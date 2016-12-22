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Bloomberg назвал компанию Ротенберга подрядчиком проекта моста на Сахалин
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Bloomberg назвал компанию Ротенберга подрядчиком проекта моста на Сахалин
Бизнес, 21:47
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Bloomberg назвал компанию Ротенберга подрядчиком проекта моста на Сахалин
«Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга получит контракт на строительство моста на остров Сахалин, узнал Bloomberg. В настоящее время компания уже выполняет подряд по возведению Крымского моста через Керченский пролив
Аркадий Ротенберг (Фото: Иван Секретарев / AP)

Строительством моста на остров Сахалин займется компания Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три информированных источника. Стоимость контракта предварительно оценивается в 286 млрд руб.

Собеседники агентства, близкие к Кремлю и к «Стройгазмонтажу», отметили, что решение о заключении соответствующей сделки уже принято, однако объявить о подписании контракта и озвучить подрядчика власти смогут только в следующем, 2018 году. Эту информацию также подтвердил источник, близкий к РЖД, которые будут контролировать работу.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя это, заявил, что окончательное решение по поводу строительства моста на Сахалин еще принято не было. Представитель Ротенберга сказал, что комментировать участие компании в этом проекте пока преждевременно.

В начале сентября президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что правительство «предметно изучает возможность строительства железнодорожного перехода» на остров Сахалин. По его словам, строительство железнодорожной магистрали, развитие Северного морского пути, модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей позволит развить Дальний Восток и превратить регион «в один из важнейших логистических узлов мира».​

Материал дополняется.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Аркадий Ротенберг , "Стройгазмонтаж" , мост на Сахалин
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