Новые санкции США относительно участия в финансировании российских газопроводов не помешали привлечь деньги на строительство «Северного потока — 2». Финансирование предоставили пять европейских партнеров «Газпрома» до введения санкций

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Пять европейских энергетических компаний — Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall — успели предоставить финансирование проекту Nord Stream 2 (оператор строительства газопровода «Северный поток — 2» из России в Европу), до того как сенат США принял санкции против участия западных компаний. Об этом рассказал зампред правления «Газпрома» Александр Медведев на брифинге в рамках конференции «Перспективы энергетического сотрудничества Россия — ЕС: газовый аспект», которая прошла в четверг, 15 июня, в Берлине.

Гендиректор Shell Бен ван Берден говорил в интервью РБК 2 июня, что первый транш кредита будет предоставлен «в ближайшие недели». «Средства от всех пришли на счета компании Nord Stream 2 и уже работают на проекте», — рассказал в четверг Медведев (цитата по «Интерфаксу»). Сумму кредита он не назвал, но раньше речь шла о €4,75 млрд. Представитель «Газпрома» пока не ответил на уточняющий вопрос РБК.

В среду, 14 июня, сенат США одобрил законопроект, расширяющий санкции против России. В частности, он дает президенту США право вводить санкции в отношении тех компаний, которые инвестировали от $1 млн в строительство Россией экспортных трубопроводов или предоставили для этих целей оборудование, в том числе в лизинг, технологии и услуги. В законопроекте о дополнительных санкциях есть отдельный параграф про «Северный поток — 2», напоминает «Интерфакс».

В нем сказано, что США будут продолжать препятствовать реализации проекта «из-за его губительных последствий для энергетической безопасности ЕС, развития газового рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетических реформ на Украине». Также США намерены помогать Украине и своим союзникам и партнерам в Европе «снижать зависимость от российских энергоресурсов, особенно природного газа, который используется правительством России в качестве оружия, чтобы запугивать другие страны и влиять на них».

Две нитки газопровода «Северный поток — 2» протяженностью 1,2 тыс. км и мощностью 55 млрд куб. м в год должны пройти по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, чтобы снизить транзит газа в Европу через Украину. Маршрут пройдет вдоль уже действующего газопровода «Северный поток». Проект оценивается в €9,5 млрд. «Газпром» планировал создать совместное предприятие с пятью европейскими партнерами для реализации этого проекта, но Польша заблокировала это решение. После этого партнеры решили оформить свое участие в Nord Stream 2 через долговое финансирование.

В конце апреля «Газпром» согласовал схему финансирования с европейскими компаниями — участниками проекта. Тогда пять европейских компаний обязались предоставить долгосрочное финансирование в объеме 50% от общей стоимости проекта, или €4,75 млрд.

Вместе с «Газпромом» участники проекта предоставят Nord Stream 2 AG бридж-кредит на €6,65 млрд, сообщал «Газпром». Соглашение об этом было подписано 30 апреля, срок его действия — до конца 2019 года. Ставка составит 6%, агент по кредиту — Glas Trust Corporation Ltd. Предполагалось, что этот кредит будет предоставлен до того, как Nord Stream 2 сможет привлечь проектное финансирование, говорилось в сообщении «Газпрома». Изначально предполагалось, что средства поступят в Nord Stream 2 уже в марте, но это произошло только теперь.