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Курченко купил у АФК «Система» сеть газовых заправок
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Курченко купил у АФК «Система» сеть газовых заправок
Бизнес, 11:33
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Курченко купил у АФК «Система» сеть газовых заправок
АФК «Система» продала компанию «СГ-трейдинг» покинувшему Украину бизнесмену Сергею Курченко. Компания владеет более 60 автомобильными газозаправочными станциями в 20 регионах России
Сергей Курченко (Фото: sergeykurchenko.com / Global Look Press)

Переехавший после смещения президента Украины Виктора Януковича в Россию бизнесмен Сергей Курченко купил у АФК «Система» компанию «СГ-трейдинг», владеющую сетью газовых заправочных станций и другими активами по хранению и реализации сжиженного углеводородного газа.

«АФК «Система» закрыла сделку по продаже 100% акций компании «СГ-трейдинг», основной деятельностью которой является оптовая и розничная торговля сжиженным углеводородным газом. Покупателем выступило ООО «Премьер Ойл», — сообщил РБК представитель АФК «Система» Сергей Копытов. Представитель Курченко отказался от комментариев для РБК.

По данным украинского портала LIGA.net, Курченко вел переговоры с «Системой» более года. Между тем еще в 2013 году «Система» сообщала, что намерена продать 100% акций «СГ-трейдинг» стороннему покупателю.

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В сентябре 2017 года генеральным директором компании стала Юлия Пекурова,  являющаяся, по данным СПАРК, также гендиректором и владельцем компании «Премьер Оил», которую ранее связывали с Курченко. В том же месяце «Система» исключила «СГ-трейдинг» из списка аффилированных лиц.

«СГ-трейдинг» владеет более чем 60 автомобильными газозаправочными станциями в 20 регионах России и 11 базами хранения сжиженного газа суммарной мощностью 5,3 тыс. тонн.

Курченко, которого называли одним из самых близких к семье экс-президента Януковича людей, покинул Украину в феврале 2014 года. В сентябре 2014 года расследование РБК выяснило, что Курченко перенес свой бизнес в Россию, позднее с именем бизнесмена связывали ряд бизнесов в Крыму и Донбассе. В частности, в июне 2016 года украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники на рынке сообщало, что подконтрольные Курченко компании экспортируют уголь из Донбасса через Россию в Турцию.

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Фотогалерея

В мае 2017 года Генеральная прокуратура Украины направила бизнесмену Сергею Курченко уведомление о подозрении в создании преступной организации, уклонении от налогов в особо крупном размере. В июне районный суд Одессы решил национализировать Одесский НПЗ, который принадлежал группе ВЕТЭК Сергея Курченко.

В июле украинская генпрокуратура оценила общий ущерб от действий «группы Курченко» в 14 млрд гривен (около $538 млн по тогдашнему курсу).

В начале октября 2017 года Курченко подал в Печерский районный суд Киева иск против президента Украины Петра Порошенко о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Авторы: Алина Фадеева, Евгений Калюков.
Теги: Сергей Курченко , АФК «Система» , СГ-трейдинг
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