Вернуть 107 млрд: как «Роснефть» обосновывает претензии к АФК «Система»

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«Роснефть» обвинила АФК «Система» в убытках на 106,6 млрд руб. Не сумев добиться судебного разбирательства в Москве, компания обратилась в арбитраж в Уфе. Такой огромный убыток «Роснефть» насчитала, изучив реорганизацию «Башнефти» в 2014 году. Опрошенные РБК юристы и аналитики называют претензии надуманными

В понедельник, 15 мая, Арбитражный суд Республики Башкортостан получил иск «Роснефти» и подконтрольной ей «Башнефти» к АФК «Система» и ее «дочке» «Система-Инвест» об убытках на 106,6 млрд руб., следует из электронной картотеки суда. На прошлой неделе столичный арбитражный суд отказался рассматривать аналогичный иск «Роснефти» из-за неподсудности: ее претензии касаются реорганизации «Башнефти», которая зарегистрирована не в Москве, а в столице Башкирии.

РБК удалось ознакомиться с текстом жалобы «Роснефти» и узнать, из чего складываются претензии к АФК «Система».

Входящие в АФК «Система» структуры, контролировавшие «Башнефть» до конца 2014 года, «злоупотребляли своими правами» во время «незаконного владения» башкирской компанией, поэтому она получила 106,6 млрд руб. убытков в результате их «неразумных и недобросовестных действий», говорится в иске. Убыток образовался в результате реорганизации «Башнефти» весной 2014 года, бóльшая часть этой суммы (57,2 млрд руб.) связана с утратой 49,4% акций «Система-Инвест», переданных АФК «Система» в обмен на собственные акции «Башнефти» и другие активы. Еще две претензии — списание долга «Система-Инвест» перед «Башнефтью» на 37 млрд руб. в рамках реорганизации и погашение 3,9% акций «Башнефти», которые нефтяная компания выкупила у миноритариев, несогласных с условиями этой сделки (12,5 млрд руб.).

Системный клубок До реорганизации 2014 года АФК «Система» контролировала «Башнефть», но напрямую владела только 50,1% акций, еще 25,2% принадлежало ее «дочке» «Система-Инвест». У самой АФК «Система» было 50,59% «Система-Инвест», то есть ее эффективная доля в «Башнефти» составляла 62,85%. Оставшиеся 49,41% «Система-Инвест» принадлежали самой «Башнефти» (эффективная доля собственных акций — 12,45%). Таким образом, структура акционеров «Башнефти» была перекрестной. Основная цель реорганизации 2014 года — распутать этот клубок. «Система-Инвест» также владела 90,5% акций Башкирской электросетевой компании и 21,5% «Уфаоргсинтеза» (еще 75,61% «Уфаоргсинтеза» принадлежало Объединенной нефтехимической компании, также подконтрольной АФК «Система»).

Вывод активов и утрата имущества

В 2005–2009 годах АФК «Система» приобрела у структур сына бывшего президента Башкирии Урала Рахимова акции топливно-энергетических предприятий республики, а именно добывающей компании «Башнефти», трех нефтеперерабатывающих заводов — Уфимского нефтеперерабатывающего, «Уфанефтехима» и «Новойла», сбытовой компании «Башкирнефтепродукт», владеющей автозаправками, нефтехимического «Уфаоргсинтеза» и энергетической компании «Башкирэнерго». К 2014 году к «Башнефти» были присоединены НПЗ и сбытовая компания, к тому же она стала косвенным владельцем акций Башкирской электросетевой компании (БЭСК, а та, в свою очередь, выделилась из «Башкирэнерго») и «Уфаоргсинтеза» через «Система-Инвест» (см. график).

В 2013 году АФК «Система» решила распутать перекрестную структуру собственности «Башнефти». Для этого в 2014 году активы «Система-Инвест» разделили между АФК «Система» и «Башнефтью», проведя реорганизацию нефтяной компании: «Башнефть» получила 16,8% собственных акций (до этого ее эффективная доля составляла лишь 12,45%), но в обмен передала АФК весь свой пакет «Система-Инвест», а вместе с ним и косвенные доли в Башкирской электросетевой компании и «Уфаоргсинтезе». К тому же «Башнефти» пришлось списать долг «Система-Инвест» на 36,9 млрд руб., а также погасить полученные собственные акции, которые стали казначейскими (согласно ст. 72 закона об акционерных обществах казначейские бумаги должны быть проданы по цене не ниже рыночной или погашены в течение года). А АФК «Система» получила 100% «Система-Инвест» и увеличила эффективную долю в «Башнефти» на 11 п.п., до 73,9%.

