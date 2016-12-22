«Росатом» начал поиск юристов для международного арбитража

Компания «Росатом» объявила о поиске юридической поддержки в международных арбитражах. Последний громкий спор у госкорпорации был из-за отказа Болгарии от строительства АЭС

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Компания «Русатом Оверсиз», продвигающая проекты госкорпорации «Росатом» за рубежом, объявила закрытый запрос цен на оказание ей юридических услуг по представительству в международном арбитраже, следует из материалов компании, опубликованных в системе закупок.​

К участию в закупке с лимитом финансирования 10 млн руб. допущены десять юридических компаний: Clifford Chance, адвокатское бюро ЕПАМ, Freshfields Bruckhaus Deringer, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, Dentons Europe, Herbert Smith Freehills CIS, Norton Rose Fulbright, Baker & McKenzie CIS, Hogan Lovells и коллегия адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры». Победителю, которого выберут 11 сентября, предстоит оказывать компании комплекс юридических услуг по защите ее интересов в международных арбитражах, иностранных судах и других органах разрешения споров, а также участвовать в судопроизводстве в качестве представителя «Русатом Оверсиз».

Компания считает приоритетными Международный арбитражный суд при Международной торговой палате (места рассмотрения — Вена, Стокгольм, Париж, Цюрих, Женева), государственные суды Федеративной республики Германия, Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма. Заявки на участие в запросе цен принимаются до 22 августа.

Представитель «Росатома» не стал комментировать, к каким международным разбирательствам готовится компания. Подобные запросы от компаний «Росатома» за 2016 год в системе отсутствуют.

Российская атомная монополия имеет заказы на 34 блока АЭС по всему миру. ​В прошлом году она выиграла спор с Болгарией, которая отказалась от сооружения АЭС после того, как российская сторона уже изготовила оборудование. Арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве обязал Болгарию выплатить «Росатому» €620 млн в качестве компенсации ущерба. От имени «Росатома» выступала его «дочка» «Атомстройэкспорт», отвечающая за зарубежные стройки, защиту вели адвокаты компании Sidley Austin.

«Русатом Оверсиз» создана в 2011 году. Ключевыми задачами «Русатом Оверсиз» являются рост зарубежного портфеля заказов предприятий госкорпорации «Росатом» и сохранение лидирующих позиций России на глобальном атомном рынке, говорится на сайте компании.