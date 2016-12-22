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Верховный суд защитил дилера Porsche в споре с налоговиками
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Верховный суд защитил дилера Porsche в споре с налоговиками
Бизнес, 11:37
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Верховный суд защитил дилера Porsche в споре с налоговиками
Верховный суд поддержал компанию-налогоплательщика в споре с ФНС, которая доначислила ей 15 млн руб. в связи с необоснованной налоговой выгодой. Решение важно, потому что суды часто усматривают эту выгоду там, где ее может и не быть, говорит эксперт
Фото: Jae C. Hong / АР

Верховный суд в пятницу, 16 июня, опубликовал определение по налоговому спору между компанией «Спорткар-Центр» (официальный дилер Porsche) и московской инспекцией Федеральной налоговой службы (текст решения доступен в картотеке арбитражных дел). Налоговики в 2015 году доначислили «Спорткару» около 15 млн руб. налогов, пеней и штрафов, посчитав, что компания получила необоснованную налоговую выгоду за счет того, что взяла помещения под автосалон в субаренду, а не в аренду. Все нижестоящие суды согласились с доводами инспекции, но компания дошла до Верховного суда — и его коллегия по экономическим спорам определила отменить предыдущие решения арбитражных судов и вернуть дело в суд первой инстанции.

Теперь у налогоплательщика появился шанс успешно оспорить доначисления, если инспекция не предъявит новых весомых доказательств недобросовестности.

«Спорткар-Центр» с 2005 по 2007 год арендовал помещение в Москве у собственника — индивидуального предпринимателя. Затем автодилеру пришлось отказаться от аренды, а собственник заключил новый договор аренды — с ООО «Бизнессодействие». В 2008 году «Спорткар» взял помещение, которое ранее арендовал напрямую у владельца, и новое здание, достроенное к тому времени, в субаренду у «Бизнессодействия». Ставка арендной платы по субаренде была выше, чем по прежним договорам аренды «Спорткара» с владельцем зданий. Налоговики посчитали, что автодилер неправомерно уменьшил налогооблагаемую прибыль на расходы по субаренде, а также необоснованно принял к налоговому вычету НДС по операциям с «Бизнессодействием». По мнению инспекции, субаренда была направлена на получение необоснованной налоговой выгоды, поскольку «Спорткар-Центр» имел возможность арендовать помещения напрямую у их собственника.

Надо лучше доказывать

Верховный суд указал, что в нормальных условиях стоимость субарендной платы всегда превышает стоимость арендной платы — само по себе это не является основанием подозревать какие-либо налоговые нарушения. Цены арендных сделок, реальность исполнения договоров инспекторами не оспаривались. Нижестоящие суды не установили каких-либо обстоятельств, свидетельствующих об имитации субарендных отношений или о наличии согласованных действий между собственником, арендатором и субарендатором, указывает Верховный суд. «Суды не привели мотивированного обоснования получения обществом необоснованной налоговой выгоды», — делается вывод в определении.

«Верховный суд сделал правильный вывод: необоснованность налоговой выгоды надо доказывать. Сам по себе факт различия цен (в виде наценки субарендодателя) необоснованную налоговую выгоду не подтверждает. Должны быть установлены и доказаны согласованные действия сторон, направленные на уклонение от уплаты налогов», — говорит руководитель практики налоговых споров АКГ «МЭФ-Аудит» Александр Овеснов. Формально Арбитражный процессуальный кодекс и так возлагает обязанность по доказыванию фактов правонарушений на государственные органы, но эта презумпция давно уже не применяется на практике, и не только в налоговых делах, говорит он.

Решение Верховного суда может повлиять на другие дела, связанные с необоснованной налоговой выгодой, надеется Овеснов. По его мнению, суды часто трактуют это понятие неоправданно широко. Есть вероятность, что суды будут тщательнее подходить к анализу доказательств, связанных с фактическим получением необоснованной налоговой выгоды, а не опираться только на предположения налоговых органов. С другой стороны, вопросы надлежащего доказательства необоснованности налоговой выгоды Верховный суд уже ставил в последнее время (например, когда защитил от претензий налоговиков компанию «Центррегионуголь» в конце 2016 года), но «утверждать, что после этого практика рассмотрения аналогичных дел как-то существенно изменилась, вряд ли возможно», замечает юрист.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: ФНС , Верховный суд , Porsche
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