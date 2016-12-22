«Почта России» предложила брать пошлину с интернет-покупок дороже €50

«Почта России» предложила властям поэтапно снижать лимит для беспошлинного ввоза товаров, купленных в интернет-магазинах. Ранее подобные предложения содержались в проекте федерального бюджета

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Как сообщает газета «Коммерсантъ», генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов написал письмо вице-премьеру Аркадию Дворковичу, в котором предложил провести в рамках ЕАЭС переговоры по поэтапному снижению лимита для беспошлинного ввоза личных товаров из-за рубежа. В соответствии с документом к 1 января 2019 года эту цифру можно снизить с нынешних €1000 до €200, через год до €100, а с 1 января 2021г. до €50.

По мнению Подгузова, такая мера позволит сохранить «темпы роста трансграничной электронной торговли и максимизировать доходы федерального бюджета в среднесрочной перспективе». Тем более, что, как считают в «Почте России», стоимость 93% посылок из-за рубежа и сейчас не превышает €50.

При этом Подгузов предлагает слишком резко лимит не снижать. Он привел в пример Белоруссию, где порог ввели на уровне €22, и это привело к падению объемов входящих отправлений на 37%.

Придумали в «Почте России» и способ сократить издержки при взимании пошлины. Для этого в ведомстве и ФТС работают над технологией, которая позволит взимать пошлины автоматически при покупке товара в интернет-магазине. Сейчас ее тестируют на AliExpress.com, где россияне сейчас совершают до 80% всех трансграничных покупок.

Как ранее писал РБК, в проекте федерального бюджета на 2018-2020гг. порог беспошлинного ввоза товаров, заказанных в зарубежных интернет-магазинах, предлагалось снизить до €20. Объяснялось это желанием увеличить сбор таможенных пошлин на 20-60 млрд руб.

С критикой этой меры выступал бывший глава «Почты России» Дмитрий Страшнов. Он указывал, что на €22 (как в Белоруссии) можно купить безделушку, а вот большая часть одежды высокого качества этим лимитом будет отрезана.





