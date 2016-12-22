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Основатель Uber Трэвис Каланик объявил о временном уходе из компании
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Основатель Uber Трэвис Каланик объявил о временном уходе из компании
Бизнес, 21:13
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Основатель Uber Трэвис Каланик объявил о временном уходе из компании
Основатель и глава Uber Трэвис Каланик в письме сотрудникам сообщил о временном уходе из компании по семейным обстоятельствам. События разворачиваются на фоне недавнего заседания совета директоров компании, где, по данным FT, обсуждалась его судьба
Трэвис Каланик (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Основатель и гендиректор Uber Трэвис Каланик разослал своим сотрудникам письмо, в котором объявил о том, что временно покидает компанию. Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на текст соответствующего письма.

В нем Каланик объясняет, что вынужден взять отпуск, чтобы прийти в себя после трагического случая, произошедшего в прошлом месяце, в результате которого погибла его мать. Трагический инцидент произошел во время катания на лодке по озеру Пайн Флэт. 

«Недавние события заставили меня понять, что люди важнее работы, и что я должен посвятить некоторое время, чтобы оплакать мою мать, которую я похоронил в пятницу, а также поразмышлять, поработать над собой и сосредоточиться на том, чтобы создать руководящую команду мирового класса», – говорится в письме.

В то же время Каланик признает, что ответственность за то, в какой ситуации оказалась компания, лежит на его плечах. «Если мы собираемся работать над Uber 2.0, мне также необходимо поработать над Трэвис 2.0, чтобы стать лидером, в котором эта компания нуждается и которого вы заслуживаете», – добавил Каланик.

О конкретных сроках, сколько продлится его вынужденный отпуск, Каланик не уточняет. Но добавляет, что на время его отсутствия компанией будет управлять совет директоров. Он также пообещал, что будет доступен в случае необходимости принятия каких-либо стратегически важных решений.

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Накануне ​Financial Times писала, что совет директоров Uber провел в воскресенье встречу, на которой обсуждалось будущее главы компании Трэвиса Каланика. Со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, издание писало, что Каланик может быть временно отстранен, либо смещен с позиции главы компании на другую должность. Так совет директоров реагирует на участившуюся критику компании и фигурирование её в скандалах, отмечала газета. 

В частности совет ознакомился с докладом о корпоративной культуре и руководстве компании, подготовленным бывшим генпрокурором США Эриком Холдером на фоне звучавших в последнее время обвинений в адрес руководства Uber в сексизме и в домогательствах к сотрудникам. 

Трэвису Каланику – 40 лет. Мобильное приложение Uber он и Гаррет Кэмп создали в 2009 году. В настоящее время Uber работает в 58 странах и более чем 300 городах по всему миру. В марте 2017 года Forbes оценивал состояние Каланика в $6,3 млрд, поместив его на 226 место в списке богатейших людей планеты. 

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Uber , Трэвис Каланик
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