Законность строительства «сухого порта» Василия Анисимова оспорили в суде

Жители Домодедово через суд пытаются отменить строительство Центрального сухого порта стоимостью $169 млн. Решение властей, согласовавших проект компании Coalco миллиардера Василия Анисимова они считают незаконным

Арбитражный суд Московской области 22 августа принял иск двух садовых некоммерческих товариществ («Кузьминки-1» и «Кузьминки-2») к главе городского округа Домодедово, следует из материалов суда. В нем истцы требуют признать недействительным постановление главы Домодедово от 30 мая 2017 года №1887 о переводе нескольких участков из разряда земель сельскохозяйственного назначения в промышленные. В качестве третьих лиц в иске указаны администрация Домодедово и ООО «Центральный сухой порт». Последнее входит в группу Coalco Василия Анисимова, состояние которого Forbes оценивает в $1,4 млрд. Предварительное заседание намечено на 27 сентября.

В иске (есть в распоряжении РБК) владельцы дачных участков пытаются оспорить строительство транспортно-разгрузочного комплекса «Центральный сухой порт». Истцы просят признать недействительным решение властей Домодедово об изменении вида разрешенного использования 43 га, расположенных рядом с товариществами. В выданном компании-застройщику разрешении на стройку указано, что 7 апреля 2017 года были проведены публичные слушания и окрестные жители стройку одобрили. Но, как указывают в иске сами дачники, на самом деле слушания проходили 22 марта 2017 года и они выступили против. О манипуляции со слушаниями представители товариществ ранее рассказывали РБК.

В июне 2017 года проверку законности решения властей Домодедово начала прокуратура Московской области. Истцы настаивают, что чиновники совместно с ООО «Центральный сухой порт» «мошенническим образом» завладели участками и незаконно, «путем обмана и подлога», переводят их из сельскохозяйственных земель в земли для промышленного использования, размещения складов и железнодорожных объектов. До сих пор прокурорская проверка не завершена, сказала РБК одна из заявителей Марина Евстигнеева.

Проект предполагает строительство транспортно-разгрузочного комплекса мощностью 400 тыс. TEU (контейнеров). Его реализацией Coalco планирует заняться совместно с входящей в «Железные дороги Казахстана» компанией KTZExpress. Ранее «Коммерсантъ» писал, что инвестиции в проект оцениваются в $169 млн. Помимо самого терминала на расположенных рядом 344 га можно будет построить «объекты промышленной, офисной и торговой недвижимости», говорил RNS руководитель проекта Николай Мельник.

Представитель Coalco обещал предоставить оперативный комментарий в ближайшее время. Ранее в компании говорили РБК, что земельный участок, о котором идет речь, относится к землям населенных пунктов с функциональным использованием под промышленные объекты. А пресс-секретарь главы городского округа Наталья Сафоник ранее утверждала, что вид разрешенного использования земельного участка был изменен в соответствии с генпланом Домодедово, а мнение жителей было учтено еще при утверждении генплана в 2006 году. Позиция властей не изменилась, добавила 14 сентября Сафоник.