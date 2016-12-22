Конкуренты «Роснефти» пожаловались Медведеву на налоговую дискриминацию

Главы ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза» и «Газпром нефти» обратились с письмом к Дмитрию Медведеву, в котором назвали предоставление льгот Самотлору «индивидуальным подходом». Они просят таких же условий для своих месторождений

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

На равных с «Роснефтью»

Руководители трех крупнейших после «Роснефти» нефтяных компании России ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза и «Газпром нефти» Вагит Алекперов, Владимир Богданов и Александр Дюков попросили премьер-министра Дмитрия Медведева о «справедливом» предоставлении налоговых льгот для обводненных месторождений — зрелых месторождений, на которых добывается нефтяная смесь, которая на более 85% состоит из воды.

Об этом говорится в их совместном письме, отправленном Медведеву 16 октября, рассказали РБК источники в двух из этих компаний. РБК удалось ознакомиться с текстом самого письма.

Алекперов, Богданов и Дюков попросили премьера простимулировать добычу нефти на их действующих высокообводненных месторождениях по универсальному принципу, пообещав взамен увеличение инвестиций в бурение и, как следствие, рост добычи и налоговых поступлений в бюджет.

«К сожалению, рассматриваемый в настоящее время правительством механизм стимулирования высокообводненных месторождений сведен к индивидуальному подходу», — пишут нефтяники, ссылаясь на поручение правительства правительства, которое закрепляет за Самотлорским месторождением «Роснефти» льготу по НДПИ. 6 октября Минфин сообщил, что НДПИ для этого месторождения будет снижаться на 35 млрд руб. ежегодно в течение 10 лет, а «Роснефть» взяла на себя обязательства по увеличению добычи и налогов на Самотлоре, но деталей не раскрыла. Другие нефтяные компании подобных льгот не получили.

​По мнению авторов письма, предоставление такой льготы «Роснефти» нарушает основные положения налогового законодательства в части запрета на установление «дифференцированных ставок налогов и сборов, налоговых льгот в зависимости от формы собственности, гражданства физических лиц или места происхождения капитала». Они также предупреждают, что из-за такой избирательности пострадает использование сырьевого потенциала Западной Сибири, где располагаются их обводненные месторождения.

Конкуренты «Роснефти» попросили Медведева поддержать единый подход к налоговому стимулированию обводненных месторождений и поручить правительству вернуться к рассмотрению проекта федерального закона, основанного на универсальных критериях предоставления льгот по НДПИ. Либо с учетом индивидуальных льгот Самотлорского месторождения перераспределить в пользу других нефтяных компаний квоты в рамках внедрения налога на добавленный доход (НДД), предлагают они. НДД в отличие от НДПИ ​взимается с дохода от продажи нефти за вычетом расходов на добычу и транспортировку. В правительство уже согласовали законопроект, который предполагает ​добровольный переход на НДД на месторождениях с годовой добычей не более 15 млн т, сказал 16 октября министр финансов Антон Силуанов (цитата по ТАСС).

Как пояснили РБК источники в двух нефтяных компаниях, чьи руководители подписали письмо Медведеву, речь идет о просьбе аннулировать адресную льготу для Самотлора до принятия единых критериев по льготе для обводненных месторождений всех нефтяных компаний, кто вправе на них претендовать. Во втором варианте предлагается отдать другим компаниям квоту «Роснефти» по НДД, сохранив за нее льготу для Самотлора.

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Представители ЛУКОЙЛа и «Сургутнефтегаза» от комментариев отказались, «Газпром нефть» на запрос не ответила. Представитель премьера Наталья Тимакова переадресовала вопрос РБК про письмо нефтяников к вице-премьеру Аркадию Дворковичу, курирующему ТЭК. «Письма пока не видели», — сообщила представитель Дворковича Алия Самигулина.

Минфин против

Источник, близкий к «Роснефти», назвал «уязвимой» позицию конкурентов, желающих перераспределить в свою пользу квоты компании по НДД. «Мы своего никому не отдаем, и требовать такого не советуем», — сказал он РБК. При этом собеседник назвал справедливым предложение нефтяных компаний по выработке единого критерия для предоставления льгот по НДПИ обводненным месторождениям. «Правительство может получить ощутимый эффект для бюджета, если даст льготу и другим участникам рынка, просто Самотлор вышел вперед, поскольку его льгота была увязана с условиями приватизации пакета «Роснефти», — пояснил он.

Представитель «Роснефти» не стал комментировать предложения конкурентов.

В Минфине пока не видели письма ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза» и «Газпром нефти», сказал РБК представитель ведомства. Пресс-служба Минэнерго не ответила на запрос РБК. В кулуарах правления РСПП 11 октября глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов сказал журналистам, что льгот для обводненных месторождений, помимо Самотлора, не будет, несмотря на то, что Минэнерго внесло соответствующие предложения в правительство.

«Налоговая политика должна быть основана на едином подходе ко всем налогоплательщикам, и стимулировать инвестиции нефтяников в добычу нефти, пока же министерства экспериментируют с адресными льготами», — замечает заместитель главы комитета по энергетической политике РСПП Юрий Станкевич. Он указывает на то, что Минфин, который был резко против любых льгот для обводненных месторождений, пересмотрел свою позицию и согласился на стимулирующие меры только для Самотлора.

Четыре вместо одного ​

Минэнерго внесло в правительство законопроект о льготах для обводненных месторождений в конце июня, говорил министр энергетики Александр Новак. Поправки предполагали, что сниженный НДПИ получат месторождения с обводненностью более 85%, выработанностью в 50–80% и запасами от 115 млн т для месторождений в Ханты-Мансийском АО и от 90 млн т для месторождений в Ямало-Ненецком АО, рассказывал источник РБК, близкий к одному из профильных министерств. Такие критерии определены для того, чтобы у каждой компании «прошло» по одному месторождению, объяснял он.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В результате на льготы могли претендовать не только Самотлор «Роснефти», но и Федоровское месторождение «Сургутнефтегаза», Суторминское «Газпром нефти» и Тевлинско-Русскинское ЛУКОЙЛа, отмечал он. Действие льгот по НДПИ для старых обводненных месторождений планировалось распространить на участки с суммарной добычей 40 млн т нефти, говорил в июне журналистам первый замминистра энергетики Алексей Текслер. ​