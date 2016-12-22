Порошенко не «ВКонтакте»: зачем Украина отказалась от российских соцсетей

Петр Порошенко Фото: Алексей Чумаченко / ИнА «Украинское фото»

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о применении «ограничительных мер» в отношении большой группы российских компаний и физических лиц. В санкционный список попали такие гиганты, как «Яндекс» и Mail.Ru Group с ее социальными сетями. Как будет применяться режим ограничений и чем они обернутся для бизнеса обеих стран, разбирался РБК

Против кого введены «ограничительные меры»?

Петр Порошенко подписал указ, в соответствии с которым вступает в силу решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о применении против ряда юридических и физических лиц «персональных специальных экономических и других ограничительных мер».

Документ, вступивший в силу с 15 мая 2017 года, предусматривает введение санкций в отношении 468 российских и украинских компаний, а также 1228 физических лиц. При этом более половины компаний и физических лиц ранее уже были внесены в санкционные списки указами, подписанными Порошенко в 2015–2016 годах. Последний раз санкционный список обновлялся в октябре 2016 года — тогда в него попали 682 физических и 271 юридическое лицо. Новым указом эти документы объявлены утратившими силу, а упомянутые в них компании и физические лица перенесены в новый черный список.

Основной формат введенных санкций — ограничение въезда в страну, запрет на ведение экономической деятельности и управление имуществом на территории Украины и т.д.

Для кого санкции расширились?

Хотя большая часть компаний уже входила в санкционные списки ранее, ограничительные меры, согласно новому указу, для некоторых из них были значительно расширены. Например, санкции, наложенные на украинскую «дочку» российской «Лаборатории Касперского» в соответствии с указом от октября 2016 года, предусматривали введение запрета преимущественно на закупку ее антивирусного программного обеспечения для государственных нужд. Новый указ запрещает компании вывод капитала за пределы Украины, вводит блокировку ее активов, приостанавливает исполнение финансовых и экономических обязательств и обязывает провайдеров закрыть доступ к сайту kaspersky.ru.

По словам представителя «Лаборатории Касперского», новые санкции не окажут существенного влияния на компанию. Он напомнил, что в 2016 году было принято решение о закрытии регионального офиса в связи с тем, что правительство Украины ограничило внешнеэкономическую деятельность Kaspersky Lab Ukraine. «Это обстоятельство никак не повлияло на наших клиентов и партнеров: продукты «Лаборатории Касперского» все так же продаются на территории Украины через дистрибьюторские каналы», — отмечает собеседник РБК.

​Какими компаниями пополнился санкционный список?

Увеличение числа компаний, входящих в санкционный список, произошло преимущественно за счет российских интернет- и IT-компаний, а также информационных ресурсов и сервисов. Подписанный Порошенко указ, в частности, предусматривает блокировку на территории страны сервисов холдинга Mail.Ru Group (включая страницу Mail.ru и принадлежащие холдингу популярные социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники»), а также «Яндекса» — от агрегатора новостей (news.yandex.ru) до сервиса переводов и «Яндекс.Такси». Но сервис «Яндекс.Погода» остался практически полностью — в черный список попали только адреса, по которым можно посмотреть погоду в Москве и Киеве.

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Блокировку российских социальных сетей сам Порошенко объяснил на своих страницах «ВКонтакте» и «Одноклассниках», призвав жителей Украины последовать его примеру — отказаться от использования этих ресурсов. По словам президента Украины, до сих пор эти страницы использовались «в целях воздействия на оппонентов и контрпропаганды, однако теперь пришло время действовать «более решительно». «Украинские интернет-провайдеры должны прекратить предоставлять доступ к «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндексу» и другим российским сервисам. Все официальные страницы президента в этих сервисах будут закрыты. Призываю всех соотечественников немедленно выйти из российских серверов из соображений безопасности», — говорится в последнем посте Порошенко. Свои страницы президент оставил в американских социальных сетях — Facebook, Twitter и Instagram, а также сохранил и канал на сервисе YouTube.

Попали в список также дочерняя компания сотового оператора МТС «Энвижн Груп» и связанные с ней «Энвижн-Украина», «Энвижн-Холдинг» и «Энвижн-Активы». Услуги связи они не оказывают (компании — системные интеграторы), оператор связи в стране — это другая «дочка» МТС — «МТС-Украина», которая ​в черный список пока не включена. Представитель МТС от комментариев отказался.

В компании ABBYY (компания — разработчик решений в сфере машинного перевода) РБК сообщили, что «узнали о решении украинских властей из открытых источников» и сейчас компания изучает возможное влияние этого решения. «В «Софтлайн Групп» от комментариев также отказались.

