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Кипр заработал €4 млрд на выдаче паспортов в обмен на инвестиции
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Кипр заработал €4 млрд на выдаче паспортов в обмен на инвестиции
Бизнес, 17 сен, 23:21
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Кипр заработал €4 млрд на выдаче паспортов в обмен на инвестиции
Власти Кипра заработали €4 млрд, выдавая паспорта бизнесменам в обмен на инвестиции. The Guardian получила список бенифицаров схемы, среди них «основатели крупнейшего коммерческого банка Украины»
Никосия, столица Республики Кипр (Фото: Yorgos Karahalis / Reuters)

Правительство Кипра выдает паспорта всем, кто инвестирует в кипрские недвижимость или облигации. По данным The Guardian, с 2013 года кипрские власти выручили на этом более €4 млрд.

Республика Кипр входит Евросоюз, поэтому кипрский паспорт позволяет его обладателю работать и жить во всех государствах блока.

С 2013 года было выдано более 400 паспортов. До этого года кипрское гражданство выдавалось по усмотрению отдельных министров и по менее официальной процедуре. Работающая с 2013 года схема позволяет получить гражданство за инвестицию в €2 млн в виде недвижимости на Кипре или в €2,5 млн в облигации государства или кипрских компаний. Кипрские власти не требуют от потенциальных граждан знания языка, только посещение страны хотя бы раз в семь лет.

The Guardian удалось ознакомиться со списком сотен тех, кому удалось получить кипрский паспорт. Среди них «бизнесмены и люди со значительным политическим влиянием». Издание не называет фамилий, лишь сообщает, что в списке есть «бывший член российского парламента, основатели крупнейшего коммерческого банка Украины и играющий в азартные игры миллиардер».

Кроме того, газета сообщила, что по схеме, работавшей до 2013 года, гражданами Кипра стали миллиардер Дмитрий Рыболовлев и бизнесмен двоюродный брат президента Сирии Башара Ассада Рами Маклуф.

США внесли Маклуфа в санкционный список в 2008 году по обвинению в коррупции, кипрский паспорт он получил в 2010 году. Год спустя его гражданство было аннулировано в связи с началом гражданской войны в Сирии.

Дмитрий Рыболовлев получил гражданство Кипра в 2012 году. В прошлом году СМИ писали о нем в свете его деловых отношений с Дональдом Трампом. В 2005 году Трамп купил особняк во Флориде за $41 млн, а спустя три года продал его Рыболовлеву за $95 млн. Рыболовлев снес особняк, а землю поделил на три лота, один их которых продал.

Представитель Рыболовлева сообщил газете, что «естественно получить гражданство, став инвестором Банка Кипра». В 2010 году бизнесмен купил 9,7% акций Банка Кипра.

Министр финансов Кипра заявил газете, что программа выдачи гражданств необходима для «уникальных инвесторов, которые создают основу для бизнеса и приобретают постоянные резиденции на Кипре». В ведомстве заявили, что проводят строгие проверки всех инвестиционных заявок на получение гражданства.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Кипр , гражданство , Инвестиции
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