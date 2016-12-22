Латвия арестовала актив акционера «Азбуки вкуса»

После решения Высокого суда Англии латвийские власти наложили арест на принадлежащий Андрею Вдовину пакет акций банка Bank M2M Europe

Андрей Вдовин (Фото: Юрий Машков / ТАСС)

Латвийские власти арестовали пакет акций крупнейшего акционера банка Bank M2M Europe Андрея Вдовина, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на распоряжение судебного исполнителя, с текстом которого ознакомилось агентство BNS.

Судебный исполнитель наложил запрет на отчуждение и перерегистрацию этого пакета акций, а также запросил банк о величине доли Вдовина. Решение, уточняет агентство, было принято на основании решения Высокого суда Англии от 11 июля о взыскании €7,658 млн в пользу президента Трансконтинентальной медиакомпании Александра Митрошенкова.

Вдовин, акционер Азиатско-Тихоокеанского банка и миноритарий сети супермаркетов «Азбука вкуса», стал владельцем латвийского Bank M2M Europe в 2013 году. Сначала он был единственным собственником банка, однако позже уменьшил величину своего пакета. По данным на конец марта 2017 года, ему принадлежало 56,09% акций Bank M2M Europe.

Как заявила представитель Bank M2M Europe, Вдовин сейчас «не является акционером банка». По ее словам, сделка о продаже его доли в банке находится на рассмотрении у латвийского и европейского банковских регуляторов.

В феврале 2017 года источники РБК рассказали, что Вдовин, будучи контролирующим акционером Азиатско-Тихоокеанского банка, ищет покупателя на свой пакет акций кредитной организации. Причиной сокращения участия в банке стало предписание от Центробанка о принудительном снижении подконтрольной Вдовину доли до уровня менее 10%. Предписание, в свою очередь, было выдано после того, как Банк России лишил лицензии 100-процентную «дочку» АТБ — М2М Прайвет Банк. По правилам регулятора участие в управлении банком, лишенным лицензии, негативно влияет на деловую репутацию, а именно Вдовин был главой совета директоров М2М Прайвет Банка.

Собеседники РБК также рассказывали, что предписание снизить долю получил не только Вдовин, а еще двое акционеров — ​основатель золотодобытчика Petropavlovsk​ Plc Питер Хамбро и сын бывшего сенатора Павла Масловского Алексей Масловский. Втроем с Вдовиным они через компании «ППФИН Регион» и «Техсан Энтерпрайзис Лимитед» совместно контролируют в общей сложности 67,58% Азиатско-Тихоокеанского банка​.

Кроме того, одновременно с отзывом лицензии у М2М Прайвет Банка Центробанк обратился в Генпрокуратуру, указав на признаки вывода активов одним из основных его собственников. Регулятор при этом не уточнил, кого именно из собственников он имеет в виду.​