Transparency заявила о конфликте интересов Чемезова в сделках «Нацимбио»

Transparency International Russia увидела признаки конфликта интересов главы «Ростеха» Сергея Чемезова в сделках фармацевтического холдинга «Нацимбио» с «Марафон групп». В компаниях опровергают эти подозрения

Сергей Чемезов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Единственный поставщик

Российский офис Transparency International обратился в администрацию президента России, правительство, Федеральную антимонопольную службу и правоохранительные органы с просьбой проверить фармацевтическую «дочку» госкорпорации «Ростех» — АО «Национальная иммунобиологическая компания» («Нацимбио»). Об этом говорится в исследовании Transparency International Russia, опубликованном в понедельник, 16 октября.

«Нацимбио», на 100% принадлежащая «Ростеху», является единственным поставщиком вакцин и препаратов крови для нужд государства. Правительство передало ей крупнейшего в России производителя вакцин — НПО «Микроген» и госпакеты ряда фармпроизводителей («Форт», «Синтез» и др.). С 2014 года «Нацимбио» монопольно поставляет препараты от туберкулеза Федеральной службе исполнения наказаний, а в 2015-м стала стала единственным поставщиком прививок, включенных в национальный календарь (бесплатные прививки для населения), в 2016-м — препаратов крови.

Transparency просит оценить целесообразность и эффективность распоряжений правительства, определивших «Нацимбио» единственным поставщиком лекарств для государственных нужд. По версии Transparency, «Нацимбио» — всего лишь посредник между производителями лекарств и Минздравом. «Никакой работы, кроме бумажной, «Нацимбио» не выполняет и не несет никаких дополнительных расходов», — утверждают авторы исследования. По их подсчетам, благодаря тому, что «Нацимбио» наделена монопольным правом поставлять лекарства, компания за счет контрактов с Минздравом заработала за три года 805 млн руб.

Запрос в Счетную палату, правительство и администрацию президента в конце августа был перенаправлен в ФАС, уточняют в Transparency. Этот запрос был получен, подтвердил РБК заместитель руководителя ФАС Рачик Петросян. По его словам, «Нацимбио» стала единственным поставщиком на законных основаниях.

«Нацимбио» создана не для посредничества, а для локализации в России лекарств, говорят в самой компании. Она развозит препараты с соблюдением условий их хранения и берет на себя все риски по поставкам, объясняет представитель «Нацимбио».

Есть ли конфликт интересов

«Нацимбио» переплатила своему поставщику компании «Форт» около 640 млн руб. при поставке вакцин, утверждает в своем исследовании Transparency. За одну и ту же вакцину «Совигрипп» компания платила «Форту» больше, чем другому поставщику — «Микрогену», обращают внимание авторы исследования.

Переплата «Форту», считают в Transparency, может быть связана с тем, что контрольный пакет «Форта» достался «Марафон групп», которым владеют Александр Винокуров и Сергей Захаров. Как полагают в Transparency, у руководителя «Ростеха» Сергея Чемезова может быть заинтересованность в сделках с «Марафон групп»: падчерица Чемезова Анастасия Игнатова владеет долей в управляемой «Марафон фарма» сетью аптек «Мега фарм».

Аптечная сеть, долей в которой владеет Игнатова, не имеет никакого отношения к «Ростеху», уверяет представитель госкорпорации и подтверждает представитель «Марафон групп». Аптеки не входят в анонсированную минувшим летом сделку между «Марафон групп» и «Нацимбио», настаивает представитель «Ростеха».

«Марафон групп» не выкупала у «Ростеха» акции «Форта», отмечает в свою очередь представитель «Марафон групп».

Разницу в стоимости вакцины «Совигрипп» от «Форта» и «Микрогена» представитель «Нацимбио» объясняет тем, что «Совигрипп», производимый на мощностях «Форта», и «Совигрипп» от «Микрогена» — это две разные лекарственные формы: один поставляется в шприце, другой — во флаконе, а стоимость шприца в 15 раз выше.

​Вопрос о конфликте интересов Чемезова, «Нацимбио» и «Марафон групп» должен рассматривать президиум президентского совета про противодействию коррупции, настаивают в Transparency, отмечая, что при рассмотрении этого вопроса может возникнуть новый конфликт интересов, так как президиум возглавляет глава а​дминистрации президента Антон Вайно, чей отец является членом совета директоров АвтоВАЗа, долей в котором владеет «Ростех».

РБК направил запросы в Совет про противодействию коррупции, Счетную палату и Генпрокуратуру.