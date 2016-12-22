На заправках «Роснефти» появятся «Пятерочки»

На автозаправках «Роснефти» вскоре могут появиться магазины «Пятерочка». Для нефтяной компании союз с продуктовым ретейлером — возможность повысить невысокую рентабельность бизнеса на АЗС

Фото: Станислав Соколов / «Коммерсантъ»

​Крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group, управляющий сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», может открыть свои магазины на АЗС «Роснефти». Об этом РБК рассказал источник на розничном рынке. По его информации, пилотный формат уже тестируется на одной из заправок недалеко от поселка Смирновка в Московской области (такая АЗС присутствует на карте расположения заправок «Роснефти»).

Представитель «Роснефти» подтвердил РБК, что компания ведет переговоры с «Пятерочкой», но «пока речь идет об экспериментальном формате».

Представитель X5 Retail Group на момент публикации не ответил на запрос РБК.

Примерно из 22 тыс. работающих сейчас в России АЗС, по оценке Российского топливного союза, более половины продают сопутствующие товары — кулинарию, напитки, автокосметику, гаджеты. «Роснефть» управляет крупнейшей в стране сетью автозаправок: на начало 2017 года она, как указано на сайте компании, насчитывала около 2,9 тыс. собственных и арендуемых станций, где работает почти 1,9 тыс. магазинов и 925 кафе. Доходы «Роснефти» от сопутствующих услуг, в которые входит в том числе и торговля продуктами, в 2016 году составили 75 млрд руб., указано в ее отчетности, или 1,5% ее консолидированной выручки. Только на продаже кофе «Роснефть» заработала за год 2,1 млрд руб., писали «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Сейчас на АЗС относительно низкая доходность продаж бензина и дизельного топлива, и период невысокой маржи держится уже почти год, говорит гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов. Внутреннее потребление бензина в России, по данным Аналитического кредитного рейтингового агентства, впервые сократилось в 2015 году — до 35,4 млн т. В 2016 году оно несколько выросло, до 35,9 млн т, но в этом году вновь будет сокращаться, прогнозирует агентство.

Реализация сопутствующих товаров становится для владельцев автозаправок способом увеличить общую рентабельность бизнеса, объясняет Турукалов. Но, продолжает он, у операторов АЗС нет экспертизы в рознице, тогда как продуктовые ретейлеры ​обладают ею.

Для поддержания доходности АЗС осенью прошлого года Российский союз промышленников и предпринимателей предложил вернуть заправкам право на продажу алкоголя, которого их лишили в 2011 году. В январе 2017 года в Госдуму даже был внесен соответствующий законопроект: он предусматривал разрешение продажи на АЗС алкогольной продукции крепостью не выше 16,5%. Но против высказались и Федеральная антимонопольная служба, и администрация президента. «Законопроект не согласуется с целями концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения на период до 2020 года», — сообщали «Известия» со ссылкой на решение государственно-правового управления администрации.

Не первый заезд

Владельцы АЗС уже несколько лет пытаются договориться с розничными сетями о партнерстве. «Роснефть» еще в 2013 году, по данным «Коммерсанта», вела переговоры с «Магнитом» об открытии его магазинов на своих заправках, но проект так и не был запущен. А в 2011 году X5 Retail Group безуспешно пыталась стать партнером ЛУКОЙЛа.

Последним таким экспериментом было тестовое партнерство «Газпром нефти» с ретейлером Stopexpress, сообщали в ноябре прошлого года «Ведомости». Тогда компании заявляли об открытии кафе и магазинов на трех заправках, пилотный проект должен был закончиться в начале этого года. Сейчас Stopexpress управляет уже шестью точками на АЗС «Газпром нефти», указано на сайте ретейлера.

Для ретейлеров транспортный трафик — возможность расширить каналы продаж, поэтому они готовы сотрудничать не только с владельцами автозаправок. В июне 2017-го X5 Retal Group, чей менеджмент планировал открыть в этом году 2,5 тыс. новых точек, подписала соглашение о партнерстве с инвестиционным фондом Acmero, одним из основных владельцев сетей «Шоколадница» и «Кофе Хауз», и «Марафон Групп», развивающей аптеки «А-Мега» и «Да, здоров». Компании планируют вместе открывать центры обслуживания пассажиров в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и автостанциях. До конца 2021 года X5 Retail Group вместе с партнерами планирует открыть около 600–1000 комплексов с «Пятерочкой», аптекой и пунктом общепита.

В 2014 году розничные сети пытались закрепиться в подземных вестибюлях на станциях Московского метрополитена — соответствующими планами тогда делились «Ашан» и «Метро Кэш энд Керри». Последняя даже открыла несколько франчайзинговых магазинов «Фасоль», но проект просуществовал недолго.