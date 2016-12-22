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X5 Retail Group продаст сеть «Перекресток Экспресс»
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X5 Retail Group продаст сеть «Перекресток Экспресс»
Бизнес, 10:15
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X5 Retail Group продаст сеть «Перекресток Экспресс»
Крупнейший в России ретейлер X5 Retail Group, управляющий сетями «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель», откажется от своей сети «Перекресток Экспресс». Формат «экспресс» приносит ретейлеру менее 1% выручки
Фото: Антон Белицкий / "Коммерсантъ"

X5 Retail Group решила сосредоточиться на трех основных форматах — универсамах у дома «Пятерочка», супермаркетах «Перекресток» и гипермаркетах «Карусель». Торговая сеть «Перекресток Экспресс», расположенная в Москве и состоящая из магазинов малой площади, будет выставлена на продажу, говорится в сообщении компании (есть у РБК). Для подготовки сделки Х5 выбрала банк «Ренессанс Капитал».

«Мы решили сфокусировать все внимание на развитии ценностных предложений «Пятерочки», «Перекрестка» и «Карусели», в частности в Москве», — заявили в компании. Формат «экспресса» имеет определенный потенциал на российском рынке, но он слишком узок, поясняет исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман.

«Перекресток Экспресс» — небольшие магазины на центральных улицах Москвы. Это самый слабый формат ретейлера: по итогам 9 месяцев 2017 года его выручка сократилась на 11,1%, до 7,3 млрд руб. Для сравнения, за отчетный период «Пятерочка» показала прирост оборота на 30,3%, до 724,4 млрд руб., «Перекресток» — на 19,4%, до 132,3 млрд руб., «Карусель» — на 7,2%, до 63,3 млрд руб. Совокупный оборот X5 Retail Group за первые три квартала 2017 года составил 927,48 млрд руб.

«Экспресс» также оказался единственным форматом в портфеле ретейлера, который показал снижение среднего чека за 9 месяцев 2017 года до 275,6 руб. по сравнению с 281,1 руб. за аналогичный период 2016 года.

«Перекресток Экспресс» был открыт в 2007 году совместно с партнерами X5 Retail Group. В 2010 году X5 Retail Group получила операционный контроль над сетью, а в 2011 году — полный контроль. Для повышения эффективности формата X5 Retail Group экспериментировала с магазинами «Перекресток Экспресс». Так, в начале 2017 года компания ребрендировала несколько магазинов сети под бренд «Еда». На конец сентября 2017 года в сети «Перекресток Экспресс» было 170 магазинов — за последние полгода было закрыто 24 магазина.

Это уже второй актив, который X5 Retail Group за последний месяц выставляет на продажу. В начале октября стало известно о продаже гипермаркетов «Карусель» по схеме sale and leaseback (продажа недвижимости с ​последующим заключением долгосрочного договора аренды). Стоимость площадей гипермаркетов аналитики оценивают примерно в 20 млрд руб.

Автор: Анастасия Демидова.
Теги: X5 Retail Group , «Перекресток»
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