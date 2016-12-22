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Минфин выступил против разной стоимости лицензии на алкоголь для регионов
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Вчера, 18:06
Минфин выступил против разной стоимости лицензии на алкоголь для регионов

Минфин не поддерживает предложение Минпромторга дифференцировать стоимость розничной лицензии на алкоголь в зависимости от региона. Об этом с 16 мая на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам сообщил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, сообщает корреспондент РБК.

«У нас есть замечание. По нашему мнению, юридически значимое действие зависеть от субъекта федерации не может. Оно одно и то же, а именно — выдача лицензии. Не может госпошлина дифференцироваться в зависимости от того, город это или не город», — сказал Сазанов. По его словам, подобное предложение не соответствует законодательству России.

Позже Сазанов уточнил, что Минфин запросит позицию правового управления Министерства юстиции по данному вопросу. Если специалисты Минюста подтвердят возможность введения дифференцированной пошлины в зависимости от экономического развития региона, это будет прецедентом в налоговом законодательстве, отметил Сазанов. В таком случае Минфин вернется к обсуждению этой инициативы. «Если скажут, что это неправомерно, — вопрос будет снят», — подытожил чиновник.

Как ранее писал РБК, Минпромторг предлагает «привязать» размер госпошлины на получение и продление розничной алкогольной лицензии к региону. Сейчас размер пошлины для продажи алкоголя составляет 65 тыс. руб. за один год. Минпромторг предлагает оставить действующую ставку только для магазинов и точек общепита в Москве и Санкт-Петербурге. Для Севастополя и других городов (кроме поселков городского типа) стоимость лицензии предлагается снизить до 26 тыс. руб., для мелких населенных пунктов и сельской местности — до 3,5 тыс. руб. за один объект в год. 

Теги
Минфин, алкоголь, лицензия, магазины, Минпромторг РФ
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