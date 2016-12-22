«Роснефть» привлечет Saipem в подсанкционный проект на Черном море

Уникальный подрядчик
«Роснефть» и итальянская Eni планируют начать бурение на шельфе Черного моря во второй половине 2017 года, сообщил журналистам 17 мая в Сочи глава «Роснефти» Игорь Сечин. Это заявление было сделано по итогам встречи премьер-министра Италии Паоло Джентилони и президента России Владимира Путина. «Мы во второй половине лета начинаем вместе с Eni бурение на шельфе Черного моря — на Западно-Черноморском участке. Уже зафрахтована специальная поисково-разведочная платформа», — цитирует Сечина «Интерфакс».
Как стало известно РБК, в качестве подрядчика «Роснефть» привлекает итальянскую компанию Saipem, которая по договору с «Газпромом» должна была осуществлять строительство «Южного потока». О том, что эта специализирующаяся на трубопроводах и сервисных работах и частично принадлежащая Eni компания выиграла тендер «Роснефти» на поисковое бурение на участке «Западно-Черноморская площадь» в Черном море, говорится в справке-приложении к письму первого вице-президента «Роснефти» Павла Федорова на имя заместителя министра энергетики Анатолия Яновского от 27 апреля (копия есть у РБК).
«Saipem в 2017 году присужден контракт на выполнение буровых работ с использованием полупогружной буровой установки Scarabeo 9», — сообщается в письме. Таким образом, итальянская компания принимает участие в проекте, участники которого подпадают под санкции Евросоюза и США, которые распространяются на проекты на шельфе глубиной выше 150 м.
Официальный представитель Saipem от комментариев отказался. Информацию о том, что Saipem стала подрядчиком по черноморскому проекту, РБК подтвердил источник в «Роснефти». Заместитель министра энергетики Анатолий Яновский не стал комментировать РБК содержание письма Федорова.
В преддверии визита Джентилони в Россию «Роснефть» попросила содействия итальянских и российских властей в ускорении или упрощении получения разрешений для итальянских поставщиков оборудования и услуг для работы на совместных с Eni проектах на шельфе, также говорится в письме первого вице-президента «Роснефти». Он поясняет, что, несмотря на получение совместными предприятиями Eni и «Роснефти» разрешений, необходимых для финансирования и реализации проектов на шельфе, от уполномоченных органов ЕС, необходимы экспортные разрешения в том числе со стороны регуляторов Италии для поставщиков оборудования и услуг для шельфа, подпадающих под санкции, что приводит к дополнительной потере времени.
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался комментировать привлечение Saipem в качестве подрядчика для бурения в Черном море и переписку топ-менеджера компании с Минэнерго. Представитель Eni на запрос не ответил.
Представители итальянского Министерства торговли, МИД РФ и Минэкономики не ответили на запрос РБК, обращалась ли Saipem к ним за разрешениями на бурение в Черном море и выданы ли они. Представитель Еврокомиссии сообщил РБК, что разрешения выдают уполномоченные органы итальянского правительства.
По данным источника РБК в «Роснефти», запросы на осуществление необходимых работ были направлены более чем 30 компаниям по всему миру, но возможность выполнить бурение подтвердили только две компании — Saipem, которая на 30% принадлежит Eni, и греческий подрядчик Ocean Rig. Он был дисквалифицирован по технологическим причинам, утверждает собеседник РБК. По его данным, аренда буровой установки Scarabeo 9 обойдется в $300 тыс. в сутки, бурение займет до полутора месяцев.
Другой собеседник РБК в «Роснефти» знает, что часть необходимых разрешений Saipem уже получила.
О выборе Saipem в качестве исполнителя буровых работ на указанной в письме платформе знает топ-менеджер одного из подрядчиков, к которому обращалась «Роснефть». Он также добавил, что для прохождения через узкие места пролива Босфор у платформы придется снять верхнее основание, а потом собирать ее заново. Однако источник РБК в Saipem пояснил, что принадлежащее компании судно Scarabeo 9 недавно было технологически модернизировано, в частности были устранены прежние сложности с прохождением судна через Босфор. Таким образом, Scarabeo 9 теперь полностью подготовлено к работе в Черном море, сказал собеседник РБК. Он также добавил, что компания не начнет работы по бурению в Черном море до получения всех необходимых для этого разрешений.
