«Роснефть» привлечет Saipem в подсанкционный проект на Черном море

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

«Роснефть» попросила власти России и Италии содействовать в получении разрешений для итальянских поставщиков оборудования и услуг, задействованных в совместных с Eni проектах на шельфе, в первую очередь для Saipem на Черном море

​Уникальный подрядчик

​«Роснефть» и итальянская Eni планируют начать бурение на шельфе Черного моря во второй половине 2017 года, сообщил журналистам 17 мая в Сочи глава «Роснефти» Игорь Сечин. Это заявление было сделано по итогам встречи премьер-министра Италии Паоло Джентилони и президента России Владимира Путина. «Мы во второй половине лета начинаем вместе с Eni бурение на шельфе Черного моря — на Западно-Черноморском участке. Уже зафрахтована специальная поисково-разведочная платформа», — цитирует Сечина «Интерфакс».

Как стало известно РБК, в качестве подрядчика «Роснефть» привлекает итальянскую компанию Saipem, которая по договору с «Газпромом» должна была осуществлять строительство «Южного потока». О том, что эта специализирующаяся на трубопроводах и сервисных работах и частично принадлежащая Eni компания выиграла тендер «Роснефти» на поисковое бурение на участке «Западно-Черноморская площадь» в Черном море, говорится в справке-приложении к письму первого вице-президента «Роснефти» Павла Федорова на имя заместителя министра энергетики Анатолия Яновского от 27 апреля (копия есть у РБК).

«Saipem в 2017 году присужден контракт на выполнение буровых работ с использованием полупогружной буровой установки Scarabeo 9», — сообщается в письме. Таким образом, итальянская компания принимает участие в проекте, участники которого подпадают под санкции Евросоюза и США, которые распространяются на проекты на шельфе глубиной выше 150 м.

Официальный представитель Saipem от комментариев отказался. Информацию о том, что Saipem стала подрядчиком по черноморскому проекту, РБК подтвердил источник в «Роснефти». Заместитель министра энергетики Анатолий Яновский не стал комментировать РБК содержание письма Федорова.

В преддверии визита Джентилони в Россию «Роснефть» попросила содействия итальянских и российских властей в ускорении или упрощении получения разрешений для итальянских поставщиков оборудования и услуг для работы на совместных с Eni проектах на шельфе, также говорится в письме первого вице-президента «Роснефти». Он поясняет, что, несмотря на получение совместными предприятиями Eni и «Роснефти» разрешений, необходимых для финансирования и реализации проектов на шельфе, от уполномоченных органов ЕС, необходимы экспортные разрешения в том числе со стороны регуляторов Италии для поставщиков оборудования и услуг для шельфа, подпадающих под санкции, что приводит к дополнительной потере времени.

Владимир Путин и Паоло Джентилони (слева направо) Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался комментировать привлечение Saipem в качестве подрядчика для бурения в Черном море и переписку топ-менеджера компании с Минэнерго. Представитель Eni на запрос не ответил.

Представители итальянского Министерства торговли, МИД РФ и Минэкономики не ответили на запрос РБК, обращалась ли Saipem к ним за разрешениями на бурение в Черном море и выданы ли они. Представитель Еврокомиссии сообщил РБК, что разрешения выдают уполномоченные органы итальянского правительства.

По данным источника РБК в «Роснефти», запросы на осуществление необходимых работ были направлены более чем 30 компаниям по всему миру, но возможность выполнить бурение подтвердили только две компании — Saipem, которая на 30% принадлежит Eni, и греческий подрядчик Ocean Rig. Он был дисквалифицирован по технологическим причинам, утверждает собеседник РБК. По его данным, аренда буровой установки Scarabeo 9 обойдется в $300 тыс. в сутки, бурение займет до полутора месяцев.

Другой собеседник РБК в «Роснефти» знает, что часть необходимых разрешений Saipem уже получила.

О выборе Saipem в качестве исполнителя буровых работ на указанной в письме платформе знает топ-менеджер одного из подрядчиков, к которому обращалась «Роснефть». Он также добавил, что для прохождения через узкие места пролива Босфор у платформы придется снять верхнее основание, а потом собирать ее заново.​​ Однако источник РБК в Saipem пояснил, что принадлежащее компании судно Scarabeo 9 недавно было технологически модернизировано, в частности были устранены прежние сложности с прохождением судна через Босфор. Таким образом, Scarabeo 9 теперь полностью подготовлено к работе в Черном море, сказал собеседник РБК. Он также добавил, что компания не начнет работы по бурению в Черном море до получения всех необходимых для этого разрешений.

