Джек Ма предсказал освобождение людей от производства

Основатель Alibaba, китайский миллиардер Джек Ма, выступая на конференции «Цифровая экономика» в Сколково, предсказал становление «электронной экономики», когда производством будут заниматься исключительно машины

Отвечая на вопрос об опасности потери рабочих мест из-за внедрения робототехники, Ма заявил, что в будущем можно будет говорить не только об электронной коммерции, но и об электронной экономике. «Производство не будет создавать новые места, потому что машины, искусственный интеллект будут заниматься производством. Люди будут заниматься чем-то другим», — заявил бизнесмен. По словам Ма, раньше «люди работали, как роботы, а в будущем роботы будут работать, как люди».

Как и при прошлых промышленных революциях, должна измениться структура трудового рынка. По мнению Ма, люди не должны беспокоиться из-за внедрения робототехники в производство — проблема должна решиться сама собой. «Люди беспокоятся о будущем, потому что они не уверены в себе, у них не хватает воображения. У нас нет этих решений, но они будут. Надо полагаться на молодежь. Среди 7 млрд людей есть умные, которые предложат нужные идеи», — уверяет Ма.

Миллиардер также коснулся темы развития цифровых технологий. По его словам, через 30 лет «интернет станет важнее, чем нефть». В то же время основатель Alibaba заметил, что распространение цифровых технологий в мире происходит неравномерно. ​

Выступавший на той же конференции глава Сбербанка Герман Греф сам коснулся темы искусственного интеллекта, который «сейчас как электричество в начале прошлого века». Греф рассказал, что Сбербанк сейчас применяет искусственный интеллект в пяти направлениях. Это все, что касается персональных советов, применения решений на основе анализа больших массивов данных, кибербезопасности, маркетинга и автоматизации бэк-офиса и других процессов. К 2020 году, по прогнозу банкира, практически каждая корпорация будет «делать то же, что мы сейчас».