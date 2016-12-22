Gett заподозрил «Яндекс.Такси» в слежке за содержимым телефонов клиентов

Gett заподозрил «Яндекс.Такси» в использовании скрытых функций приложения, которые позволяют определить, установлены ли на смартфоне клиента программы других сервисов такси. Письмо с просьбой провести проверку направлено в ФАС

Фото: Антон Белицкий / ТАСС

Сервис такси Gett обратился с письмом к главе Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву с просьбой изучить деятельность своего конкурента сервиса «Яндекс.Такси», пишет газета «Ведомости», которая ознакомилась с содержанием послания. Gett предполагает, что «Яндекс.Такси» с помощью скрытых функций своего приложения меняет ценовую политику в зависимости от того, установлено ли на смартфоне клиента приложение Gett.

​Gett провел исследование и в результате установил, что если на телефоне клиента установлены два приложения, то в 60% случаев «Яндекс.Такси» предлагает более низкие цены, чем в случаях, когда у пользователя не установлены приложения других служб такси.

Представительница Gett в России Алена Балакирева рассказала, что компания заинтересовалась этим феноменом после поста в Facebook одного из пользователей. Тот отметил, что после установки на телефон приложения Gett приложение «Яндекс.Такси» стало предлагать более низкие цены.

Кроме того, независимые эксперты, к которым обратился Gett, проверили эту гипотезу и установили, что приложение «Яндекс.Такси» выявляет все установленные на телефоне приложения, говорится в письме в ФАС.

В ведомстве газете отказались комментировать содержание письма отметив, что оно проходит под грифом «Для служебного пользования».

Однако представитель ФАС уточнил, что жалоба поступила в то время, когда служба должна разрешить или отклонить заявку на объединение «Яндекс.Такси» и Uber. Это решение должно быть принято до 17 ноября.

В конце сентября Артемьев в интервью «Коммерсанту» заявил, что сделка по слиянию «Яндекс.Такси» и Uber «в принципе будет одобрена». Он уточнил тогда, что в случае возникновения угрозы конкуренции служба может выпустить предписание, которое потребует большего раскрытия информации для прозрачности сделки.

На вопрос, как можно будет избежать повышения цен на рынке таксомоторных перевозок в случае одобрения сделки, Артемьев ответил, что если слияние компаний окажется сомнительным, «Яндекс.Такси» и Uber должны будут выполнить выданное ФАС предписание.