Как Saipem и «Газпром» судятся из-за «Южного потока» «Газпром» и Saipem, которая выступала подрядчиком по строительству газопровода «Южный поток», обменялись судебными исками в арбитраже Международной торговой палаты (Париж) по поводу досрочно разорванного контракта на строительство газопровода через Черное море для поставок газа в Европу в обход Украины. Слушания по иску Saipem к «Газпрому» на €679 млн пройдут в мае 2018 года, «Газпром» подал встречный иск на €730 млн, следует из отчета концерна, выпущенного в начале апреля 2017 года. В декабре 2015 года секретариат арбитражного суда Международной торговой палаты уведомил South Stream Transport B.V., являвшуюся оператором «Южного потока», что Saipem предъявила судебные претензии к ней в связи с односторонним расторжением контракта от 14 марта 2014 года на строительство этого газопровода. В своем заявлении Saipem требовала взыскать вознаграждение за выполненные по проекту работы, компенсацию понесенных расходов и компенсацию за расторжение контракта — всего около €760 млн плюс проценты, затем сумма была снижена до €679 млн плюс проценты. Проект «Южный поток» стоимостью €15,5 млрд был рассчитан на поставку в Европу 67 млрд куб. м газа в год. Оператором проекта являлась дочерняя компания «Газпрома» South Stream Transport B.V. Россия в декабре 2014 года отказалась от реализации проекта из-за проблем с получением разрешений в Болгарии и переключилась на строительство газопровода «Турецкий поток» (подряд на строительство его подводной части получила швейцарская Allseas).

Глубоководные риски

Анатолий Яновский подтвердил РБК, что вопрос об обеспечении сотрудничества с итальянскими компаниями прорабатывается в министерстве. Eni заявляет на своем сайте, что после введения первых санкций получила разрешения от компетентных европейских властей на совместную разведку с «Роснефтью» в Черном море, поскольку соответствующие соглашения были заключены еще до введения санкций.

«Роснефть» планирует с Eni разрабатывать Западно-Черноморскую площадь (Вал Шатского), заключив соответствующее соглашение о стратегическом партнерстве еще в 2012 году, до введения санкций (у Eni 33,33% в проекте). ​Первоначально «Роснефть» собиралась разрабатывать Вал Шатского совместно с американской компанией Chevron, о чем они договорились в 2010 году. Однако позже американцы вышли из проекта из-за разногласий в оценке запасов.

Совместный прогноз инвестиций «Роснефти» и Eni по Валу Шатского составляет $50–55 млрд. Площадь Западно-Черноморской площади составляет 8,6 тыс. кв. км при глубине воды от 600 до 2250 м. Суммарные извлекаемые ресурсы месторождения оцениваются около 10 млрд барр. нефти.​

Фото: Gregorio Borgia / AP

Топ-менеджер компании-подрядчика, которой «Роснефть» также направляла запрос на участие в бурении скважины на Черном море, утверждает, что если на Scarabeo 9 есть американское или произведенное по технологии США оборудование в объеме свыше 10%, то Saipem необходимо будет получить разрешения американского Министерства торговли или Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) на такие работы либо подтвердить, что такого оборудования менее 10%. (Продукт, произведенный за пределами США, подпадает под экспортный контроль американских властей, если в нем содержится более 10%, а в некоторых случаях более 25% американских технологий или материалов, следует из информации на сайте Минторга США.)

Собеседник РБК также утверждает, что его компания отказалась принимать участие в тендере, не имея гарантий получить контракт в случае получения всех разрешений. По его словам, при бурении на шельфе в одной из стран, на которую распространяются санкции США, компании понадобилось полгода на получение разрешений OFAC, чтобы начать работы.

​Руководитель коммерческой практики Goltsblat BLP Алексей Горлатов отмечает, что санкции со стороны США против России более жесткие и объемные, чем европейские. В рамках санкций Евросоюза у компаний чуть больше маневра, то есть получение необходимых разрешений несколько легче. Случаи получения таких разрешений известны рынку. Хотя не так давно компания ExxonMobil получила отказ властей США в разрешении на бурение в проекте с «Роснефтью» на Туапсинском прогибе в Черном море, шансы получить разрешение в ЕС на бурение на шельфе Черного моря, по мнению юриста, у Saipem большие, поскольку речь идет не о передаче технологий российским компаниям, а о применении собственной техники и технологий для осуществления конкретного заказа. На получение таких разрешений в среднем можно потратить несколько месяцев, для чего потребуется предоставление деталей по проекту в соответствующие органы власти, указывает эксперт.

Комментируя заявление главы «Роснефти» о том, что бурение начнется во второй половине текущего года, Горлатов предположил, что большая часть разрешений уже получена, а получение остальных находится в продвинутой стадии, иначе бы стороны не успели к упомянутому сроку.

Горлатов полагает, что премьер-министр Италии не сможет ускорить выдачу разрешений для Saipem профильными министерствами Италии. По мнению юриста, власти России, безусловно, окажут всяческое содействие в получении таких разрешений внутри страны.

Лицензия на Вал Шатского принадлежит «Роснефти», сообщил источник РБК в Роснедрах, и в ее условиях оговорена возможность бурения до 2020 года. Так что в случае если у Saipem возникнут какие-либо трудности в получении разрешений на оказание услуг «Роснефти», у нее есть время для привлечения других подрядчиков без угрозы отзыва лицензии, добавил он.