Coca-Cola нашла покупателя на свой завод в Подмосковье

Петербургская сеть строительных гипермаркетов «Максидом» готовится купить принадлежащий Coca-Cola завод в подмосковных Котельниках. Американская компания уже три года пытается избавиться от ставшего непрофильным актива

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба России удовлетворила ходатайство ООО «Максидом» о приобретении 91,27% основных производств и нематериальных активов ООО «Нидан Соки». Речь идет о заводе «Нидан», расположенном в подмосковных Котельниках, следует из материалов ведомства.

«Максидом» — российская сеть гипермаркетов товаров для обустройства дома, дачи и строительства со штаб-квартирой в Петербурге. Член совета директоров и совладелица «Максидома» Мария Евневич подтвердила РБК факт переговоров о покупке завода «Нидан Cоки», принадлежащего американской Coca-Cola Co. Если сделка состоится, на территории завода будет открыт гипермаркет «Максидом», уточнила Евневич. Возможную сумму сделки и ее сроки она не назвала.

Coca-Cola Co. купила «Нидан Соки» в 2010 году за $276 млн. Тогда производитель, в портфеле которого были бренды «Моя семья», «Да!», «Чемпион», контролировал 13% российского рынка соков. В мае 2014-го Coca-Cola остановила производство на заводах «Нидана» в подмосковных Котельниках и Новосибирске, перенеся его на площадки купленной еще в 2005 году компании «Мултон» (марки «Добрый», Rich, Nico).

На балансе ООО «Нидан Соки» находится площадка в Котельниках, которая выставлена на продажу с момента закрытия производства, уточнил представитель российского офиса Coca-Cola Co. Владимир Кравцов.

В 2015 году ФАС уже разрешала российской «дочке» шведского производителя хлебо-булочных изделий Lantmannen Unibake приобрести 100% «Нидан Соки». Шведскую компанию интересовала площадка в подмосковных Котельниках, на которой планировалось выпекать булочки для бургеров, сообщала тогда газета «Коммерсантъ». За нее шведы были готовы заплатить 1 млрд руб., писало издание со ссылкой на свои источники. В последний момент Lantmannen Unibake отказалась от сделки, уточнил Кравцов.

«Максидом» открыл свой первый гипермаркет в 1997 году в Петербурге, сейчас в сеть входят 13 гипермаркетов в Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Самаре и Уфе. Александру, Николаю и Марии Евневич принадлежит 76,5% ООО «Максидом». У Ларисы Черепановой — 17%, Сергея Голикова — 5%, Владимира Полетаева — 1% и Дмитрия Соколова — 0,5%. Последние доступные финансовые показатели компании в «СПАРК-Интерфаксе» датированы 2012 годом.