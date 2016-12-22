Новый глава «Россетей» предложил освободить компанию от уплаты дивидендов

Новый глава «Россетей» Павел Ливинский считает, что социально-ответственные инфраструктурные компании не должны платить дивиденды. По итогам года «Россети» ожидают прибыль в 98 млрд руб.

Павел Ливинский (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

«Россети» считают, что холдинг нужно освободить от выплаты дивидендов, что позволит компании отказаться от дополнительного повышения тарифов для потребителей. Об этом на конференции по тарифному регулированию сообщил глава компании Павел Ливинский (его цитирует ТАСС).

«Сегодня у нас есть дочерние предприятия, в том числе в регионах — МРСК. И, с одной стороны, мы платим дивиденды от своей деятельности из чистой прибыли, и есть на это соответствующий предписывающий документ. С другой стороны, есть плата за услуги «Россетей». И тот и другой источник создают недоверие всех и к одному и к другому. Те, кто платят дивиденды, говорят включать в свои затраты плату «Россетям», а другие говорят: «Платите за счет дивидендов». Наверное, для социально-ответственной компании это неправильно — с инфраструктуры платить дивиденды», — сказал он.

«Россети» до сих пор не платили дивиденды из-за убытка. Впервые за свою историю компания заплатила акционерам за первый квартал 2016 года — 1,8 млрд руб.

Павел Ливинский возглавил компанию 11 сентября, сменив на этом посту Олега Бударгина. 17 октября Ливинский встретился с президентом Владимиром Путиным, который попросил нового топ-менеджера рассказать о том, как он видит экономику компании. «Основной упор — на инновационное развитие с целью снижения издержек. Это включает в себя построение интеллектуальных сетей, цифровой подстанции, затраты на обслуживание — вполовину меньше, нежели обычные подстанции», — рассказал президенту Ливинский.

Топ-менеджер также рассказал о плановых финансовых показателях «Россетей»: прибыль по итогам 2017 года ожидается в размере 98 млрд руб. Речь идет о прогнозе прибыли по МСФО, уточнил представитель компании. При этом плановая выручка «Россетей» составляет 900 млрд руб., а инвестиционная программа — 251 млрд руб., уточнил топ-менеджер.