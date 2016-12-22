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В Харбине представили новый YotaPhone3
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В Харбине представили новый YotaPhone3
Бизнес, 12:50
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В Харбине представили новый YotaPhone3
В Китае презентовали смартфон YotaPhone3. Стоимость нового устройства составит от $350 за смартфон с 64 Гб встроенной памяти. Опрошенные ранее РБК эксперты считали такую цену завышенной
На презентации первого YotaPhone (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

На российско-китайской выставке в Харбине 16 июня представили смартфон YotaPhone3, говорится в сообщении Yota Devices, поступившем в РБК. Выпуск устройства стартует в Китае уже в начале осени.

YotaPhone3 будет оснащен двумя экранами, его выпустят в двух версиях — с 64 и 128 Гб встроенной памяти. Стоимость каждой составит от $350 и 450 (около 20 тыс. и 25 тыс. руб) соответственно.

Согласно сообщению Yota Devices ​накануне поступления смартфона в продажу производитель проведет в конце лета его дополнительную презентацию с раскрытием всех технических характеристик. Ранее акционеры компании отмечали лишь, что новая модель будет больше по размеру и с «более продвинутыми» характеристиками. Смартфон YotaPhone имеет два экрана, один из которых работает по технологии электронных чернил и всегда включен.

О том, что официальная презентация YotaPhone 3 состоится в июне в Харбине, РБК ранее рассказала Екатерина Лапшина, директор компании Marsfield, представляющей интересы одного из акционеров Yota Devices. По ее словам, онлайн-заказ смартфона в России также станет доступен осенью, позже он появится и в розничных сетях. Ранее озвучивалось, что стоимость устройства составит $400–450 (22,6–25,4 тыс. руб. по текущему курсу) за модель с максимальной внутренней памятью.

Заявленную цену в $400–450 ведущий аналитик Mobile Research Эльдар Муртазин ранее назвал «довольно высокой». «Предыдущие YotaPhone достаточно быстро дешевели, их начальная стоимость всегда была проблемой. Я не думаю, что сейчас что-то изменится. Это опять выстрел мимо», — заявил он.

34,9% в Yota Devices принадлежит фонду Telconet Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна (активами фонда управляет Marsfield). Другими акционерами компании являются китайская China Baoli Technologies Holdings Limited (30%), принадлежащая госкорпорации «Ростех» Yota Holdings (25,1%) и MTH Limited (10%), за которой стоит менеджмент разработчика.

За время своего существования Yota Devices выпустила две модели YotaPhone. Первая начала продаваться в декабре 2013 года, вторая — год спустя. Выпуск YotaPhone 3 изначально планировался в середине 2016 года, но был отложен.

На момент начала продаж YotaPhone в Европе стоил €499 ($675 на тот момент), в России — 19,9 тыс. руб., YotaPhone 2 — соответственно €495 ($610) и 32,99 тыс. руб. Эксперты называли такие цены завышенными, с чем связывали скромный спрос на устройство. По оценкам Муртазина, первой версии YotaPhone было всего произведено около 50 тыс. штук, второй — 30 тыс. В Китае объем продаж на всех циклах может составить 20–25 тыс. штук, учитывая, что цены изменятся. Представитель Marsfield ранее рассказывал, что к концу 2015 года Yota Devices реализовала 96 тыс. YotaPhone.

Автор: Наталья Новопашина
Теги: презентация , YotaPhone 3 , новинка
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