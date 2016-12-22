У сына Грефа нашли интересы в мусорном бизнесе

Сын главы «Сбербанка» Германа Грефа и сыновья экс-главы ВЭБа Владимира Дмитриева стали совладельцами крупнейшей в московском регионе траспортной компании во вывозу мусора

Герман Греф с сыном Олегом (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

У сыновей главы Сбербанка Германа Грефа и вице-президента Торгово-промышленной палаты, экс-главы ВЭБа Владимира Дмитриева есть общий бизнес, пишет «Коммерсант» со ссылкой на kartoteka.ru.

По данным источников издания, сыновья Владимира Дмитриева Степан и Павел давно дружат с Олегом Грефом.

В компании «Чистая логистика», которая была зарегистрирована в Москве в марте 2017 года, 50% и 40% владеют Степан и Павел Дмитриевы, а Олегу Грефу и Валерию Есауленко принадлежит по 5%, уточняет издание.

В июне эта компания приобрела 33,33% крупнейшей мусоровозной компании в московском регионе «МКМ-Логистика», которая вывозит бытовые и крупногабаритные отходы, грунт и снег из ЮЗАО и ЗАО по контракту с департаментом ЖКХ Москвы. Кроме того, «МКМ-Логистика» получила контроль в ООО «Региональный оператор «Восток», собирающем отходы в Тульской области.

В августе 2017 года Forbes писал, что Олег Греф стал управляющим партнером в консалтинговой компании ​Brayne. Ранее он в течение восьми лет работал в оценочно-консалтинговой компании «НЭО-Центр», где занимал должность вице-президента.

Вместе с Грефом-младшим из «НЭО-Центра» перешли 12 топ-менеджеров, причем многие из них участвовали в проектах, связанных со Сбербанком, таких как строительство индустриального парка Алабуга, программа Sukhoi Superjet 100 и развитие курорта Красная Поляна.



Об уходе Грефа-младшего из «НЭО Центр» СМИ сообщили в апреле 2017 года.

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