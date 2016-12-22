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Импортерам вина предложили платить 1 руб. за ввоз каждой бутылки в Россию
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Импортерам вина предложили платить 1 руб. за ввоз каждой бутылки в Россию
Бизнес, 19:07
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Импортерам вина предложили платить 1 руб. за ввоз каждой бутылки в Россию
Импортерам вина предложили отчислять по 1 руб. за каждую ввезенную в Россию бутылку — средства пойдут на развитие виноделия. Впрочем, даже если все игроки рынка согласятся, существенного эффекта это не даст
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Российским импортерам вина предложили создавать специальные фонды и отчислять туда по 1 руб. за каждую ввезенную в Россию бутылку. Эти средства пойдут на развитие отечественного виноградарства, в первую очередь на закладку новых виноградников. Об этом на Всероссийском саммите виноделов в Абрау-Дюрсо сообщил председатель Союза виноградарей и виноделов Борис Титов.

Он рассматривает создание таких фондов как «помощь» со стороны импортеров в развитии отечественного виноделия. Однако сейчас соглашение о намерениях по этому поводу подписано только с компанией Simple, отчисления могут начаться в ближайшее время, рассказал РБК председатель союза Леонид Попович. Союз ведет переговоры еще с двумя импортерами, сказал он, отказавшись назвать компании. Привлечение импортеров к участию в подобном фонде — «непростой процесс», признает он. «Но в этом состоит социально ответственный бизнес, в стране необходимо развивать собственное виноградарство», — отметил Попович.

Вице-президент Simple Анатолий Корнеев сказал РБК, что правовая база и механизмы действия фонда находятся еще в процессе разработки. По его словам, предложенная сумма является «достижимым» показателем — средняя стоимость одной бутылки составляет 500 руб.

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Похожий механизм раньше действовал на Украине — до 2014 года с розничной торговли алкоголем в стране брали налог (1%), который шел на развитие виноградников, отмечает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Предложение союза виноградарей он поддерживает, но указывает на то, что даже в случае согласия всех импортеров значительного влияния на рынок он не окажет. Стоимость засадки 1 га виноградников составляет 1 млн руб. — то есть для того, чтобы оплатить эти работы, надо получить отчисления от ввоза примерно 1 млн бутылок. Общий объем импорта в 2017 году может достичь 290 млн бутылок (268 млн годом ранее) — это максимум 290 га из 5 тыс. запланированных в посадке в этом году (6%), подсчитал Дробиз.

Автор: Наталья Новопашина.
Теги: импорт , предложение , вино , отчисление
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