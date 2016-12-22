Ростуризм обвинили в срыве программы по созданию туристических кластеров

Ростуризм не завершил создание ни одного из 16 туристических кластеров, как было запланировано на 2016 год, пришла к выводу Счетная палата. В самом ведомстве утверждают, что кластеры действуют и принимают туристов

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Счетная палата выявила нарушения в реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма (2011–2018 годы)».

В 2016 году в рамках программы на создание туристических кластеров было выделено 3,6 млрд руб., из которых Ростуризм освоил 99,6%. При этом из 16 кластеров, предусмотренных к открытию в 2016 году, «в полном объеме не завершен ни один», а из 25 объектов обеспечивающей инфраструктуры введено только 11, то есть 44%, говорится в сообщении Счетной палаты. Также из 97 объектов туристской инфраструктуры, которые реализуются инвесторами, не введены 29. Основная причина заключается в нарушении сроков подрядчиками, резюмируется в отчете.

Кроме того, проверка показала, что субсидии на реализацию мероприятий ФЦП предоставлялись регионам с нарушениями. Так, Ростуризм заключил десять соглашений с регионами на общую сумму 2,4 млрд руб., хотя местные власти не имели на тот момент договоренностей с инвесторами и, соответственно, не могли обеспечить исполнение своих обязательств, утверждается в материалах Счетной палаты.

«В связи с недостижением показателей результативности использования субсидий» Ростуризм должен был до 1 июня 2016 года принять меры по возврату более 182 млн руб. из регионов в федеральный бюджет, но и этого сделано не было, утверждает Счетная палата, обещая направить информацию о выявленных нарушениях в Минфин и Генеральную прокуратуру.

В пресс-службе Ростуризма заявили РБК, что считают утверждения Счетной палаты некорректными. «Понятия «завершение строительства кластера» в федеральной целевой программе нет. «Есть мероприятия, которые реализуются. Кластеры созданы, действуют и принимают туристов», — отметили в пресс-службе.

Согласно материалам, опубликованным на сайте Ростуризма, в общей сложности в 2016 году велась работа над созданием 19 туристско-рекреационных кластеров. Среди них «Шерегеш» и «Плёс» в Кемеровской и Ивановской областях, «Верхневолжский» под Тверью, «Южная Карелия» и «Беломорские петроглифы» в Республике Карелия и «Эко-курорт Кавминводы» в Ставропольском крае.

В составленном Минэкономразвития России рейтинге 38 ведомственных ФЦП программа «Развитие туризма» заняла одну из верхних строчек, получив оценку «выше среднего», а ее интегральная результативность составляет 122%, отметили в пресс-службе Ростуризма, добавив, что у ведомства нет «возможностей и полномочий» для возврата денег из регионов в федеральный бюджет, в случае если субсидии признаны недостаточно эффективными. Соответствующий механизм Минфин определил только в апреле 2017 года.

Даже девелоперские проекты вводятся зачастую с опозданием из-за срывов финансирования, слабой организации строительного процесса или неверной оценки инвестиционного бюджета, обращает внимание партнер Cushman & Wakefield Марина Смирнова. При этом кластерные проекты, как правило, довольно масштабные, и при их реализации «все вышеуказанные риски проявляются еще более очевидно».

«Проработка исходной документации находится зачастую на низком профессиональном уровне. Ошибки на стадии бизнес-планирования проявляются при реализации проекта и приводят, как минимум, к срыву сроков. Иногда государство выполняет свои обязательства, а частный инвестор нет. И причины этому могут быть разные, в том числе, внезапное «прозрение» инвестора, который по мере продвижения проекта начинает понимать, что чуда не произойдет и туристы в том объеме, в котором он предполагал изначально, в этом месте не появятся», — рассуждает Смирнова. Также, по ее мнению, многие проекты сейчас «буксуют» из-за недоступности дешевых кредитов: бизнес не в состоянии обслуживать кредиты по ставкам выше 12% годовых.