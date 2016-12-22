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Минкомсвязи решило избавиться от монополии при проверке импортной техники
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Минкомсвязи решило избавиться от монополии при проверке импортной техники
Бизнес, 10:09
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Минкомсвязи решило избавиться от монополии при проверке импортной техники
Инструментальную проверку импортной бытовой электроники для получения сертификата соответствия сможет проводить не одно ФГУП, как сейчас, а аккредитованные лаборатории и центры, говорится в проекте приказа Минкомсвязи
Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

Минкомсвязи решило ликвидировать монополию при выдаче заключений соответствия технических характеристик ввозимой в Россию радиоэлектроники и высокочастотных устройств гражданского назначения. Соответствующий приказ проходит процедуру общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов regulation.ru.

По действующему сейчас порядку импортеры потребительской электроники, в том числе смартфонов, ноутбуков и точек доступа, должны получать заключения о соответствии технических характеристик только в ФГУП «Радиочастотный центр Центрального федерального округа» (РЧЦ ЦФО). Этот же ФГУП проводит инструментальную проверку. ​После вступления в силу нового приказа инструментальную проверку электроники смогут проводить аккредитованные при Россвязи лаборатории. Выдавать заключения будет все тот же РЧЦ ЦФО, однако делать он это сможет на основе как собственных измерений, так и протоколов из других лабораторий.

В описании проблемы, которую должен решить этот приказ, указан пункт «отсутствие конкуренции». ​«Проведение инструментальной проверки ввозимых РЭС и ВЧУ осуществляется единственным исполнителем — ФГУП «РЧЦ ЦФО», — говорится в документе.

Как рассказал газете «Коммерсантъ» представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов, привлечение аккредитованных лабораторий упростит и удешевит процесс, поскольку выдача заключений на ввоз электроники — это «крайне дорогостоящая и длительная процедура именно по причине того, что в ней участвует только одна структура».

Гуськов уточнил, что его организация выступает за отмену инструментальной проверки и замену ее документальной, поскольку испытания занимают до 40 дней, а стоимость проверки составляет от 30  тыс. до 70 тыс. руб. «При этом они обязательны для всех модификаций устройства даже в случае незначительных различий, например цветов корпуса», — пояснил представитель РАТЭК.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: импорт , смартфоны , Минкомсвязь
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