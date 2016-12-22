Туроператоры сообщили об отправке россиян на отдых за границу по 100 руб.

В 2016 году некоторым россиянам удалось отдохнуть за границей дешевле 100 руб. О такой странной, по рыночным меркам, стоимости отчитался в Ростуризме ряд турфирм. Это может быть способом занизить выплаты в компенсационный фонд

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Информацию об отправленных за границу клиентах и общей цене всех проданных на выездных направлениях турах операторы выездного туризма с весны 2017 года обязаны сообщать в Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), а тот в свою очередь — публиковать эти сведения в Едином федеральном реестре туроператоров. Такие требования предусмотрены последней редакций закона «Об основах туристской деятельности в РФ».

РБК собрал информацию из реестра туроператоров и, проанализировав данные, обнаружил туры по 20–600 руб. с человека. Так, туроператор «Ника-Тур ДВ» из Хабаровска отчитался перед Ростуризмом почти о 7,9 тыс. отправленных за границу в прошлом году туристах. При этом общая цена всех реализованных им туров за границу составила 741,3 тыс. руб. Получается, что в среднем один тур за рубеж у «Ники-Тур ДВ» в прошлом году стоил всего 94 руб. с человека.

У туроператора «Бригантина» из поселка Забайкальска Иркутской области средняя цена тура составила, по расчетам РБК, 180 руб. с человека. «Бригантина» отчиталась перед Ростуризмом о 22,4 тыс. отправленных за границу клиентах, при этом общая цена туров составила чуть больше 4 млн руб.

Отраслевое законодательство было изменено после массового краха туроператоров в летнем сезоне 2014 года: тогда разорились и не выполнили свои обязательства перед туристами «Нева», «Лабиринт», «Южный крест» и другие компании. Всего, по оценкам чиновникам, тогда пострадали около 75 тыс. человек. Новые требования к операторам выездного туризма призваны были защитить интересы туристов. В частности, от заявленной общей цены проданных на выездных направлениях турах зависит размер выплат компании в фонд ее персональной ответственности — из него в случае краха компания будет расплачиваться с пострадавшими клиентами.

В Ростуризме на официальный запрос РБК ответили, что ведомство «не наделено полномочиями по проведению мероприятий по контролю и (или) надзору за организациями, осуществляющими туристскую деятельность». При этом в Ростуризме заявили, что сделают соответствующие запросы в адрес компаний, на чьи заявленные цифры обратил внимание РБК.

В частности, уже после запроса в едином реестре изменилась информация об общей цене всех проданных заграничных туров у компаний «Мега-Тур» из Благовещенска и «Кубаньтурист» из Краснодара. По данным на конец августа этого года средняя цена одного тура у этих компаний составляла 21 и 33 руб. с человека соответст​венно. После обращения РБК показатели у этих компаний изменились. Теперь средняя цена тура достигает уже 21 тыс. и 33 тыс. руб.