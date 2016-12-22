Суд лишил менеджеров «Башнефти» вознаграждений на 2,6 млрд руб.

Около 300 сотрудников «Башнефти» могут не получить премии по программе долгосрочной мотивации за 2016 год. После того как компанию купила «Роснефть», районный суд в Уфе признал эти выплаты незаконными

Фото: Адрей Рудаков / Bloomberg

Ленинский районный суд Уфы признал незаконными два документа «Башнефти» о вознаграждении топ-менеджеров и президента компании, следует из заявления компании. Это положения «О программе долгосрочной мотивации работников «Башнефти» на 2015–2019 годы» и «О программе дополнительного ежегодного вознаграждения президента «Башнефти» на 2015–2017 годы».

С иском в суд обратился прокурор Республики Башкортостан. Теперь «Башнефти» запрещено производить выплаты, предусмотренные этими программами. За 2016 год вознаграждения должны были составить 2,2 млрд руб., также топ-менеджеры могли предъявить к выкупу привилегированные акции, купленные в рамках программы мотивации, на 486,5 млн руб.

В исковом заявлении прокурора говорится, что выплаты, предусмотренные программами мотивации, являются «необоснованными», «свидетельствуют о дискриминации одних работников перед другими». Он отмечает, что бывшее руководство «Башнефти» утверждало эти документы в целях получения личной материальной выгоды. Выплаты по программам мотивации имеют характер «золотых парашютов», так как выплачиваются при досрочном прекращении программ. Это условие, по мнению прокурора, позволяет обойти установленные трудовым законодательством ограничения на выплату «золотых парашютов» топ-менеджерам госкомпаний. «Башнефть» пока не платила премии по программам мотивации, так как они проходят аудит.

О том, что топ-менеджеры «Башнефти» могут не получить существенные премии, в декабре 2016 года сообщила газета «Ведомости». В «Башнефти» действуют несколько программ мотивации, в том числе долгосрочная (Long term incentive, LTI), принятая советом директоров в декабре 2015 года. В этой программе участвуют 300–350 сотрудников верхнего звена, включая членов правления и президента компании, это четверть всего персонала «Башнефти», рассказывали источники «Ведомостей». Премии выплачиваются по итогам года при достижении ключевых показателей эффективности. Выплаты производятся деньгами и привилегированными акциями. Это примерно 12–18 окладов. Зарплаты в компании ниже, чем у конкурентов, зато менеджмент мотивирован на выполнение бизнес-плана, это лучшая международная практика, рассказывали источники в «Башнефти».

При снижении доли государства ниже 50% плюс одна акция, а также при переходе контроля третьему лицу, в том числе госкомпании, программа прекращается досрочно, а менеджмент получает выплаты пропорционально отработанному времени не позже дня смены контроля, говорится в положении об LTI (есть у РБК).

Смена контроля в «Башнефти» произошла в октябре 2016 года — тогда 50,08% компании купила «Роснефть». Но менеджеры так и не получили премии, вместо этого в ноябре совет директоров, который ранее утвердил программы мотивации, отправил LTI на аудит до 1 марта. Формально премии нельзя было выплатить, потому что неясно было, выполнили менеджеры целевые показатели по итогам года, объяснял «Ведомостям» человек, близкий к совету директоров.

После этого аудит программ мотивации был дважды продлен и должен завершиться в конце июня, рассказали РБК два источника в «Башнефти». Теперь совет директоров должен учесть и постановление Ленинского суда Уфы, сообщила «Башнефть». Мы не знали о том, что есть какое-то дело о признании незаконности программ долгосрочной мотивации, сказал РБК один из топ-менеджеров компании. Сотрудники ждали окончания аудита, чтобы в случае чего обратиться в суд, объясняет он: «Теперь неясно, нужно советоваться с юристами...»