В результате этой реорганизации «Башнефть» потеряла права на дивиденды «Система-Инвест» и управление БЭСК и «Уфаоргсинтезом», а также не смогла продать собственные акции, полученные в обмен на эти активы, на рынке, так как они были погашены, говорится в иске «Роснефти». Иск подписан вице-президентом «Роснефти» по правовому обеспечению бизнеса и членом правления «Башнефти» Натальей Минчевой и президентом «Башнефти» Андреем Шишкиным. Погашенные казначейские акции Минчева и Шишкин называют «единственным активом, балансирующим «утраченные имущественные права и активы». В 2013 году оценщик ООО «Стремление», который был привлечен советом директоров «Башнефти», оценил 49,4% акций «Система-Инвест» в 57,2 млрд руб. Теперь именно в эту сумму представители «Роснефти» оценивают убыток от сделки «Башнефти» с «Системой».

Вторая претензия «Роснефти» к «Системе» — «вывод финансовых активов», а именно списание долга «Система-Инвест» перед «Башнефтью» на 36,9 млрд руб. Кроме того, башкирской компании пришлось выкупить 3,9% собственных акций у миноритариев, не согласных с условиями ее реорганизации, за 12,5 млрд руб. Впоследствии «Башнефть» погасила и эти бумаги и вновь лишилась возможности «продать акции третьим лицам и компенсировать расходы на выкуп бумаг», жалуются топ-менеджеры. ​

К тому же, поскольку «Башнефть» лишилась косвенной доли в Башкирской электросетевой компании (44,7%), нефтяная компания попала в «инфраструктурную зависимость» от сетевой компании, так как та полностью обеспечивала ее электроэнергией, говорится в иске. Однако размер убытка от этой «инфраструктурной зависимости» в иске не приводится. Представитель «Роснефти» это не комментирует, как и другие претензии к «Системе».

«Проведенная группой АФК реорганизация АНК «Башнефть» в 2014 году не является типичной «раскольцовкой» структуры, поскольку в результате АНК «Башнефть» лишилась принадлежащего ей имущества в виде акций «Система-Инвест», которой в свою очередь принадлежали БЭСК и «Уфаоргсинтез», — сказал РБК представитель «Башнефти». То, что было передано в пользу «Башнефти» (16,8% ее собственных акций) в виде «компенсации» за утраченные права по займам и акции «Система-Инвест», «не представляло никакой ценности», потому как решением АФК эти акции подлежали погашению, добавил он.

Подготовка к уголовному делу

«Система» избавлялась от перекрестной структуры собственности и выводила непрофильные активы из «Башнефти» перед вторичным размещением акций на бирже (SPO) — это классика при подготовке к выходу на биржу, говорит партнер адвокатской конторы Saveliev, Batanov & Partners Егор Батанов. «Башнефть» планировала разместить акции на Лондонской бирже на $1–2 млрд в сентябре 2014 года при подходящей рыночной конъюнктуре, говорил президент компании Александр Корсик в начале июня 2014 года. Через месяц совет директоров «Башнефти» решил провести допэмиссию, увеличив уставный капитал компании на 20,5%, чтобы затем разместить акции на бирже.

Но спустя всего несколько дней, 15 июля, стало известно об уголовном деле, касающемся приватизации «Башнефти» структурами Урала Рахимова, который в 2009 году перепродал контрольные пакеты акций башкирских компаний «Системе». В итоге ​ОАО «Реестр», реестродержатель акций «Башнефти», запретило «Системе» проводить сделки с ее бумагами, а на контрольный пакет «Башнефти» был наложен арест, поэтому компания была вынуждена отложить размещение на бирже на неопределенный срок. 9 декабря того же года по иску Генпрокуратуры акции «Башнефти», принадлежащие АФК (73,85%), были возвращены государству.

Минчева и Шишкин утверждают в иске, что реорганизация «Башнефти» по сути представляла собой вывод активов, а действия «Системы» были направлены на «собственное обогащение и причинение существенного убытка «Башнефти». АФК «Система» и «Система-Инвест» «выводили активы» преднамеренно, «предвидя неизбежность изъятия акций «Башнефти» в пользу законного собственника (РФ)», — говорится в иске. Несмотря на то что решение о реорганизации было принято за четыре месяца до возбуждения в августе 2014 года уголовного дела по факту незаконности сделок с акциями башкирских топливно-энергетических компаний, перед этим следственные органы проводили проверки, о которых контролирующие акционеры «Башнефти» (АФК «Система» и «Система-Инвест») «не могли не знать», уверены авторы иска.

