $9,1–12 млрд, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РБК.

Утром в среду, 18 октября, En+ сообщила, что ее совет директоров возглавил бывший министр энергетики Великобритании и бывший член парламента Лорд Баркер. Об этом говорится в официальном сообщении компании, опубликованном на сайте Лондонской биржи.

Группа En+ владеет алюминиевым бизнесом (48,13% UC Rusal), электроэнергетической компанией «Евросибэнерго» и угольной «Востсибуголь». Оcновной владелец En+ (95,65%) — Дерипаска, Forbes оценивает его состояние в $5,1 млрд. Еще 4,35% холдинга — у «ВТБ Капитала»

UC Rusal была создана в 2007 году — тогда «Русал» Олега Дерипаски объединил свои алюминиевые заводы с предприятиями «СУАЛ-Холдинга» Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника и Glencore. Объединенный холдинг стал крупнейшей в мире алюминиевой компанией. В 2008 году долю в UC Rusal получил ОНЭКСИМ Михаила Прохорова в обмен на блокпакет «Норникеля». Сейчас помимо En+ и Glencore крупнейшими акционерами UC Rusal остаются Sual Partners (совместное предприятие Вексельберга и Блаватника, 20,5%) и ОНЭКСИМ (6%). Бумаги компании торгуются на Гонконгской бирже

Автор: Тимофей Дзядко.
Теги: UC Rusal , Олег Дерипаска
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