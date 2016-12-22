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Китай предложил Саудовской Аравии продать ему 5% Saudi Aramco
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Китай предложил Саудовской Аравии продать ему 5% Saudi Aramco
Бизнес, 17:32
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Китай предложил Саудовской Аравии продать ему 5% Saudi Aramco
Государственные нефтегазовые компании Китая Sinopec и PetroChina предложили Саудовской Аравии продать им 5% крупнейшей нефтяной компании мира, Saudi Aramco. Власти королевства планировали ее IPO на 2018 год
Фото: Saudi Aramco / Reuters

О предложении в адрес Saudi Aramco от китайских компаний Sinopec и PetroChina​ сообщает Reuters со ссылкой на источники в индустрии. Один из собеседников агентства уточнил, что китайская сторона хочет обеспечить себя поставками нефти и планирует «в одиночку приобрести 5% Saudi Aramco или даже больше».

Sinopec и PetroChina отказались от официальных комментариев.

Весной 2016 года саудовский принц Мухаммед бен Сальман (возглавляет Совет по делам экономики и развития, ключевой орган экономического планирования в королевстве) объявил о планах вывести Saudi Aramco на IPO. Разместить планировалось 5% акций, капитализацию компании саудовские власти оценивают в $2 трлн (исходя из нефтяных запасов компании). Аналитики The Sanford C. Bernstein & Co в марте оценивали компанию более чем в $1 трлн, допустив, что в дальнейшем ее капитализация может вырасти до $1,5 трлн. В начале года Wood Mackenzie оценивала компанию в $400 млрд, однако с тех пор власти королевства снизили налог на прибыль компании с 85 до 50%.

Размещение Saudi Aramco на бирже должно стать одним из ключевых моментов пакета реформ, призванных снизить зависимость Саудовской Аравии от нефтяных доходов и адаптировать экономику королевства к более низким ценам на нефть. Однако, как утверждают источники Reuters, сотрудники Saudi Aramco скептически отнеслись к идее принца Мухаммеда о выходе на IPO и выступали за то, чтобы отказаться от этого шага. Как утверждают источники Reuters, в правительственных кругах Саудовской Аравии не было согласия и по поводу условий IPO — звучали предложения отсрочить размещение до тех пор, пока цена за баррель не стабилизируется в районе $55–​60, или разместить акции нефтяного гиганта только на местной бирже Tadawul.

По словам одного из источников, рассматривается также вариант с продажей части акций крупному инвестору и последующим размещением как на саудовской бирже, так и на международных площадках (в Нью-Йорке, Лондоне или Гонконге). Два собеседника Reuters в нефтяной отрасли утверждают, что саудовские власти очень заинтересованы в Китае как инвесторе (КНР является крупнейшим покупателем саудовской нефти). Источники агентства добавляют, что Саудовская Аравия может проинвестировать в нефтепереработку в Китае.

Теги: Китай , IPO , Saudi Aramco , PetroChina , Sinopec
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