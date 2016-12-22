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Эксперты спрогнозировали рост российского букмекерского рынка втрое
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Эксперты спрогнозировали рост российского букмекерского рынка втрое
Кубок конфедераций, 00:03
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Эксперты спрогнозировали рост российского букмекерского рынка втрое
Российская букмекерская отрасль имеет потенциал трехкратного роста в ближайшие пять лет, подсчитали эксперты. Ключевую роль в этом сыграют проводимые в России Кубок конфедераций и Чемпионат мира по футболу
Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Легальный российский букмекерский рынок может вырасти в три раза в ближайшие пять лет и достичь объема 1,2 трлн руб. Такой прогноз сделали эксперты аналитического сервиса «Рейтинг букмекеров», проанализировав текущее состояние отрасли (исследование есть в распоряжении РБК). Если же присовокупить оборот нелегальных игроков, то показатель увеличится до 1,4 трлн руб.

Сейчас объем этого рынка, рассчитываемый как общий размер всех ставок, заключенных между российскими игроками и букмекерскими компаниями, включая легальный и нелегальный сегменты, составляет 677 млрд руб. На легальный сектор приходится около 60%, или 403 млрд руб.

Совокупный доход букмекеров в России, в частности гарантированные комиссионные сборы, включая легальный и нелегальный сегменты, составляет 47 млрд руб. ($0,7 млрд) в год, или 1,2% от общемирового рынка.

Потенциал в знании

Одним из драйверов роста отрасли в ближайшие годы, по мнению экспертов «Рейтинга букмекеров», станет увеличение числа людей, интересующихся спортом, в частности за счет интереса к ​предстоящим Кубку конфедераций (пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года) и чемпионату мира по футболу (14 июня — 15 июля 2018 года), которые пройдут в России. Объем ставок на время проведения чемпионата мира может увеличиться в среднем на 50%.

Сейчас доверие россиян к букмекерской деятельности невысоко, 34% населения относятся к ней негативно. При этом весной 2017 года участники рынка получили значительные законодательные послабления в части возможности продвижения своих услуг и с 1 апреля смогли начать полноценные рекламные кампании. Прежде, согласно закону «О рекламе», букмекеры могли использовать для продвижения только рекламные или специализированные СМИ, а также использовать ТВ и радио после 22 часов. Сейчас букмекеры могут размещать информацию о себе на ТВ и радио во время трансляции спортивных соревнований в любое время суток (но реклама не может занимать более 20% от времени эфира). Число СМИ для рекламы расширилось за счет печатных и интернет-изданий, пишущих о спорте, на официальных сайтах спортивных федераций и профессиональных лиг, а также на сайтах общедоступных спортивных телеканалов.

Этот же пакет поправок в законодательство обязал букмекеров ежеквартально отчислять 5% от своего дохода на развитие спорта тем федерациям, ставки на соревнования которых принимает оператор.

Еще одним фактором развития отрасли, по версии «Рейтинга букмекеров», станут киберспортивные чемпионаты. В 2016 году в мире объем ставок на виртуальные игры составил $6–8 млрд (включая реальные и виртуальные деньги). В России в 2016 году, по оценкам экспертов, этот рынок составил от 800 млн до 1,2 млрд руб.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Ставка на государство

Значительно увеличить объем легального сегмента букмекерской отрасли могла бы «более взвешенная политика со стороны государства», утверждается в исследовании. За последние годы в легальный сегмент перешли многие крупные букмекерские компании. Это произошло благодаря поправкам в закон об организации и регулировании азартной деятельности, вступившим в силу в 2014 году. Закон запрещает ставки на сайтах компаний, которые не имеют лицензии в России и не подключены к Центру учета перевода интерактивных ставок (ЦУПИС). По состоянию на май 2017 года 11 букмекерских компаний имеют право принимать интерактивные ставки в России.

Но пока 65% игроков все еще делают ставки на нелегальных сайтах букмекерских контор. Такие компании обычно работают по лицензии, выданной офшорными государствами. Перевести незаконных игроков в легальный сегмент не позволяет в том числе сложный процесс идентификации.

«Для того чтобы начать играть в интернете в легальных российских букмекерских конторах, клиентам необходимо потратить гораздо больше времени и сил, чем в нелегальных компаниях», — говорит директор по маркетингу «Рейтинга букмекеров» Павел Козловский. Совершеннолетний игрок обязан пройти двойную идентификацию с предоставлением документа, удостоверяющего личность, еще до того, как сделает ставку, поясняет собеседник РБК. «Сделать это необходимо как на сайте букмекерской компании, так и в ЦУПИСе (или уполномоченном им агенте, например в «Евросети»). В итоге все регистрационные процедуры могут занять не менее суток», — заключает Козловский.

Из-за неопределенности государственной политики в Россию не приходят многие известные международные игроки, такие как William Hill, Bet365, Paddy Power, считают эксперты «Рейтинга букмекеров». Кроме того, инвестиции и требования для старта букмекерского бизнеса в России достаточно высоки. Букмекерской компанией может быть только юридическое лицо, которое имеет лицензию ФНС на прием ставок, рассказывает Козловский. Размер уставного капитала должен составлять не менее 100 млн руб., вносить можно только денежные средства, говорит он.

При этом стоимость чистых активов букмекерской компании должна составлять не менее 1 млрд руб., еще на 500 млн руб. должна распространяться банковская гарантия, добавляет Дмитрий Сергеев, гендиректор компании «Bwin Россия» — первого зарубежного букмекера, пришедшего в Россию (проект запускает структура бизнесмена Александра Мамута при участии Rambler & Co). По словам Сергеева, для крупных иностранных игроков все эти условия не являются критическими. После анализа рынка и детального юридического заключения у зарубежных игроков не возникнет проблем и с пониманием особенностей местного рынка, заключает он.

Сооснователь сети одной из крупнейших букмекерских сетей «Лига ставок» Юрий Красовский прогнозирует естественный рост рынка до 20% ежегодно. По его мнению, теневой рынок составляет около 80%, «так как лишь несколько лицензированных букмекерских компаний имеют право и технические возможности принимать ставки в российском интернете».

Автор: Анастасия Демидова
Теги: ЧМ-2018 , букмекеры , Кубок конфедераций , Ставки , букмекерские конторы
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