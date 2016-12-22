Ущерб по делу о мошенничестве в порту Усть-Луга оценили в 3,6 млрд руб.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга признал председателя совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита гражданским ответчиком по иску компании «Спецморнефтепорт Усть-Луга» о возмещении ущерба в размере 3,6 млрд руб. Об этом говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
Срок ареста Израйлита продлен до 27 декабря 2017 года. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Председатель совета директоров порта Усть-Луги был задержан в декабре прошлого года. Ему вменялись хищения в размере 1,5 млрд руб., выделенных на развитие порта. По версии следствия, деньги были отправлены в офшоры через подставные фирмы.
Порт Усть-Луга находится в Лужской губе Финского залива. «Компания Усть-Луга» является управляющей компаний, занимающейся развитием порта. «Спецморнефтепорт Усть-Луга» один из стивидоров этого порта (входит в «Транснефть»), который оперирует нефтебазой, принимающей нефть «Балтийской трубопроводной системы — 2» (БТС-2).