На три года введены санкции и в отношении ЗАО «Росбизнесконсалтинг», однако доступ к сайту rbc.ru украинские власти решили не закрывать. Указ предусматривает только заморозку активов, приостановку исполнения финансовых обязательств и запрет на предоставление телекоммуникационных услуг и использование телекоммуникационных сетей общего пользования. «Нам приятно видеть себя в одном ряду с ведущими IT- и медиахолдингами, такими как Mail.Ru Group и «Яндекс», пусть и по не очень позитивному поводу, — отметил пресс-секретарь медиахолдинга Егор Тимофеев. — На наш взгляд, это лишний раз подчеркивает значение и масштаб РБК и его влияние на международную информационную повестку. Что касается самих санкций, то на деятельности группы компаний они не отразятся, потому что РБК не ведет бизнес на территории Украины».

Странности включения в список Оказались в списке и те, кто ранее имел «российские корни», но ведут уже деятельность на Украине самостоятельно. Например, как рассказал РБК представитель компании «Астерос» (системный интегратор), «Астерос Украина», попавшая в список, является самостоятельным юрлицом, зарегистрирована на территории Украины, обладает соответствующим юридическим статусом и ведет независимую от «Астероса» коммерческую деятельность. «Сотрудничества с «Астерос Украина» мы не ведем уже три года: у нас нет общих проектов, общих заказчиков, подрядных отношений и др., — говорит собеседник РБК. — Ни в разрезе управленческой деятельности, ни в операционном, ни в юридическом поле мы не взаимодействуем. Основные пересечения происходят только в информационном и маркетинговом контурах в силу использования бренда». Но, по данным информации государственного реестра юрлиц Украины, «Астерос Украина» на 75% принадлежит кипрской Asteros Technology Solutions Holdings Ltd., бенефициарами которой являются граждане России Юрий Бяков, Ирина Макеева, Дмитрий Кошелев, Борис Поляков и Михаил Гаврилов. Бяков является основателем и президентом «Астероса», Поляков и Макеева входят в топ-менеджмент, следует из информации на сайте группы. Еще 25% «Астерос Украина» принадлежит киевлянину Юрию Великому. Эту информацию в «Астеросе» комментировать отказались. Еще в одной технологической компании — «Ай-Теко Проекты» РБК пояснили, что у компании «на Украине давно нет проектов», и выразили свое недоумение по поводу внесения в список одного из структурных подразделений компаний.

Когда заблокируют российские интернет-ресурсы и возможно ли это?

Несмотря на то что указ президента вступил в силу с момента его опубликования, сразу отключить интернет-ресурсы локальные провайдеры не могут. «Укртелеком» уже выполняет требования указа президента Украины №133/2017 о запрете предоставления услуг доступа к веб-ресурсам, указанным в тексте указа», — заявил РБК директор по корпоративным коммуникациям компании Михаил Шуранов. «Процесс довольно сложный и требует определенного времени, учитывая значительное количество ресурсов. Работы начаты и будут проводиться поэтапно. По предварительной оценке специалистов, для блокировки потребуется от нескольких дней до недели, добавил он.

Другие провайдеры и вовсе блокировку пока не начинали. «Указ — это распоряжение, и мы будем обязаны выполнить его. Но он [указ] еще не появился в «Урядовом Курьере» (официальное издание органов власти Украины. — РБК), поэтому мы не можем дать каких-либо комментариев», — заявила РБК специалист по связям с общественностью компании «Интертелеком» Виктория Протавщук.

Полностью заблокировать доступ к российским сайтам и сервисам, подпавшим под санкции, при текущем устройстве информационной инфраструктуры Украины технически невозможно, заявил ​председатель Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко. Он отметил, что для блокировки сайтов потребуются время и средства на техническое переоснащение провайдеров и изменение топологии сети. «По состоянию на сегодня это невозможно выполнить, — резюмировал он. — Для глобальной блокировки на территории Украины требуются капиталовложения в районе миллионов долларов и изменения инфраструктуры сетей». По его словам, ​«украинские сети строились по принципу публичности, сети не фильтровались». «Если сейчас Украина должна что-то фильтровать, тогда нужно четкое понимание покупки трафика одним оператором у другого, наличие определенных систем блокировки», — добавил Федиенко.

Кроме того, процедура блокировки ресурсов без решения суда противоречит действующему украинскому законодательству, сообщил порталу УНИАН представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека Михаил Чаплыга. «В нашем законодательстве не предусмотрено ограничение доступа к сайтам без решения суда. То есть если есть решение, то доступ может быть ограничен. Другой процедуры не существует, — передает его слова агентство. — ​Поэтому для меня будет интересно посмотреть, каким образом интернет-провайдеры будут выполнять указ президента».