Как Saipem и «Газпром» судятся из-за «Южного потока»
«Газпром» и Saipem, которая выступала подрядчиком по строительству газопровода «Южный поток», обменялись судебными исками в арбитраже Международной торговой палаты (Париж) по поводу досрочно разорванного контракта на строительство газопровода через Черное море для поставок газа в Европу в обход Украины. Слушания по иску Saipem к «Газпрому» на €679 млн пройдут в мае 2018 года, «Газпром» подал встречный иск на €730 млн, следует из отчета концерна, выпущенного в начале апреля 2017 года. В декабре 2015 года секретариат арбитражного суда Международной торговой палаты уведомил South Stream Transport B.V., являвшуюся оператором «Южного потока», что Saipem предъявила судебные претензии к ней в связи с односторонним расторжением контракта от 14 марта 2014 года на строительство этого газопровода. В своем заявлении Saipem требовала взыскать вознаграждение за выполненные по проекту работы, компенсацию понесенных расходов и компенсацию за расторжение контракта — всего около €760 млн плюс проценты, затем сумма была снижена до €679 млн плюс проценты. Проект «Южный поток» стоимостью €15,5 млрд был рассчитан на поставку в Европу 67 млрд куб. м газа в год. Оператором проекта являлась дочерняя компания «Газпрома» South Stream Transport B.V. Россия в декабре 2014 года отказалась от реализации проекта из-за проблем с получением разрешений в Болгарии и переключилась на строительство газопровода «Турецкий поток» (подряд на строительство его подводной части получила швейцарская Allseas).
Глубоководные риски
Анатолий Яновский подтвердил РБК, что вопрос об обеспечении сотрудничества с итальянскими компаниями прорабатывается в министерстве. Eni заявляет на своем сайте, что после введения первых санкций получила разрешения от компетентных европейских властей на совместную разведку с «Роснефтью» в Черном море, поскольку соответствующие соглашения были заключены еще до введения санкций.
«Роснефть» планирует с Eni разрабатывать Западно-Черноморскую площадь (Вал Шатского), заключив соответствующее соглашение о стратегическом партнерстве еще в 2012 году, до введения санкций (у Eni 33,33% в проекте). Первоначально «Роснефть» собиралась разрабатывать Вал Шатского совместно с американской компанией Chevron, о чем они договорились в 2010 году. Однако позже американцы вышли из проекта из-за разногласий в оценке запасов.
Совместный прогноз инвестиций «Роснефти» и Eni по Валу Шатского составляет $50–55 млрд. Площадь Западно-Черноморской площади составляет 8,6 тыс. кв. км при глубине воды от 600 до 2250 м. Суммарные извлекаемые ресурсы месторождения оцениваются около 10 млрд барр. нефти.
Топ-менеджер компании-подрядчика, которой «Роснефть» также направляла запрос на участие в бурении скважины на Черном море, утверждает, что если на Scarabeo 9 есть американское или произведенное по технологии США оборудование в объеме свыше 10%, то Saipem необходимо будет получить разрешения американского Министерства торговли или Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) на такие работы либо подтвердить, что такого оборудования менее 10%. (Продукт, произведенный за пределами США, подпадает под экспортный контроль американских властей, если в нем содержится более 10%, а в некоторых случаях более 25% американских технологий или материалов, следует из информации на сайте Минторга США.)
Собеседник РБК также утверждает, что его компания отказалась принимать участие в тендере, не имея гарантий получить контракт в случае получения всех разрешений. По его словам, при бурении на шельфе в одной из стран, на которую распространяются санкции США, компании понадобилось полгода на получение разрешений OFAC, чтобы начать работы.
Руководитель коммерческой практики Goltsblat BLP Алексей Горлатов отмечает, что санкции со стороны США против России более жесткие и объемные, чем европейские. В рамках санкций Евросоюза у компаний чуть больше маневра, то есть получение необходимых разрешений несколько легче. Случаи получения таких разрешений известны рынку. Хотя не так давно компания ExxonMobil получила отказ властей США в разрешении на бурение в проекте с «Роснефтью» на Туапсинском прогибе в Черном море, шансы получить разрешение в ЕС на бурение на шельфе Черного моря, по мнению юриста, у Saipem большие, поскольку речь идет не о передаче технологий российским компаниям, а о применении собственной техники и технологий для осуществления конкретного заказа. На получение таких разрешений в среднем можно потратить несколько месяцев, для чего потребуется предоставление деталей по проекту в соответствующие органы власти, указывает эксперт.
Комментируя заявление главы «Роснефти» о том, что бурение начнется во второй половине текущего года, Горлатов предположил, что большая часть разрешений уже получена, а получение остальных находится в продвинутой стадии, иначе бы стороны не успели к упомянутому сроку.
Горлатов полагает, что премьер-министр Италии не сможет ускорить выдачу разрешений для Saipem профильными министерствами Италии. По мнению юриста, власти России, безусловно, окажут всяческое содействие в получении таких разрешений внутри страны.
Лицензия на Вал Шатского принадлежит «Роснефти», сообщил источник РБК в Роснедрах, и в ее условиях оговорена возможность бурения до 2020 года. Так что в случае если у Saipem возникнут какие-либо трудности в получении разрешений на оказание услуг «Роснефти», у нее есть время для привлечения других подрядчиков без угрозы отзыва лицензии, добавил он.