Сечин заявил о возможном увеличении требуемой с «Системы» суммы

Игорь Сечин Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

По словам главы «Роснефти», заявленная в иске к АФК «Система» сумма 106,6 млрд руб. является лишь предварительной. Сечин отметил, что если считать ущерб с учетом курсовой разницы на момент владения «Системой» «Башнефтью», то речь может идти о 180 млрд руб.

Сумма требований компании «Роснефть» и подконтрольной ей «Башнефти» к ранее владевшей башкирской нефтяной компанией АФК «Система» может быть существенно пересмотрена, сообщил журналистам главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

По его словам, сумму в 106,6 млрд руб., заявленную в принятом к рассмотрению Арбитражным судом Башкирии иске, можно считать лишь предварительной оценкой. Она рассчитана исходя из курса доллара на момент подачи иска, если же взять за основу курс доллара, существовавший в то время, когда «Система» контролировала «Башнефть» и, по мнению истцов, злоупотребляла своими правами, то сумма окажется намного больше.

«Документы находятся в суде, 106 млрд руб. — это оценка потерь на дату подачи иска, если вы посчитаете в ценах, когда эти действия совершались, то это будет 180 млрд руб. Посмотрим, это суд, суд будет принимать решение», — сказал Сечин (цитата по «Интерфаксу»).

Заявленная главой «Роснефти» сумма в 180 млрд руб. практически совпадает с суммой, которую «Система» получила от «Башнефти» в виде дивидендов за 2009–2013 годы и которую Следственный комитет в 2014 году предлагал у «Системы» изъять. Сумма, названная Сечиным, также превышает половину суммы, уплаченной в 2016 году самой «Роснефтью» за оказавшийся у государства контрольный пакет акций «Башнефти» (329,7 млрд руб.), изъятый в 2014 году государством у «Системы».

Представитель «Системы» сообщил РБК, что компания не согласна с иском «Роснефти» и считает требования истцов незаконными и необоснованными. Связаться с представителем «Роснефти» на момент написания материала РБК не удалось.

Заявление Сечина привело к снижению котировок акций «Системы» на Московской бирже. В ходе дневных торгов стоимость ценных бумаг росла и в районе 16:00 мск достигла отметки 13,575 руб. за штуку. Однако сразу после выхода новостей о возможном увеличении суммы иска «Роснефти» котировки упали более чем на 4,5%, опустившись до 12,96 руб. Тем не менее стоимость акций «Системы» осталась выше уровня закрытия предыдущих торгов и даже поднялась выше отметки 13 руб.

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