Замминистра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин уверен, что «в ближайшее время сотни тысяч, а может быть, даже и миллионы украинских пользователей интернета значительно повысят свою компьютерную грамотность, освоив пути обхода блокировки запрещенных сайтов». «Когда речь идет о попытке блокировать популярные массовые продукты, то единственной общественной реакцией на это является быстрое освоение программ, позволяющих обойти блокировку, скачивание анонимайзеров и VPN и воспитание правового нигилизма, потому что при выборе между привычным удобством пользователя или выполнением административного государственного решения гражданин всегда выбирает удобство пользователя», — добавил российский чиновник.

Санкции в Сети: как власти блокируют интернет Видео: РБК

Как санкции повлияют на бизнес российских интернет-компаний?

Mail.Ru Group и «Яндекс» не ожидают, что введенный запрет на работу их сервисов окажет существенное влияние на их финансовые показатели. «Поскольку доля украинского бизнеса в структуре выручки Mail.Ru Group незначительна, мы не видим причин для корректировки наших финансовых планов и продолжим активно развиваться на рынке в различных направлениях», — говорится в сообщении Mail.Ru Group. Сколько «Яндекс» зарабатывает на Украине, в интернет-холдинге не раскрывают, лишь отмечают, что ​ежемесячная аудитория в стране — 11 млн пользователей (по данным Mediascope, в России аудитория «Яндекса» в марте составила 41,9 млн пользователей) и «тысячи организаций», которые используют технологии и сервисы для развития своих бизнесов.

При этом обе компании подчеркивают, что ​пострадавшей стороной будут сами пользователи — жители Украины. «Около 25 млн жителей Украины общаются на блокируемых платформах со своими друзьями на Украине и во всем мире, теперь они будут лишены этих связей», — отметил Mail.Ru Group. По данным «Одноклассники», ежемесячная аудитория соцсети на Украине составляет 9,5 млн человек, ежедневная — 5,4 млн. Согласно данным Gemius, в стране соцсеть занимает второе место по веб-аудитории, опережая Facebook. Ежемесячная мобильная аудитория «Одноклассники» на Украине оценивается в 4,7 млн пользователей. Всего аудитория «Одноклассники» составляет 71 млн человек в месяц (по данным за март 2017 года). По данным аналитического агентства SimilarWeb, на Украину приходится 17,6% от общего трафика «ВКонтакте» (январь 2017 года). Для сравнения: российские пользователи обеспечивают 62,42% трафика соцсети. По данным LiveInternet, в январе 2017 года дневная аудитория «ВКонтакте» превысила 15 млн уникальных пользователей. «Вместе мы найдем способ оставаться на связи, и 9,5 млн украинских пользователей ОК, наши партнеры и рекламодатели смогут пользоваться сервисами социальной сети так, как они привыкли», — добавил представитель «Одноклассники».

Чем обернутся новые санкции для украинского бизнеса

После опубликования списка компаний, в число которых попала и фирма «1С», разрабатывающая популярные продукты для предприятий («1С: Предприятие», «1С: Бухгалтерия»), в украинских СМИ началось активное обсуждение возможной остановки обслуживания уже интегрированных в компаниях продуктов. По приводимым данным, программными решениями «1С» на Украине пользуются более чем 300 тыс. предприятий. Как сообщил «Интерфаксу» директор компании «Скайлайнер Софтвер» Вадим Мазур (оператор продуктов «1С» на Украине), компания продолжит обеспечивать обновления программных решений для существующих клиентов, но не сможет продавать новые продукты.

«Мы не понимаем причин, почему нас включили в список санкций. Мы направили письма в СНБО и СБУ, и мы надеемся, что данное решение будет изменено или отменено. Пока этого не случилось, мы будем продолжать поддерживать наших клиентов и предоставлять им обновления. Мы найдем пути для этого», — отметил он. Собеседник агентства подчеркнул, что пользователи продуктов «1С» «могут быть спокойны», поскольку никаких запретов относительно использования программного обеспечения не было, а компании, которые занимаются разработкой обновлений, не попали в список санкций. «Есть технические пути обойти это решение законным путем, но есть и путь переубеждения власти, что это решение было ошибочным», — сказал Мазур.

