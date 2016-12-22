Регионам позволят снижать налог на прибыль для среднего бизнеса

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин готовит налоговый пакет, положения которого позволят снизить налог на прибыль предприятиям с оборотом от 150 млн до 500 млн руб. Решения об этом смогут принимать регионы

Фото: Антон Вергун / ТАСС

Минфин подготовит предложения, которые позволят региональным властям понижать налог на прибыль для предприятий с годовым оборотом от 150 млн до 500 млн руб. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на форуме «Опоры России», передает корреспондент РБК.

По словам министра, ставки налога на прибыль для предприятий с оборотом от 150 млн до 500 млн руб. могли бы быть пониженными. «Можно было бы законодательно дать право субъектам, прописать это на уровне федерального законодательства», — сказал Силуанов.

Он отметил, что такие решения могли бы принимать субъекты федерации, которые заинтересованы развивать на своей территории малые и средние предприятия. Такие предложения будут оформлены в налоговый пакет, который вступит в силу с 1 января 2019 года, добавил Силуанов. Министр пояснил, что это предложение необходимо для того, чтобы решить проблему разности налогообложения между малым и средним бизнесом.

Силуанов также подчеркнул, что следует упростить отчетность для тех предприятий малого бизнеса, чьи обороты достигли 150 млн руб. за год.

«Сегодня отчетность для малых предприятий практически совсем упрощена. И мы видим возможность упрощения отчетности для малых предприятий, которые достигли 150 млн рублей оборота по году», — сказал глава Минфина.

В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев предложил ввести общую инвестиционную льготу для поддержки модернизации предприятий. Согласно предложению главы правительства, для компаний, которые будут инвестировать в модернизацию, налог на прибыль составит 5%.

«Имею в виду понижение налога на прибыль до 5%, если средства расходуются на вложения в основной капитал предприятия, а именно на реконструкцию, на модернизацию производства, на оснащение его высокотехнологичным оборудованием», — заявлял Медведев, отмечая, в дальнейшем правительство не исключает введение аналогичной льготы для компаний ИT-сектора.