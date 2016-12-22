В московском офисе группы компаний ПИК прошли обыски

В центральном офисе группы компаний ПИК в Москве прошли обыски, в настоящий момент они закончились. Офис был закрыт на некоторое время, сейчас его работа восстановлена. Об этом говорится в поступившем в РБК пресс-релизе компании.
«ГК «ПИК» подтверждает проведение следственных действий внутри офиса компании: они производятся в связи с обстоятельствами, не имеющими прямого отношения к самой компании, ее акционерам и сотрудникам», — заявили в пресс-службе ПИК.
В компании подчеркнули, что «подобные ситуации» связаны с подрядчиками компании и «происходят несколько раз в квартал». Число подрядчиков ПИК превышает 2 тыс. компаний. Руководство и сотрудники компании оказали следствию полное содействие, говорится в пресс-релизе.
Источники ТАСС утверждают, что обыски проводили сотрудники ФСБ. По данным РБК, рядом с офисом ПИК во время обыска дежурил ОМОН.
Как заявила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, обыски в ПИК связаны с расследованием уголовного дела о причинении ущерба спортивному обществу «Динамо».