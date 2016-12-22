АФК «Система» выставила на продажу отель Marriott Courtyard в Москве

Принадлежащая Владимиру Евтушенкову АФК «Система» намерена продать четырехзвездочную гостиницу Marriott Courtyard. Компания купила ее около года назад у сына экс-главы РЖД Андрея Якунина

Фото: Marriott International

АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова (по оценке Forbes, состояние $3,5 млрд) выставила на продажу гостиницу Marriott Cortyard (171 номер) у Павелецкого вокзала в Москве. Об этом РБК рассказали представители четырех международных консалтинговых компаний по коммерческой недвижимости, топ-менеджер гостиничной компании, знакомый с планами корпорации, а также один из претендентов на покупку.

«Как инвестиционная компания АФК «Система» готова рассматривать интересные предложения о покупке у нас тех или иных отелей, однако в целом стратегия АФК «Система» в сфере гостиничного бизнеса подразумевает значительное увеличение номерного фонда в среднесрочной перспективе», — сообщил РБК представитель корпорации Сергей Копытов.

Отель входит в портфель из девяти гостиниц, которые в конце 2016 года АФК «Система» купила у «Региональной гостиничной сети» (РГС) — инвестиционного проекта фонда Venture Investment and Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына экс-главы РЖД Владимира Якунина. Помимо столичной гостиницы в сделку вошли объекты под управлением международных операторов в Волгограде, Астрахани, Новосибирске, Сочи, Ижевске, Ярославле, Казани и Воронеже. Все они, кроме московского отеля, сейчас представлены на сайте Cosmos Group, управляющей гостиничным фондом АФК. Сумма сделки тогда составила 2,6 млрд руб. Еще 4 млрд руб. покупатель взял на себя в качестве обязательств по уплате долга.

РГС купила отель Marriot Courtyard у О1 Бориса Минца в 2012 году за $50 млн, из которых $30 млн — это кредитные обязательства перед Сбербанком, утверждает источник, близкий к одной из сторон сделки. В прошлом году VIYM оценивал столичный отель в 2,5 млрд руб., вспоминает управляющий партнер ILM Андрей Лукашев. Сегодня его справедливая стоимость — около 1,8–2 млрд руб., считает директор практики по сопровождению сделок в области недвижимости PwC Саян Цыренов. Цена может быть выше — 2,1–2,6 млрд руб., отмечает директор департамента оценки Knight Frank Ольга Кочетова.

Объем долга, обеспечением по которому выступает отель, в ВТБ и АФК не раскрывают. Источник РБК, знакомый с планами корпорации, утверждает, что он составляет в районе 1 млрд руб., еще 1,7 млрд руб. АФК планирует получить живыми деньгами. «АФК хочет снизить долговую нагрузку, высвободив часть денежных средств», — рассуждает один из собеседников РБК.

Три собеседника РБК утверждают, что покупку отеля ранее рассматривала казахская компания «Верный капитал» миллиардера Булата Утемуратова (состояние $2,4 млрд по версии казахского Forbes), которому уже принадлежит отель Ritz-Carlton на Тверской улице в Москве. Сейчас «группа компаний «Верный капитал» не ведет таких переговоров», заявил ее представитель.

Поиск потенциальных покупателей отеля ведется на фоне судебных разбирательств между «Роснефтью» и АФК «Система». Нефтяная компания подала в мае этого года иск на 170,6 млрд руб. В конце августа Арбитражный суд Башкирии постановил взыскать с компании 136 млрд руб.

Общий гостиничный фонд АФК «Система» составляет 3663 номера. Из них больше трети приходится на отели, приобретенные у РГС, — 1379 номеров. Всего сегодня Cosmos Group управляет 16 отелями в России, Намибии и Чехии.

Московский рынок недвижимости продолжает ставить новые рекорды. Так, по итогам первого полугодия отели, работающие под международными брендами, достигли загрузки 69,3%, что на 2,1 п.п. выше, чем к концу первого полугодия 2016 года, подсчитали в JLL. При этом по итогам 2017 года объем рынка качественных гостиниц Москвы достигнет 19,3 тыс. номеров, прогнозируют в Cushman & Wakefield.