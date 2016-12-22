Сотрудники завода Tesla в Калифорнии пожаловались на условия труда

Завод Tesla Motors Фото: Jasper Juinen / Bloomberg

Газета The Guardian поговорила с сотрудниками завода Tesla во Фримонте, которые рассказали о случаях производственных травм, переутомления и стресса от работы. Это связано с амбициозными планами руководства, утверждают они

Сотрудники завода компании Tesla в калифорнийском Фримонте испытывают стресс, а иногда и физическую боль от работы. Это связано с амбициозными планами главы компании Илона Маска. От переутомления, усталости или стресса некоторые рабочие теряли сознание. Об этом газете The Guardian рассказали 15 рабочих завода Tesla.

«Я видел, как люди теряли сознание и падали на пол, как блины, и разбивали себе лица. Они [начальники] просто говорят нам работать, не задевая его [потерявшего сознание], пока он еще валяется на полу», — сообщил изданию Джонатан Галеску, сотрудник завода. Похожую историю рассказал и другой сотрудник.

«Все [на заводе] как будто из будущего, кроме нас», — резюмировал Ричард Ортиз, который также работает на калифорнийском заводе.

Газета приводит историю Михаэля Санчеза, который устроился работать в Tesla пять лет назад. Теперь он инвалид, у него грыжа межпозвоночного диска. По версии компании, Санчез получил травму во время установки колеса, сам он эту версию опровергает: рабочий рассказал газете, что на протяжении нескольких лет вынужден был работать с поднятыми вверх руками.

«Ты можешь пережить понедельник. Ты можешь пережить вторник. В среду ты начинаешь что-то чувствовать. В четверг — боль. В пятницу — агония. В субботу ты просто пытаешься дотянуть до конца дня», — приводит его слова газета.

По словам Санчеза, рабочие пытались обсудить проблемы с начальством, однако руководство ответило на это, что «всем больно».

Другие рабочие завода рассказали Guardian, что боятся сообщать о травмах на производстве, потому что тогда пострадавшим назначают более легкие задания и понижают почасовую ставку. Так, один из рабочих рассказал, что раньше получал $22 в час, но после двух травм спины и перевода на другую деятельность стал получать всего $10 в час.

В телефонном разговоре с изданием глава Tesla Илон Маск признал, что рабочим завода «приходится нелегко, им приходится много работать, выполнять нелегкую работу». Но он также заявил, что постоянно беспокоится о здоровье своих подчиненных. По словам Маска, за прошедший год на фабрике улучшилась ситуация с безопасностью труда. Глава Tesla также призвал не сравнивать компанию с другими автопроизводителями. По его словам, Tesla терпит убытки. «Это не та ситуация, например, когда мы жадные капиталисты, которые решили забить на безопасность, чтобы у нас было больше прибыли или дивидендов, и так далее. Вопрос в том, сколько денег мы теряем. И как мы должны выжить. Как мы не загнемся и не потеряем рабочие места», — заявил Маск.

О проблемах на заводе во Фримонте еще в феврале сообщил в своем блоге на Medium один из сотрудников, Хосе Моран. Он рассказал, что многие вынуждены работать сверхурочно и часто люди получают травмы, которых можно было бы избежать. Моран также пожаловался на нехватку рабочей силы при слишком амбициозных целях, выдвигаемых начальством.

Также блогер рассказал о том, что оборудование на заводе не эргономично. Рабочие вынуждены совершать «дополнительные физические действия», чтобы выполнить работу, которую можно было бы облегчить, если бы руководство учитывало мнение сотрудников.

Моран писал, что большинство сотрудников работают «гораздо больше, чем 40 часов в неделю, это включает чрезмерную обязательную переработку». В час люди зарабатывают от $17 до $21 в час, когда средний показатель по отрасли в США составляет $25,58. При этом прожиточный минимум в округе Аламеда, где работают сотрудники завода, превышает $28/час для взрослого с ребенком. Моран также отмечал, что многие ежедневно тратят от часа до двух на транспорт, так как не могут позволить себе снять жилье поближе к месту работы.

Руководство завода заставило сотрудников подписать соглашение о конфиденциальности, в котором обговаривались последствия за разглашение информации об условиях работы и заработке.

Илон Маск занял пятую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых топ-менеджеров 2016 года по версии Bloomberg. Его совокупный доход составил $99,7 млн, из них только $46 тыс. пришлось на зарплату. В глобальном списке миллиардеров Forbes Маск занимает 80-е место с состоянием $13,9 млрд.