Логистический центр компании «1С» Фото: Мария Ионова-Грибина для РБК

При этом адвокат межрегиональной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Владимир Энтин в беседе с РБК назвал санкции против российской компании «1С» и ее дистрибьюторов на Украине «не ограничительными мерами, а фактически экспроприацией бизнеса». «Ограничительные меры, прописанные в указе президента Украины Петра Порошенко, это практически запрет [заниматься данным компаниям] каким-либо бизнесом на территории Украины. Запрет на функционирование, оказание каких-либо услуг (относящихся к основному предмету деятельности) и извлечение из этой деятельности коммерческой выгоды», — заявил он. По мнению Энтина, ограничения впоследствии могут распространиться и на пользователей продуктами «1С». «Это будет следовать из той логики, что если запрет налагается на дистрибуцию, то любая компания, чьи действия могут трактоваться как обход данного запрета или оказание содействия в преодолении этого запрета, будут рассматриваться как соучастники или как нарушающие законодательство Украины», — предполагает он.

Еще одним из сегментов украинского бизнеса, который может пострадать из-за введения санкций, может стать рекламный рынок. По данным Всеукраинской рекламной коалиции, объемы интернет-рекламы в стране в 2016 году достигли $118,7 млн, увеличившись на 33% по сравнению с 2015 годом. Из них $45,3 млн пришлось на контекстную рекламу, включая часть рекламной сети Google Display Network; еще $28,3 млн — на банерную рекламу и объявления в социальных сетях.

В украинской рекламной компании SmartCode ожидают снижения выручки в связи с указом Петра Порошенко о запрете доступа к сервисам «Яндекс» и Mail.Ru Group. «Нам интересно, как это отразится на нашей компании, но мы работаем, в основном на Google. Мы ожидаем падения выручки на 20% — это количество наших клиентов, заказывающих контекстную рекламу на «Яндексе». В случае запрета доступа к сервисам «Яндекса» будем искать альтернативные варианты», — заявил РБК ведущий специалист компании Сергей. В рекламной компании Reklama-up заявили, что прекращение работы с «Яндексом» незначительно снизит выручку, так как большая часть заказчиков — украинцев используют для контекстной рекламы Google. «Яндексом» пользуются те, кто работает в России и рекламирует те тематики, которые Google не пропускает, например поддельные товары. Если «Яндекс» обрушится, мы потеряем только 10% от выручки и клиентам придется размещать рекламу в поисковой сети Google, что не отразится на цене услуги нашей компании», — заявил главный менеджер по работе с клиентами Евгений Домовесов.​​



Какие политические последствия будут у решения украинских властей

Расширение санкций могло быть инициативой председателя совета Александра Турчинова, оно в его стиле — «он любит воинственные патриотические акции», предполагает руководитель украинского центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. «Президент Порошенко мог поддержать это решение, рассчитывая привлечь на свою сторону воинствующих патриотов, однако этот расчет вряд ли оправдается, так как эта категория украинцев прекрасно помнит про кондитерскую фабрику «Рошен», которой президент владеет в России», — рассуждает собеседник РБК.

Президенту Порошенко необходимо поддерживать общество в состоянии войны, особенно после призыва к миру между Украиной и Россией, последовавшему от президента США Дональда Трампа на прошлой неделе, говорит украинский политолог Вадим Карасев. Решение о запрете российских социальных сетей вызовет недовольство у молодежи и многих других пользователей, однако у этих людей нет политических представителей, которые могли бы организовать протест, говорят Фесенко и Карасев. Решение Порошенко беспроигрышно, так как ни одна из ведущих политических сил не сможет выступить за отмену санкций против компаний, которые, как заявил президент, используются для контрпропаганды, объясняет Карасев.

Решение властей уже раскритиковала партия «Оппозиционный блок» (украинское политическое объединение из шести политических партий, в том числе центристской Партии развития Украины, социал-демократической «Украина — Вперед!» и «Трудовой Украины». — РБК), назвав его «средневековым» и ставящим Украину в ряды тоталитарных государств, нарушающих базовые права граждан на свободу слова и информации. Однако, по мнению Карасева, партия не пойдет дальше словесной критики.

Поддерживая в целом санкции, против блокировки соцсетей выступил депутат из президентского «Блока Петра Порошенко» Мустафа Найем. «Такие меры борьбы с пропагандой только на руку врагу», — написал он в своем Facebook.

«Недовольство будет, но массовых протестов не будет, молодежь перейдет на другие ресурсы», — говорит украинский социолог Ирина Бекешкина.

Исполнить указ в полном объеме невозможно, его отмены не будет, но исполнение будет идти с серьезными финансовыми и репутационными потерями для Украины, говорит украинский политолог Андрей Бузаров.

Во вторник, 16 мая, на сайте президента Украины была зарегистрирована электронная петиция с требованием «отменить блокировку интернет-ресурса «ВКонтакте». К середине дня, когда сайт перестал открываться, она набрала более 1000 подписей.