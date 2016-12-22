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Эксперты оценили потери торговых центров из-за эвакуации
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Эксперты оценили потери торговых центров из-за эвакуации
Бизнес, 21:30
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Эксперты оценили потери торговых центров из-за эвакуации
Из-за массовых сообщений о возможной угрозе и эвакуации крупнейших столичных торговых центров их арендаторы всего за несколько часов простоя могли потерять сотни тысяч долларов, подсчитали опрошенные РБК эксперты
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В среду, 13 сентября, после серии сообщений о возможной угрозе в Москве были эвакуированы почти все крупнейшие столичные торговые центры, несколько гостиниц и вокзалов и другие объекты массового скопления людей. По различным оценкам, в течение дня под эвакуацию подпали от 15 тыс. до 30 тыс. человек.

Среди крупнейших торговых объектов эвакуацию посетителей в течение дня проводили ТЦ «Метрополис», «Афимолл», «Щелково», «Город» и другие. По факту массовых анонимных звонков о минировании ФСБ уже возбудила уголовное дело. Как сообщил РБК источник, близкий к федеральной службе, по одной из версий, события, произошедшие в Москве 13 сентября, — это «спланированная атака», совершенная с территории другого государства.

Видео: Илья Городной, Семен Кудряшов

В случае эвакуации торгового центра владелец объекта не теряет прибыль в результате его простоя — ​такой вид происшествий подпадает под статью «форс-мажор», что обычно прописывается в договорах аренды, указывает генеральный директор компании «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов.

Но потери несут сами ретейлеры, указывает собеседник РБК. Например, исходя из выручки ТРЦ «Афимолл Сити» по итогам первого полугодия 2017 года ($39,8 млн) и того факта, что арендаторы ТЦ обычно платят собственнику в среднем около 10% от собственной выручки (расчет Ванчугова), один час простоя этого ТЦ обходится в среднем в $183 тыс., подсчитал РБК.

Эвакуируй это: Москва после массовых звонков о минировании. Фотогалерея Еще 3 фото
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Однако «Афимолл» характеризуется высоким дневным потоком посетителей, тогда как дневная выручка среднего торгового центра в Москве может быть примерно в 2 раза меньше, указывает директор по развитию департамента управления недвижимостью Colliers International Елена Розанова. «Средняя дневная выручка успешного торгового центра арендопригодной площадью около 100 тыс. кв. м — от $5 тыс. до $15 тыс. в час», — знает директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Александр Обуховский. Таким образом, все арендаторы такого ТЦ могут терять от $50 тыс. до $150 тыс. в час, подсчитал РБК. «Арендаторы теряют де-факто полдня/день в оборотах, — указывает независимый эксперт Петр Исаев. — Все зависит от конкретного комплекса, но в среднем для ТЦ площадью 50 тыс. кв. м дневной оборот должен быть 30–35 млн руб. ($520–607 тыс. по курсу ЦБ)».

Накануне, 12 сентября, эвакуация из-за действий «телефонных террористов» проводилась в 25 городах России. В результате были эвакуированы торговые центры, кинотеатры и административные здания. Официальных данных о числе посетителей по российским городам МЧС пока не приводило.

Автор: Алексей Пастушин.
Теги: убытки , торговый центр , телефонный терроризм
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