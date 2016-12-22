Жителей пятиэтажек предложили переселить по соседству с «Ночными волками»

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Жителей района Хорошево-Мневники, чьи дома войдут в программу реновации, могут переселить в Мневниковскую пойму. Сейчас в районе несостоявшегося парламентского центра располагается штаб-квартира легендарного байк-клуба «Ночные волки» и планируется строительство ледовой арены ЦСКА

«Городом принято решение включить территорию Мневниковской поймы в качестве варианта переселения жителей района Хорошево-Мневники», — заявил на встрече с жителями вечером во вторник, 17 мая, глава управы Хорошево-Мневники Сергей Панфилов, передает корреспондент РБК. Деталей — сколько жилья там может быть построено и сколько жителей могут туда переехать — он не уточнил. Согласно опубликованному в начале мая списку домов, которые должны попасть под снос, в СЗАО таких объектов 340 (всего в первоначальном перечне 4,5 тыс. домов в 85 районах столицы; финальный список домов будет определен по итогам голосования жителей в середине июня).

Площадь Мневниковской поймы — 351,6 га. В 2014 году на малозастроенной территории федеральные власти решили разместить парламенский центр — сюда должны были переехать депутаты Госдумы и Совета Федерации. Весь проект в Мневниках предусматривал строительство около 2,1 млн кв. м, из которых большая часть придется на общественно-жилую застройку — 1,77 млн кв. м. Согласно проекту планировки территории поймы, разработанному в 2014 году, «большая часть проектируемой территории свободна от застройки, но не благоустроена, находится в запущенном состоянии». «Экологическое состояние почвенного покрова в границах разработки изменяется от умеренно опасного до чрезвычайно опасного», описывали территорию поймы эксперты. В рамках планировки кроме парламентского центра планировалось размещение многофункционального спортивного центра ЦСКА с ледовой ареной и центра водных видов спорта «Волна». «В районе будет реализована модель комплексной застройки, которая позволит жителям полноценно жить и трудиться без необходимости ездить в центр», — говорилось в обосновании проекта. Для его реализации был и решен вопрос с переселением его «исторических жителей» — легендарного клуба Sexton, штаб-квартиры байк-клуба «Ночные волки». Байкерам в качестве компенсации выделили 19,2 га в расположенной неподалеку Татаровской пойме.

Но в феврале 2016 года стало известно, что переезд парламентариев не состоится. От идеи было решено отказаться из-за кризиса. «Строительство гигантского здания (общая площадь основного комплекса должна была составить 345 тыс. кв. м, максимальная высота — 75 м) нового парламента будет нехорошо выглядеть во время кризиса», — поясняли тогда источники РБК в аппарате Госдумы.

В результате сейчас в пойме по-прежнему располагается штаб-квартира «Ночных волков» («историческую» территорию за байк-клубом сохранили), а также возводится арена ЦСКА — на площади 220 тыс кв. м будет построен многофункциональный комплекс (под него выделен земельный участок в южной части Мневниковской поймы размером около 20 га).

Пресс-секретарь «Ночных волков» Александр Бульдог отказался прокомментировать РБК перспективы переселения жителей района Хорошево-Мневники в Мневниковскую пойму. «Нам пока официально об этом ничего не известно, поэтому без комментариев», — заявил Бульдог.