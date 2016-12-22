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«Кристалл» открыл в Татарстане антипротекционистский водочный магазин
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«Кристалл» открыл в Татарстане антипротекционистский водочный магазин
Бизнес, 18:48
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«Кристалл» открыл в Татарстане антипротекционистский водочный магазин

Производитель водки «Кристалл-Лефортово», неоднократно выступавший против регионального протекционизма в Татарстане, сообщил об открытии в республике первого магазина с алкогольной продукцией федеральных компаний. Магазин в Казани будет продавать продукцию в том числе по установленной законом минимальной розничной цене (МРЦ) — 205 руб., рассказала РБК директор по маркетингу «Кристалл-Лефортово» Алла Постнова.

Начало продаж алкоголя по таким ценам станет прецедентом для местного рынка. Осенью прошлого года стало известно, что контролирующие органы Татарстана дали розничным оператором рекомендацию установить на все водочные марки, ​кроме принадлежащих государственному «Татспиртпрому», минимальную цену в размере 321 руб. за 0,5 л, писал «Коммерсант» со ссылкой на Союз производителей алкогольной продукции (СПАП, в него входят крупнейшие алкогольные компании Beluga Group, «Алкогольная сибирская группа» и др.). В декабре 2016 года «Кристалл-Лефортово» также направлял письма в Федеральную антимонопольную службу и Росалкогольрегулирование с требованием дать правовую оценку действиям властям Татарстана. Тогда же компания предложила другим участникам СПАП запустить инвестпрограмму по открытию в Татарстане розничных магазинов, которые не поддерживают «региональные правила оборота алкоголя». В июне 2017 года стало известно, что СПАП подал иск против ФАС, отказавшейся возбуждать дело о нарушении конкуренции на рынке Татарстана.

По словам Постновой, минимальная зафиксированная цена на продукцию федеральных компаний в Татарстане сегодня по-прежнему составляет 321 рубль за бутылку 0,5 л. В то же время минимальная цена на бутылку «Русской валюты» (бренд «Татспиртпрома») — 226 руб. «Кристалл-Лефортово» намерена увеличивать число новых франчайзинговых магазинов на территории Татарстана, хотя не исключает проблем со стороны региональных властей. «ГК «Кристалл-Лефортово» ожидает шквал проверок деятельности розничного магазина со стороны контролирующих органов, а так же провокационно негативные комментарии в адрес владельцев и сотрудников магазина», — рассказали в группе.

Компания «Татспиртпром» в 2015-2016 годах являлась лидером российского рынка водки. В 2016 году, по данным Росстата, она увеличила производство на 34,8%, до более чем 11,57 млн дал водки. На втором месте по объемам производства в 2016 году была Beluga Group (ранее — ГК «Синергия») — она произвела 9,2 млн дал водки.

Теги: водка , Магазин , «Татспиртпром» , «Кристалл-Лефортово» , региональный протекционизм ...
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