Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,70 57,22 EUR Нал. 67,92 67,32 USD Бирж. 57,29 -0,03 EUR Бирж. 67,43 -0,17 USD ЦБ. 57,09 -0,53 EUR ЦБ. 67,30 -0,84 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5654,74 -90,28 ММВБ 2098,57 -0,37% РТС 1154,01 -0,37% Brent 57,92 +0,00% DJIA 22956,96 +0,37% Nasdaq 6624,01 +0,28% FTSE 7524,48 -0,03%
Конкуренты «Роснефти» пожаловались Медведеву на налоговую дискриминацию
Лента новостей
Как заработать на современном искусстве, даже если вы не миллионер 10:40, РБК и Phillips СМИ сообщили об отсутствии четких планов у США в Сирии после взятия Ракки 10:27, Политика В Киеве перекрыли центр города перед митингом Саакашвили 10:07, Политика «Фабрика троллей» потратила на работу в США около $2,3 млн 10:04, Технологии и медиа Конкуренты «Роснефти» пожаловались Медведеву на налоговую дискриминацию 10:00, Бизнес Правительство выделило Севастополю 500 млн руб. на социальные объекты 09:51, Общество АФК «Система» пообещала пожаловаться на арест активов в Верховный суд 09:27, Бизнес Северная Корея заявила об угрозе ядерной войны «в любой момент» 09:09, Политика 7 главных фактов из расследования РБК о работе «Фабрики троллей» в США 09:02, Технологии и медиа Владельца производившего пайки для Минобороны комбината арестовали 09:00, Политика Американец убил жену ради женитьбы на россиянке 08:56, Общество Олег Газманов попал в ДТП по пути на гастроли в Пермь 08:42, Общество Поклонская заявила о проверке финансирования «Матильды» в Фонде кино 08:09, Общество Расследование РБК: как «фабрика троллей» поработала на выборах в США 08:00, Технологии и медиа В Москве при наезде автомобиля на дорожных рабочих погибли два человека 07:21, Общество СМИ узнали об отказе Любляны выдать подозреваемого в хищении у «Роснефти» 06:36, Бизнес В «Открытии» заметили продолжающийся отток средств вопреки действиям ЦБ 05:45, Финансы Губернатор Флориды ввел чрезвычайное положение из-за речи националиста 05:29, Политика В Белоруссии заподозрили трех россиян в организации незаконной миграции 04:48, Общество КНДР призвала страны ООН не поддерживать США для собственной безопасности 04:38, Политика «Известия» сообщили о поддержке властями запрета на курение у подъездов 04:12, Политика Правительство объявило о начале подготовки к выборам президента 03:45, Политика В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 2,9 03:42, Общество Защита Винника подала жалобу на «неквалифицированного переводчика» 03:21, Общество Оппоненты Мединского опровергли участие в защите диссертации министра 02:37, Политика Организатор баттла с Oxxxymiron ответил на планы ТВ3 подать в суд 02:14, Общество Ассанж пообещал €20 тыс. за информацию об «убийцах» журналистки на Мальте 01:44, Политика Члены «спящей ячейки ИГ» планировали атаку на концерте Киркорова 01:13, Политика
Конкуренты «Роснефти» пожаловались Медведеву на налоговую дискриминацию
Бизнес, 10:00
0
Конкуренты «Роснефти» пожаловались Медведеву на налоговую дискриминацию
Главы ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза» и «Газпром нефти» обратились с письмом к Дмитрию Медведеву, в котором назвали предоставление льгот Самотлору «индивидуальным подходом». Они просят таких же условий для своих месторождений
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

На равных с «Роснефтью»

Руководители трех крупнейших после «Роснефти» нефтяных компании России ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза и «Газпром нефти» Вагит Алекперов, Владимир Богданов и Александр Дюков попросили премьер-министра Дмитрия Медведева о «справедливом» предоставлении налоговых льгот для обводненных месторождений — зрелых месторождений, на которых добывается нефтяная смесь, которая на более 85% состоит из воды.

Об этом говорится в их совместном письме, отправленном Медведеву 16 октября, рассказали РБК источники в двух из этих компаний. РБК удалось ознакомиться с текстом самого письма.

Алекперов, Богданов и Дюков попросили премьера простимулировать добычу нефти на их действующих высокообводненных месторождениях по универсальному принципу, пообещав взамен увеличение инвестиций в бурение и, как следствие, рост добычи и налоговых поступлений в бюджет.

«К сожалению, рассматриваемый в настоящее время правительством механизм стимулирования высокообводненных месторождений сведен к индивидуальному подходу», — пишут нефтяники, ссылаясь на поручение правительства правительства, которое закрепляет за Самотлорским месторождением «Роснефти» льготу по НДПИ. 6 октября Минфин сообщил, что НДПИ для этого месторождения будет снижаться на 35 млрд руб. ежегодно в течение 10 лет, а «Роснефть» взяла на себя обязательства по увеличению добычи и налогов на Самотлоре, но деталей не раскрыла. Другие нефтяные компании подобных льгот не получили.

