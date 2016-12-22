Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,85 57,31 EUR Нал. 64,66 64,03 USD Бирж. 57,59 +0,16 EUR Бирж. 64,21 -0,23 USD ЦБ. 57,44 +0,41 EUR ЦБ. 64,28 +0,33 EUR/USD 1,11 -0,01 ММВБ 1795,96 -2,30% РТС 982,38 -3,10% Brent 46,87 -0,06% DJIA 21374,56 +0,22% Nasdaq 6194,89 -0,41% FTSE 7384,71 -1,20%
Ростуризм обвинили в срыве программы по созданию туристических кластеров
Лента новостей
Путин назвал задачи следующего президента России 16:14, Политика Владимир Путин заявил о вере в российскую сборную по футболу 16:11, Политика СК проверит жалобы о незаконном строительстве около свалки в Балашихе 15:59, Общество Генпрокурор поручил проверить выплаты после наводнения на Ставрополье 15:51, Политика В Париже экс-министр экологии Франции госпитализирована после нападения 15:46, Общество Путин вспомнил поговорку «гладко было на бумаге» из-за реновации в Москве 15:45, Общество В результате взрыва у детского сада в Китае погибли семь человек 15:38, Общество Власти Ставрополья выплатили компенсацию пожаловавшейся Путину жительнице 15:28, Общество Захарова заявила об ущербе для граждан Украины от введения виз с Россией 15:25, Политика В Чечне прекратили уголовное дело против чемпиона мира по ММА Амриева 15:20, Общество Ростуризм обвинили в срыве программы по созданию туристических кластеров 15:16, Бизнес Путин призвал принять решение по пенсионному возрасту «без всякой суеты» 15:14, Политика Омбудсмен проверит задержание подростка в Петербурге после акции 12 июня 15:02, Общество Российский боец ММА попал в реанимацию в день чемпионского боя 15:02, Спорт Путин пообещал предоставить убежище бывшему главе ФБР 14:57, Политика В Кремле опровергли отставку губернатора Ставрополья 14:56, Политика Россия опустилась в рейтинге самых инновационных стран 14:54, Экономика Путин призвал вести споры о фильме «Матильда» в «рамках приличий» 14:49, Общество Дадина оштрафовали на 20 тыс. руб. за несогласованную акцию в Москве 14:47, Общество Путин на прямой линии ответил на вопрос американца о русофобии 14:39, Политика Число жертв пожара в жилой башне в центре Лондона выросло до 17 14:32, Общество Путин предложил использовать опыт Ватикана при передаче Исаакия 14:29, Политика Путин спросил губернатора Ставрополья о выплатах пострадавшим при паводке 14:29, Политика Путин ответил Порошенко продолжением стихотворения Лермонтова 14:10, Политика  Путин назвал смерть Баталова невосполнимой утратой для культуры России 14:08, Общество Солдаты удачи: правила стиля милитари в 2017 году 14:00, Стиль Российские рынки отреагировали на повышение ставки ФРС США падением 13:59, Финансы В Екатеринбурге самолет при посадке выкатился за пределы полосы 13:55, Общество
Ростуризм обвинили в срыве программы по созданию туристических кластеров
Бизнес, 15:16
0
Ростуризм обвинили в срыве программы по созданию туристических кластеров
Ростуризм не завершил создание ни одного из 16 туристических кластеров, как было запланировано на 2016 год, пришла к выводу Счетная палата. В самом ведомстве утверждают, что кластеры действуют и принимают туристов
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Счетная палата выявила нарушения в реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма (2011–2018 годы)».

В 2016 году в рамках программы на создание туристических кластеров было выделено 3,6 млрд руб., из которых Ростуризм освоил 99,6%. При этом из 16 кластеров, предусмотренных к открытию в 2016 году, «в полном объеме не завершен ни один», а из 25 объектов обеспечивающей инфраструктуры введено только 11, то есть 44%, говорится в сообщении Счетной палаты. Также из 97 объектов туристской инфраструктуры, которые реализуются инвесторами, не введены 29. Основная причина заключается в нарушении сроков подрядчиками, резюмируется в отчете.

Кроме того, проверка показала, что субсидии на реализацию мероприятий ФЦП предоставлялись регионам с нарушениями. Так, Ростуризм заключил десять соглашений с регионами на общую сумму 2,4 млрд руб., хотя местные власти не имели на тот момент договоренностей с инвесторами и, соответственно, не могли обеспечить исполнение своих обязательств, утверждается в материалах Счетной палаты.

«В связи с недостижением показателей результативности использования субсидий» Ростуризм должен был до 1 июня 2016 года принять меры по возврату более 182 млн руб. из регионов в федеральный бюджет, но и этого сделано не было, утверждает Счетная палата, обещая направить информацию о выявленных нарушениях в Минфин и Генеральную прокуратуру.

В пресс-службе Ростуризма заявили РБК, что считают утверждения Счетной палаты некорректными. «Понятия «завершение строительства кластера» в федеральной целевой программе нет. «Есть мероприятия, которые реализуются. Кластеры созданы, действуют и принимают туристов», — отметили в пресс-службе.

Согласно материалам, опубликованным на сайте Ростуризма, в общей сложности в 2016 году велась работа над созданием 19 туристско-рекреационных кластеров. Среди них «Шерегеш» и «Плёс» в Кемеровской и Ивановской областях, «Верхневолжский» под Тверью, «Южная Карелия» и «Беломорские петроглифы» в Республике Карелия и «Эко-курорт Кавминводы» в Ставропольском крае.

В составленном Минэкономразвития России рейтинге 38 ведомственных ФЦП программа «Развитие туризма» заняла одну из верхних строчек, получив оценку «выше среднего», а ее интегральная результативность составляет 122%, отметили в пресс-службе Ростуризма, добавив, что у ведомства нет «возможностей и полномочий» для возврата денег из регионов в федеральный бюджет, в случае если субсидии признаны недостаточно эффективными. Соответствующий механизм Минфин определил только в апреле 2017 года.

Даже девелоперские проекты вводятся зачастую с опозданием из-за срывов финансирования, слабой организации строительного процесса или неверной оценки инвестиционного бюджета, обращает внимание партнер Cushman & Wakefield Марина Смирнова. При этом кластерные проекты, как правило, довольно масштабные, и при их реализации «все вышеуказанные риски проявляются еще более очевидно».

«Проработка исходной документации находится зачастую на низком профессиональном уровне. Ошибки на стадии бизнес-планирования проявляются при реализации проекта и приводят, как минимум, к срыву сроков. Иногда государство выполняет свои обязательства, а частный инвестор нет. И причины этому могут быть разные, в том числе, внезапное «прозрение» инвестора, который по мере продвижения проекта начинает понимать, что чуда не произойдет и туристы в том объеме, в котором он предполагал изначально, в этом месте не появятся», — рассуждает Смирнова. Также, по ее мнению, многие проекты сейчас «буксуют» из-за недоступности дешевых кредитов: бизнес не в состоянии обслуживать кредиты по ставкам выше 12% годовых.

Автор: Дмитрий Крюков
Теги: Счетная палата , Ростуризм , ФЦП , Туризм
Главное
Путин назвал задачи следующего президента России Политика
Материалы по теме
Ростуризм поддержал идею о налоговом вычете для путешествующих по России Экономика
В Ростуризме сообщили об «оправившемся от потрясений» туристическом рынке Общество
Комитет Госдумы предложит создать туристический кластер в ЛНР и ДНР Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку