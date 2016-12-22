Главу «Россетей» сменит в совете директоров ФСК менеджер Внешэкономбанка

Правительство выдвинуло зампреда правления ВЭБа Михаила Полубояринова в совет директоров ФСК вместо гендиректора «Россетей» (контролирует ФСК) Олега Бударгина. Полубояринов может сменить Бударгина и в самих «Россетях», утверждали источники

Михаил Полубояринов (Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»)

Поздно вечером 13 июня правительство опубликовало распоряжение о выдвижении кандидатов в совет директоров крупнейшей «дочки» «Россетей» — Федеральной сетевой компании (ФСК). Согласно этому документу, на 11 мест в совете претендует 11 человек, причем в списке всего два новичка — первый зампред правления Внешэкономбанка (ВЭБ) Михаил Полубояринов и заместитель гендиректора «Россетей» Оксана Шатохина. Они сменят в совете нынешнего гендиректора «Россетей» Олега Бударгина и члена совета директоров Сибирской генерирующей компании Сергея Мироносецкого.

Бударгин также не вошел и в список кандидатов в совет директоров «Россетей» и может покинуть пост гендиректора этой компании. Об этом на прошлой неделе сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники. По информации Reuters, документ об отставке топ-менеджера сейчас находится на согласовании в администрации президента, но пока не подписан.

То, что Бударгин не войдет в новый состав советов директоров ФСК и «Россетей», — это косвенное свидетельство его возможной отставки, сказал РБК сотрудник Минэнерго и подтвердил близкий к ведомству источник. Но о подготовке соответствующего документа им не известно. Контракт Бударгина истекает 1 сентября, до этой даты он продолжит работать в компании, утверждают оба собеседника РБК. Представитель «Россетей» заявил, что у него нет информации об отставке топ-менеджера.

Слухи об отставке Бударгина ходят не первый год. В августе 2015 года «Ведомости» сообщили, что Бударгин может покинуть свой пост из-за «неэффективности». Одна из претензий к главе «Россетей», по данным газеты, касалась «дочки» «Россетей» «Ленэнерго». В 2013–2015 годах она разместила 13,4 млрд руб. на депозитах в банке «Таврический», который не смог справиться со своими обязательствами и был санирован. Тогда бывший гендиректор «Ленэнерго» Андрей Сорочинский и экс-директор компании по финансам Денис Слепов стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблении полномочиями и получили четыре и три года колонии общего режима соответственно, но Бударгин сохранил свой пост.

На этот раз топ-менеджер точно уйдет, уверен еще один федеральный чиновник. Бударгин — хороший политик, он наладил связи с разными группами влияния, но компанией не занимается, объяснил собеседник РБК. Но у Бударгина очень хорошие связи в руководстве страны, парирует другой чиновник: он «очень дружит» с Сергеем Ивановым, который до августа 2016 года возглавлял администрацию президента, а затем стал специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, рассказывает другой чиновник. К тому же Бударгин близок к вице-премьеру Александру Хлопонину, напоминает он: с 2003 года топ-менеджер возглавлял Таймырский автономный округ, который в 2007 году вошел в состав Красноярского края, где губернатором был Хлопонин. Ввиду таких связей снять Бударгина с поста гендиректора будет сложно, резюмирует собеседник РБК.

Представитель «Россетей» отказался комментировать положение Бударгина.

Распоряжение правительства о кандидатах в совет директоров ФСК датировано 31 марта, но оно было опубликовано лишь 13 июня вечером. Совет директоров компании еще 15 мая созвал годовое собрание акционеров, а 29 мая утвердил его повестку. В этом документе содержится вопрос об избрании нового совета директоров, но в материалах и проектах решений нет списка кандидатов. Кандидатов не могли согласовать так долго, что ФСК пришлось опубликовать материалы к собранию без этого списка, говорит федеральный чиновник. О том, что список наконец сформирован, до последнего момента не знали и два других федеральных чиновника, которые курируют деятельность компании.

По закону об акционерных обществах, совет директоров ФСК после публикации материалов уже не может дополнить список кандидатов, выдвигаемых в его новый состав, говорит партнер корпоративной практики Goltsblat BLP Антон Панченков. И хотя вопрос о новом совете есть в повестке, голосовать акционерам будет не за кого, предупреждает юрист. По его словам, отсутствие нового совета — экстремальная для компании ситуация: после проведения годового собрания акционеров полномочия действующего совета будут прекращены, у него останется только право созвать внеочередное собрание акционеров, которое должно избрать новый состав совета директоров. Такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней.

Совет директоров ФСК будет сформирован на внеочередном собрании акционеров в сроки, предусмотренные законодательством, сказал РБК представитель компании. По его словам, перенос не скажется на операционной деятельности компании.