Реорганизации «Башнефти» проводились «строго в рамках законодательства», они учитывали интересы всех акционеров и привели к росту стоимости компании, парирует управляющий директор по связям с общественностью «Системы» Сергей Копытов. Последняя реорганизация башкирской компании, которую оспаривает «Роснефть», закончилась 5 мая. За два месяца после этого обыкновенные акции «Башнефти» подорожали на Московской бирже на 23,8%, до 2615 руб. за бумагу, привилегированные — на 18%, до 1826 руб. за бумагу, а капитализация «Башнефти» составила 441 млрд руб., увеличившись на 81,4 млрд руб. (плюс 22,6%, данные на 8 июля 2014 года), то есть почти на сумму иска «Роснефти». Но на фоне новостей об уголовном деле бумаги начали дешеветь. А за пять лет (с 2009 по 2014-й), пока «Система» контролировала «Башнефть», ее стоимость на бирже выросла в восемь раз, до 432,4 млрд руб. (цена указана на 15 июля 2014 года), сообщила АФК «Система».

Перед размещением акций менеджмент часто упрощает структуру собственности компании: так повышается прозрачность бизнеса и инвесторам легче его оценить, говорит аналитик АКРА Василий Танурков. Стоимость конгломератов обычно ниже стоимости компаний, которые в них входят: инвесторы опасаются сложной структуры, напоминает он. Рынок всегда положительно воспринимает упрощение структуры собственности: при перекрестном владении риск проведения недобросовестных сделок намного выше, объясняет управляющий директор инвестиционной компании Spring Дэвид Херн.

«Я вижу бизнес-логику в том, чтобы раскольцевать структуру собственности, но с оценкой активов мы были не согласны», — сказал РБК директор фонда Prosperity Capital Александр Бранис (фонд был крупным миноритарием «Башнефти», сейчас размер его пакета не раскрывается). При этом Prosperity не воспользовался офертой. «Мы считали, что у бумаг «Башнефти» все равно есть потенциал роста», — объяснил Бранис. «Сделки и независимая оценка, проведенные в ходе реорганизаций «Башнефти», никогда не оспаривались в судах», — ответил на это Копытов. Нельзя разделять интересы компании и ее акционеров: если «Башнефти» был нанесен ущерб, значит, должны были пострадать и ее миноритарии, добавляет Батанов из Saveliev, Batanov & Partners.

Убыток от погашения акций, который топ-менеджеры «Роснефти» и «Башнефти» также предъявляют «Системе», — «очень спорная претензия», ведь такое действие не всегда негативно влияет на капитализацию компании, замечает аналитик рейтингового агентства S&P Александр Грязнов. Часто погашение приводит к росту стоимости бумаг: количество миноритариев сокращается, больше акций консолидируется в руках долгосрочных инвесторов, объясняет он.

​Успела ли «Роснефть»

К исковым заявлениям о взыскании убытков применяется трехлетний срок исковой давности, говорит юрист BGP Litigation Денис Дурашкин. Реорганизация «Башнефти» завершилась 5 мая 2014 года, но истцы считают датой отсчета только 8 декабря 2014 года, когда вступило в силу решение Арбитражного суда Москвы об истребовании акций «Башнефти» в пользу государства. Тогда законный собственник получил реальную возможность узнать о нарушении прав общества, объясняется в иске.

Первый иск к «Системе» «Роснефть» подала две недели назад, 2 мая, в Арбитражный суд Москвы. Но судья Ольга Жура вернула его, сославшись на неподсудность: спор касается компании, зарегистрированной в Уфе, а не в Москве. Второй иск «Роснефть» подала в уфимский суд на следующий день, 3 мая, и «получила отметку суда», говорил РБК представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев. Но в картотеке башкирского суда этот иск зарегистрирован только в понедельник, 15 мая. У башкирского суда есть пять рабочих дней, чтобы решить, стоит ли рассматривать этот иск, то есть до 22 мая (срок исчисляется со вторника, 16 мая). Иск был подан лично, объяснила РБК представитель суда Ксения Габдьшанская. Когда именно был подан иск, она уточнить отказалась, так как «данная информация не подлежит распространению».

Странно считать срок исковой давности с момента, когда акции перешли государству, ведь реорганизация была публичной, удивляется юрист Батанов. Срок должен отсчитываться с момента ее проведения, и тут еще вопрос, считать такой датой окончание реорганизации или момент утверждения всех корпоративных процедур, предупреждает он.

В случаях, когда требование о возмещении убытков предъявляет само юридическое лицо, то есть «Башнефть», срок исковой давности считается не с момента нарушения, а с момента, когда компания получила реальную возможность узнать о нарушении, возражает партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Павел Герасимов. Датой отсчета также может считаться день, когда о нарушении узнал или должен был узнать контролирующий акционер, имевший возможность прекратить полномочия директора, за исключением случая, когда он был аффилирован с указанным директором, указывает эксперт. Кроме того, если истец не был акционером компании на момент возникновения убытков, отсчет срока исковой давности начинается с момента, когда о нарушении узнал или должен был узнать предыдущий владелец компании, то есть Росимущество, сказал он. ​