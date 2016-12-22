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Хамитов не сможет войти в руководство «Башнефти» по приглашению Сечина
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11:51
Евгений Калюков
Хамитов не сможет войти в руководство «Башнефти» по приглашению Сечина

Рустэм Хамитов

Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»
Госсобрание Башкирии признало утратившей силу норму, разрешавшую главе региона участвовать в управлении компаниями. В результате он не сможет принять предложение Сечина, пригласившего его в совет директоров «Роснефти»

Депутаты Государственного собрания (Курултая) Башкирии приняли решение о признании утратившей силу ранее принятой нормы, разрешавшей главе региона участвовать в управлении коммерческими компаниями, сообщает «Интерфакс».

«В апреле этого года был принят федеральный закон, запрещающий такое участие занимающим госдолжности как на федеральном, так и на местном уровне. Мы отменяем то постановление, которое вносило бы такие изменения в республиканский закон о главе республики», — пояснил агентству глава комитета Госсобрания по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам Виктор Пчелинцев.

В октябре 2016 года стало известно, что руководитель «Роснефти» Игорь Сечин предложил главе Башкирии Рустэму Хамитову войти в совет директоров перешедшей под контроль «Роснефти» компании «Башнефть», на что тот согласился.

«Я согласен войти в состав совета директоров в качестве заместителя председателя совета, поскольку компания чрезвычайно важна для экономики республики. Нужно подумать, как правильно провести корпоративные процедуры, чтобы не было противоречий между моей должностью и возможностью работать в составе совета директоров», — заявил тогда Хамитов «РБК-Уфа».

Однако избрание Хамитова в совет директоров «Башнефти» было отложено, что в пресс-службе главы региона объяснили необходимостью «внести соответствующие изменения в региональное законодательство». Вместо него кресла в совете директоров «Башнефти» заняли глава правительства республики Рустэм Марданов и министр земельных и имущественных отношений региона Евгений Гурьев.

«Существующее законодательство не позволяет войти в совет директоров. Ни региональное (которое мы можем достаточно быстро исправить), ни федеральное законодательство не разрешает главам регионов входить в состав правления или в управление хозяйствующими субъектами», — пояснил сам Хамитов в интервью РБК в феврале 2017 года.

Однако уже в марте пресс-служба главы региона сообщила «РБК-Уфа», что вхождение Хамитова в состав совета директоров «Башнефти» отложено лишь временно. 

Теги
«Башнефть», Рустэм Хамитов, Башкирия
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