​По мнению авторов письма, предоставление такой льготы «Роснефти» нарушает основные положения налогового законодательства в части запрета на установление «дифференцированных ставок налогов и сборов, налоговых льгот в зависимости от формы собственности, гражданства физических лиц или места происхождения капитала». Они также предупреждают, что из-за такой избирательности пострадает использование сырьевого потенциала Западной Сибири, где располагаются их обводненные месторождения.

Конкуренты «Роснефти» попросили Медведева поддержать единый подход к налоговому стимулированию обводненных месторождений и поручить правительству вернуться к рассмотрению проекта федерального закона, основанного на универсальных критериях предоставления льгот по НДПИ. Либо с учетом индивидуальных льгот Самотлорского месторождения перераспределить в пользу других нефтяных компаний квоты в рамках внедрения налога на добавленный доход (НДД), предлагают они. НДД в отличие от НДПИ ​взимается с дохода от продажи нефти за вычетом расходов на добычу и транспортировку. В правительство уже согласовали законопроект, который предполагает ​добровольный переход на НДД на месторождениях с годовой добычей не более 15 млн т, сказал 16 октября министр финансов Антон Силуанов (цитата по ТАСС).

Как пояснили РБК источники в двух нефтяных компаниях, чьи руководители подписали письмо Медведеву, речь идет о просьбе аннулировать адресную льготу для Самотлора до принятия единых критериев по льготе для обводненных месторождений всех нефтяных компаний, кто вправе на них претендовать. Во втором варианте предлагается отдать другим компаниям квоту «Роснефти» по НДД, сохранив за нее льготу для Самотлора.

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Представители ЛУКОЙЛа и «Сургутнефтегаза» от комментариев отказались, «Газпром нефть» на запрос не ответила. Представитель премьера Наталья Тимакова переадресовала вопрос РБК про письмо нефтяников к вице-премьеру Аркадию Дворковичу, курирующему ТЭК. «Письма пока не видели», — сообщила представитель Дворковича Алия Самигулина.

Минфин против

Источник, близкий к «Роснефти», назвал «уязвимой» позицию конкурентов, желающих перераспределить в свою пользу квоты компании по НДД. «Мы своего никому не отдаем, и требовать такого не советуем», — сказал он РБК. При этом собеседник назвал справедливым предложение нефтяных компаний по выработке единого критерия для предоставления льгот по НДПИ обводненным месторождениям. «Правительство может получить ощутимый эффект для бюджета, если даст льготу и другим участникам рынка, просто Самотлор вышел вперед, поскольку его льгота была увязана с условиями приватизации пакета «Роснефти», — пояснил он.

Представитель «Роснефти» не стал комментировать предложения конкурентов.

В Минфине пока не видели письма ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза» и «Газпром нефти», сказал РБК представитель ведомства. Пресс-служба Минэнерго не ответила на запрос РБК. В кулуарах правления РСПП 11 октября глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов сказал журналистам, что льгот для обводненных месторождений, помимо Самотлора, не будет, несмотря на то, что Минэнерго внесло соответствующие предложения в правительство.

«Налоговая политика должна быть основана на едином подходе ко всем налогоплательщикам, и стимулировать инвестиции нефтяников в добычу нефти, пока же министерства экспериментируют с адресными льготами», — замечает заместитель главы комитета по энергетической политике РСПП Юрий Станкевич. Он указывает на то, что Минфин, который был резко против любых льгот для обводненных месторождений, пересмотрел свою позицию и согласился на стимулирующие меры только для Самотлора.

Четыре вместо одного ​

Минэнерго внесло в правительство законопроект о льготах для обводненных месторождений в конце июня, говорил министр энергетики Александр Новак. Поправки предполагали, что сниженный НДПИ получат месторождения с обводненностью более 85%, выработанностью в 50–80% и запасами от 115 млн т для месторождений в Ханты-Мансийском АО и от 90 млн т для месторождений в Ямало-Ненецком АО, рассказывал источник РБК, близкий к одному из профильных министерств. Такие критерии определены для того, чтобы у каждой компании «прошло» по одному месторождению, объяснял он.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В результате на льготы могли претендовать не только Самотлор «Роснефти», но и Федоровское месторождение «Сургутнефтегаза», Суторминское «Газпром нефти» и Тевлинско-Русскинское ЛУКОЙЛа, отмечал он. Действие льгот по НДПИ для старых обводненных месторождений планировалось распространить на участки с суммарной добычей 40 млн т нефти, говорил в июне журналистам первый замминистра энергетики Алексей Текслер. ​

Авторы: Людмила Подобедова, Алина Фадеева.
Теги: Игорь Сечин , Александр Дюков , ЛУКОЙЛ , налоговые льготы , Вагит Алекперов , НДПИ , «Сургутнефтегаз» , Владимир Богданов , "Роснефть" , Дмиирий Медведев , "Газпром нефть" ...
Главное
«Фабрика троллей» потратила на работу в США около $2,3 млн Технологии и медиа
Материалы по теме
«Роснефть» добилась налоговых льгот на 350 млрд руб. для Самотлора Бизнес
Правительство одобрило условие льгот для нефтяников Бизнес
Нефтяники объявили о крупнейших инвестициях в добычу после обвала цен Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку